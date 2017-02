Nominations du Conseil des ministres







QUÉBEC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Michel Fontaine est nommé de nouveau sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Le gouvernement approuve la nomination de M. Michael Sabia comme président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Commissaire à la déontologie policière

M. Marc-André Dowd est nommé, à compter du 13 mars 2017, Commissaire à la déontologie policière. M. Dowd est actuellement chargé de cours en administration publique et donne des séminaires de maîtrise en droit administratif et politiques publiques au département de science politique à la faculté des sciences sociales de l'Université Laval.

Bureau des enquêtes indépendantes

Mme Sophie L'Italien est nommée, à compter du 6 mars 2017, enquêteuse du Bureau des enquêtes indépendantes. Mme L'Italien est actuellement directrice de l'école Mont?de?La Salle à la Commission scolaire de Laval.

Tribunal administratif du Québec

Après que leur candidature ait été examinée par un comité mandaté à cette fin, le gouvernement a procédé à la nomination de :

Mme Karine Goulet comme membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales à compter du 21 mars 2017. Mme Goulet est médecin examinatrice au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie?et?du?Centre-du-Québec

M. Pierre Tétreault comme membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Tétreault est psychiatre.

Université du Québec à Montréal

Mmes Lise Bissonnette et Corinne Gendron ainsi que MM. Yves Gingras et Alain Poirier sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

M. François de Paul Nkombou est nommé membre du conseil d'administration de cette université.

