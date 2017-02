Roche Diabetes Care et mySugr étendent leur partenariat pour élargir l'accès à des solutions de santé numérique aux personnes diabétiques







- Les utilisateurs inscrits à l'application mySugr pourront télécharger automatiquement des données sur leur glycémie à partir de la nouvelle génération de lecteurs de glycémie Accu-Chek, ainsi que des systèmes Accu-Chek Guide et Accu-Chek Instant.

- Les utilisateurs profiteront des capacités améliorées pour partager des données sur leur diabète avec les professionnels de la santé et leur personnel soignant.

- Les personnes prodiguant des soins peuvent utiliser les outils existants de Roche pour prendre de meilleures décisions thérapeutiques plus rapidement et améliorer leur collaboration avec les patients qui utilisent l'application mySugr.

BÂLE, Suisse, 16 février 2017 /PRNewswire/ -- Roche (SIX : RO, ROG ; OTCQX : RHHBY) a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son partenariat avec mySugr, un fournisseur de services numériques pour le diabète, qui offre des applications pour réduire le fardeau que représente pour les personnes diabétiques la gestion de leur maladie chronique. L'intégration de la nouvelle génération des lecteurs de glycémie Accu-Chek, ainsi que les systèmes Accu-Chek Guide et Accu-Chek Instant de Roche à l'application mySugr permet aux utilisateurs de profiter de ce partenariat de différentes façons : la capacité à télécharger automatiquement des données sur la glycémie dans l'application mySugr, ainsi que le partage plus facile des données avec les professionnels de la santé et le personnel soignant à travers l'Accu-Chek Connect Online basé sur le nuage et les plateformes renommées eConecta.

Le partenariat avec mySugr aide les deux entreprises à élargir l'accès à des solutions novatrices de santé numérique. « Avec ce partenariat élargi, nous allons continuer à offrir les dernières innovations à nos clients, qui vont leur permettre d'intégrer avec fluidité la gestion des traitements dans leurs vies quotidiennes, de façon à ce qu'ils y pensent moins et s'en soucient moins », a déclaré Marcel Gmuender, directeur mondial de Roche Diabetes Care. « Les solutions de santé numérique ont fait leurs preuves pour aider à gérer plus efficacement les données liées au diabète. Ceci rend les données plus significatives1 et peut finalement mener à des meilleurs résultats thérapeutiques ». L'accord élargi entre en vigueur à partir d'aujourd'hui.

À propos de Roche

Roche est une société pionnière mondiale dans le domaine des produits pharmaceutiques et de diagnostic, axée sur les progrès de la science afin d'améliorer la vie des personnes. L'alliance des atouts des produits pharmaceutiques et des diagnostics sous une même égide a fait de Roche un leader des soins de santé personnalisés, une stratégie visant à administrer le meilleur traitement possible à chaque patient.

Roche est la plus grande société biotechnologique au monde, proposant des médicaments véritablement différenciés en matière d'oncologie, d'immunologie, de maladies infectieuses, d'ophtalmologie, et de maladies affectant le système nerveux central. Roche est également le leader mondial des diagnostics in vitro et des diagnostics du cancer basés sur les tissus, ainsi qu'un acteur de premier plan en matière de gestion du diabète.

Fondée en 1896, Roche ne cesse de chercher de meilleures manières de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les maladies, ainsi que d'apporter une contribution durable à la société. L'entreprise vise aussi à améliorer l'accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec tous les acteurs pertinents. Vingt-neuf médicaments développés par Roche figurent dans la Liste modèle de médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé, parmi lesquels des antibiotiques, des médicaments contre le paludisme, et des médicaments contre le cancer qui permettent de sauver des vies. Les indices de durabilité Dow Jones (DJSI) ont désigné huit années de suite la société Roche en tant que leader de groupe dans le domaine de la durabilité au sein du secteur des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences de la vie.

Basé à Bâle, en Suisse, le Groupe Roche est actif dans plus de 100 pays, et employait plus de 94 000 personnes en 2016 dans le monde entier. En 2016, Roche a investi 9,9 milliards de francs suisses dans la R & D, et généré un chiffre d'affaires de 50,6 milliards de francs suisses. Genentech, entité basée aux États-Unis, est membre en pleine propriété du Groupe Roche. Roche est l'actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, au Japon. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.roche.com.

À propos de Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care est pionnière dans le développement de systèmes de contrôle de la glycémie et leader mondial en systèmes et services de gestion du diabète. Depuis plus de 40 ans, la marque Accu-Chek s'engage à permettre aux individus atteints de diabète de mener une existence aussi normale et active que possible, ainsi qu'à donner la possibilité aux professionnels de santé de gérer l'état de leurs patients de manière optimale. À l'heure actuelle, le portefeuille Accu-Chek offre aux individus atteints de diabète et aux professionnels de la santé des produits innovants et des solutions performantes destinés à une gestion pratique, efficiente et efficace du diabète, allant du contrôle glycémique jusqu'à la gestion des informations et l'administration d'insuline. La marque Accu-Chek englobe des lecteurs de glycémie, des systèmes d'administration d'insuline, des dispositifs de piqûre, des systèmes de gestion des données et des programmes d'éducation - contribuant à l'amélioration des résultats médicaux.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.accu-chek.com

Pour tout complément d'information, veuillez contacter





Ute Volkmann Roche Diabetes Care GmbH Soo-Jin Pak

Roche Diagnostics International AG Téléphone : +49 621 759 9561 Téléphone : +41 61 687 8376 Courriel : ute.volkmann@roche.com Courriel : soo-jin.pak@roche.com

Toutes les marques commerciales utilisées ou mentionnées dans ce communiqué sont protégées par la loi.

Références

1. Hinnen D, Buskirk A, Lyden M, Amstutz L, Hunter T, Parkin CG, Wagner R. Use of diabetes data management software reports by health care providers, patients with diabetes, and caregivers improves accuracy and efficiency of data analysis and interpretation compared with traditional logbook data: first results from the Accu-Chek Connect Reports Utility and Efficiency Study (ACCRUES). (L'utilisation sur le logiciel de gestion des données du diabète rapporté par les professionnels de la santé, les patients diabétiques et le personnel soignant améliore la précision et l'efficacité de l'analyse des données et l'interprétation par rapport aux données traditionnelles des registres : premiers résultats des rapports sur l'Accu-Chek Connect - ACCRUES) . J Diabetes Sci Technol. Publié en ligne le 2 novembre 2014. DOI (identifiant d'objet numérique) : 10.1177/1932296814557188.

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 02:00 et diffusé par :