À Vast Auto, la lutte pour l'équité se termine par une victoire







TORONTO, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Après plus d'une semaine d'actions de solidarité, les travailleurs de Vast Auto à Brampton ont ratifié une convention collective qui les aidera à se sortir de leur précarité.

« Il s'agit d'une grande victoire en raison des mesures prises par les travailleurs et de la capacité de notre syndicat à exercer de la pression sur l'employeur », a déclaré Paulo Ribeiro, délégué du personnel d'Unifor.

Les 29 membres de la section locale 1285 d'Unifor ont été contraints de faire la grève le 3 février lorsque Vast Auto a quitté la table de négociation plutôt que d'augmenter les salaires de misère. Grâce à l'entente de trois ans conclue aujourd'hui, le salaire horaire passera immédiatement de 12,70 $ à 14 $. À la fin du contrat, le taux horaire de départ sera de 15 $ et sera plafonné à 17,16 $.

Cette nouvelle convention collective survient après plus d'une semaine de piquetage mené par d'autres membres d'Unifor en compagnie des grévistes de Vast Auto à Brampton. Aussi, un rassemblement tenu vendredi dernier au bureau de l'employeur à Scarborough a attiré plus de 70 sympathisants. En l'espace de quelques jours, l'entreprise a demandé de retourner à la table de négociation et une entente a été conclue lundi.

« Les membres sont en train de développer leur syndicat et les capacités de la section locale après avoir poussé l'employeur à conclure cette convention collective, la deuxième du genre », a ajouté M. Ribeiro. « Ils ont fait preuve d'une grande solidarité et ont été stimulés par le soutien qu'ils ont reçu de tout le syndicat. »

Représentant plus de 310 000 travailleurs, Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada. Il a été fondé pendant la fin de semaine de la fête du Travail de 2013, par la fusion du Syndicat des Travailleurs canadiens de l'automobile et du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 19:31 et diffusé par :