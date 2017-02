5N Plus annonce la date du dévoilement de ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2016







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - 5N Plus (TSX: VNP) divulguera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2016, le 21 février 2017 après la fermeture des marchés. 5N Plus tiendra une conférence téléphonique le 22 février 2017 à 8 h, heure de l'Est. Les analystes et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à cet appel.

Pour participer à la conférence, veuillez composer le 1-888-231-8192 (sans frais), ou le 514-807-9895 pour la région de Montréal ou le 647-427-7450 pour la région de Toronto. Le numéro de la conférence est le 74244845.

La webdiffusion et une présentation des résultats seront également disponibles à l'adresse www.5nplus.com, section Centre de l'investisseur. L'enregistrement sera disponible deux heures après l'événement au 514-807-9274 ou 1-855-859-2056 jusqu'au 1er mars 2017.

A propos de 5N Plus inc.

5N Plus est le chef de file de la production de métaux spéciaux et de produits chimiques. La Société, entièrement intégrée, possède des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société compte des installations de production et des bureaux de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles avancées. Parmi les principaux produits, mentionnons, entre autres, les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l'indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats de composés semi-conducteurs. Un grand nombre de ces produits sont des précurseurs critiques et des éléments indispensables sur certains marchés, tels ceux des modules solaires, des diodes électroluminescentes et des matériaux écologiques.

