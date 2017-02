Selon Unifor, l'Accord économique et commercial global constitue toujours une mauvaise entente







TORONTO, le 15 févr. 2017 /CNW/ - L'entente commerciale entre le Canada et l'Union européenne est loin d'être entièrement mise en oeuvre et Unifor s'engage à continuer à lutter en faveur d'un commerce équitable qui profitera aux travailleurs.

« Il s'agit d'une mauvaise entente pour les travailleurs canadiens », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. « Le gouvernement Harper a négocié cette entente en secret et l'on continue de chercher à la faire adopter à toute vitesse, sans que les Canadiens aient la chance de l'examiner et d'en débattre. »

Le seul examen public de l'Accord économique et commercial global (AECG) a eu lieu en 2013 et seulement une partie du texte a été divulguée. M. Dias a poursuivi en expliquant que non seulement il n'y a eu aucun examen public du texte complet, mais les éléments fondamentaux de l'entente ont changé depuis, notamment le vote de la Grande-Bretagne consacrant sa sortie de l'Union européenne et des modifications au mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États.

« Le monde a changé depuis la première négociation de l'AECG et il y a tout simplement trop de défauts pour que l'on puisse aller de l'avant avec sa mise en oeuvre », a soutenu M. Dias. « Le déséquilibre est un sujet de préoccupation majeur. Le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États continue de donner trop de pouvoirs aux sociétés, il va y avoir des pertes d'emplois, les inégalités seront accentuées et les coûts des médicaments vont augmenter. »

M. Dias a rejeté une allégation du ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, selon laquelle l'opposition à l'entente est « motivée par un point de vue philosophique », soutenant que « de tels commentaires montrent un manque réel de sensibilité à l'égard de la douleur réelle qu'ont causée à l'échelle du pays ces accords économiques mal négociés et axés sur les grandes entreprises ».

« Unifor continuera à travailler avec ses alliés au Canada et en Europe alors que l'AECG est adopté par tous les parlements européens et le Sénat canadien afin d'empêcher sa mise en oeuvre complète », a conclu M. Dias.

Représentant plus de 310 000 travailleurs, Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada. Pour lire le document d'orientation d'Unifor sur l'accord, cliquez ici (en anglais). Il a été fondé pendant la fin de semaine de la fête du Travail de 2013, par la fusion du Syndicat des Travailleurs canadiens de l'automobile et du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier.

