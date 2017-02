Le vaccin PfSPZ de Sanaria offre un niveau élevé de protection contre les infections paludiques naturelles au Mali







BETHESDA, Maryland, 16 février 2017 /PRNewswire/ -- Dans un rapport publié aujourd'hui dans The Lancet Infectious Diseases, intitulé « Safety and efficacy of PfSPZ Vaccine against Plasmodium falciparum via direct venous inoculation in healthy malaria-exposed Malian adults: a randomised, double-blind trial », des expérimentateurs ont signalé que le vaccin Sanaria® PfSPZ offrait une protection contre les infections naturelles du Plasmodium falciparum, la principale cause de décès lié au paludisme, et que cette protection avait duré tout au long des 24 semaines de l'étude dans une région du Mali où règne une importante transmission du paludisme.

Cette étude était dirigée par le docteur Mahamadou Sissoko, du centre de recherche et de formation sur le paludisme (MRTC), de l'Université des sciences, des techniques et des technologies, à Bamako, au Mali, et le docteur Sara Healy, du laboratoire d'immunologie et de vaccinologie du paludisme rattaché au National Institute of Allergy and Infectious Diseases, U.S. National Institutes of Health.

Cinq doses du vaccin PfSPZ ont été administrées à 44 sujets et un placebo d'eau salée l'a été à 44 sujets. Des volontaires ont été suivis pendant six mois afin de déterminer la présence de parasites paludiques dans le sang. Une proportion étonnante de 93 % du groupe placebo présentait un cas ou plus d'infection paludique ; seuls 66 % des sujets vaccinés ont développé une infection. Cela représente une efficacité de protection de 48 % par analyse temps-événement et une efficacité de 29 % par analyse proportionnelle. Il n'existait aucune différence en termes d'événements indésirables entre le groupe vacciné et le groupe placebo.

Pour le PDG de Sanaria, le docteur Stephen L. Hoffman, MD : « Ce sont là des résultats encourageants qui font apparaître une protection importante avec un régime de dosage suboptimal. Des essais cliniques en cours actuellement en Tanzanie, en Guinée équatoriale, au Burkina Faso, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Mali doivent permettre d'établir un régime de dosage du vaccin PfSPZ qui offrira le niveau élevé de protection que nous recherchons ».

Le vaccin PfSPZ est composé de parasites paludiques vivants, purifiés, atténués par radiation et cryopréservés administrés dans une injection de 0,5 mL par inoculation intraveineuse directe.

Les enfants africains sont les plus touchés par le paludisme. En 2015, le paludisme a causé 214 millions épisodes cliniques et 438 000 décès à travers le monde, selon l'OMS. Ces effets dévastateurs surviennent alors que des milliards de dollars sont investis pour maîtriser la maladie. Le paludisme est également une source de préoccupation pour les touristes, les diplomates, les voyageurs d'affaires, les humanitaires, les travailleurs industriels et le personnel militaire à travers le monde.

Pour le professeur Ogobara Doumbo, MD, PhD, directeur du MRTC Mali : « Cela fait des décennies que nous attendons un vaccin efficace contre le paludisme. Au Mali, nous avons évalué de nombreux vaccins expérimentaux contre le paludisme. Ce sont de loin les meilleurs résultats que nous n'ayons jamais obtenus. Nous sommes fiers d'avoir été le théâtre du premier essai d'efficacité sur le terrain du vaccin PfSPZ en Afrique, et c'est avec impatience que nous attendons les résultats de notre deuxième étude ».

« Ces résultats démontrent qu'une protection contre l'infection, et pas uniquement contre la maladie, peut être assurée pendant au moins six mois. C'est pour nous un jalon dans l'établissement d'un régime de vaccin PfSPZ qui offrira un niveau élevé de protection durable aux personnes qui vivent dans des régions touchées par le paludisme », explique le professeur Marcel Tanner, président de l'Académie suisse des sciences et directeur émérite de l'Institut tropical et de santé publique suisse. « Un tel vaccin est un outil essentiel pour obtenir l'élimination de la maladie. Nous nous réjouissons des essais cliniques du vaccin PfSPZ qui s'étendent à l'ensemble de l'Afrique, de la Tanzanie à l'est jusqu'à la Guinée équatoriale à l'ouest ».

A propos de Sanaria Inc.: La mission de Sanaria consiste à commercialiser des vaccins antipaludiques tout-parasite qui offrent un niveau élevé de protection durable contre le paludisme et à utiliser ces vaccins pour empêcher que des personnes soient atteintes du paludisme et éradiquer cette maladie de régions entières. Sanaria (http://www.sanaria.com) a son siège à Rockville, dans le Maryland.

