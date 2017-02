KamaGames® élargit son portefeuille avec un tout nouveau titre de casino social, Baccarist®







DUBLIN, February 16, 2017 /PRNewswire/ --

Les développeurs et les éditeurs mondiaux de jeux de casino sur les réseaux sociaux pour les plateformes mobiles du groupe KamaGames ont annoncé aujourd'hui le lancement de Baccarist, un tout nouveau jeu de Baccarat en 3D, qui est le dernier ajout en date à leur portefeuille extrêmement populaire de titres de casinos sociaux, via l'App Store et Google Play.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160523/370906LOGO )

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/457061/KamaGames_Baccarist_Logo.jpg )



Le baccarat (aussi appelé « Punto Banco ») est l'un des jeux de casino les plus populaires de Macao à Las Vegas, et est également le jeu choisi par James Bond ! Étant l'un des plus vieux jeux de casino, et aussi des plus élégants et sophistiqués, il a été joué pour la première fois au début du XVe siècle et était le jeu préféré de la monarchie française.

Avec Baccarist, vous observez les statistiques faciles à suivre, vous faites vos paris et vous attendez les cartes en rejoignant des millions de joueurs dans le titre de baccarat le plus réaliste et le plus social au monde, qui vous met en plein coeur du casino.

Se targuant d'être L E meilleur jeu de baccarat dans les boutiques, Baccarist a été développé en étroit partenariat avec des conseillers professionnels de Macao, et vient du studio qui a créé les succès extrêmement populaires des casinos pour les réseaux sociaux, Pokerist et 3D Blackjack. Construit sur le grand moteur multiplateforme Unity 5, Baccarist présente d'étonnants graphiques en 3D et de nombreuses caractéristiques dont Daily Bonuses, Daily Quests et Achievements. Comme avec tous les autres produits du portefeuille KamaGames, Baccarist va tirer parti de tous les avantages d'un simple compte et partager le système d'accès, ce qui veut dire que les joueurs peuvent déplacer avec fluidité leur profil sur tous les titres de KamaGames.

S'exprimant sur le lancement, Andrey Kuznetsov, directeur général de KamaGames Dublin, a déclaré : « KamaGames s'engage à développer le public de ses joueurs dans le monde entier en mettant un accent particulier sur les marchés asiatiques émergents. Nous avons l'intention de le faire en stimulant notre offre de produits et en lançant 4 ou 5 nouveaux jeux en 2017. Le baccarat est un jeu de cartes extrêmement populaire, et l'un des plus grands défis était de reconstruire cet engouement social qui a lieu dans la vie réelle. En travaillant étroitement avec des conseillers professionnels en baccarat de Macao pour créer le jeu le plus réaliste possible, nous avons confiance dans la bonne réception que les joueurs du monde entier devraient réserver à Baccarist ».

Baccarist de KamaGames peut être téléchargé gratuitement sur l'App Store et Google Play à partir d'aujourd'hui et sortira aussi sur Windows Phone prochainement.

Pour essayer Baccarist gratuitement, cliquez sur ce lien : http://pokerist.com/98e

À propos de KamaGames

KamaGames est un développeur et un éditeur mondial de grands succès de casinos sociaux conçus pour le mobile, les réseaux sociaux et la télévision intelligente.

En rassemblant la créativité, la technologie exclusive et une passion pour les jeux, KamaGames a construit un portefeuille de premier plan conçu pour apporter du divertissement en temps réel au grand public.

Le générateur de nombres aléatoires (RNG) de KamaGames est certifié par iTech Labs et répond aux plus hautes normes pour garantir un jeu franc.

Le jeu emblématique qui a remporté un prix, Pokerist(R) Texas Poker, a été nommé l'une des meilleures applications par Apple, occupe la 1ère place sur le classement « Top Grossing App » (faisant les meilleures recettes) de l'App Store d'Apple dans 89 pays, et est aussi dans les 5 premières « Grossing Apps » de Google Play dans 24 pays.

À propos du baccarat

Le baccarat est un jeu de cartes qui se joue avec un banquier dans les casinos du monde entier. La personne qui joue le jeu parie sur la personne qui va gagner la main - le « joueur » ou le « banquier ». Le but est de former une main dont la valeur des points est la plus proche de 9. Les cartes ont leur valeur nominale, tandis que les figures et les dix comptent pour des zéros, et que seul le dernier chiffre de la somme totale compte (par exemple, sept plus six vaut 3, pas 13). Deux mains sont distribuées par le donneur de la maison, la main du « banquier » et la main du « joueur ». Avant que les mains soient distribuées, les paris peuvent être placés sur la main du banquier ou la main du joueur, ou sur une palette.

Pour en savoir plus sur KamaGames, veuillez visiter http://www.KamaGames.com, cliquer sur « J'aime » sur notre page Facebook (/kamagames) ou nous suivre sur Twitter (/kamagames)

Baccarist - http://www.baccarist.com

Pokerist Texas Poker - http://www.pokerist.com

Roulettist - http://www.Roulettist.com

3D Blackjack - http://www.blackjackist.com

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 02:00 et diffusé par :