Édition 2017 du classement international QS Best Student Cities - Montréal est désignée « Meilleure ville étudiante au monde »







QUÉBEC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Mme Hélène David, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux et le maire de Montréal, M. Denis Coderre, se sont réjouis ce matin que Montréal soit désignée « Meilleure ville étudiante au monde » dans l'édition 2017 du classement international Quacquarelli Symonds (QS) Best Student Cities.

Citations :

« Notre gouvernement met tout en oeuvre pour que nos réseaux collégial et universitaire, nos étudiants et nos professeurs puissent réaliser les plus grandes choses. Au fil du temps, les universités québécoises se sont forgé une réputation d'excellence. Elles attirent des étudiants du monde entier et recrutent des enseignants et des chercheurs de haut niveau. Certaines d'entre elles se classent d'ailleurs parmi les meilleures au monde. Les Québécoises et les Québécois peuvent être fiers du rayonnement du milieu universitaire de notre métropole, aujourd'hui plus que jamais. »

- Mme Hélène David, ministre de l'Enseignement supérieur

« Notre métropole se démarque entre autres par la qualité de son environnement, de ses étudiants et de son corps professoral. Cette première position la fera rayonner auprès de davantage d'étudiants qui choisiront Montréal pour poursuivre leurs études. Le Québec et sa métropole sont, et continueront d'être, des chefs de file en matière d'accueil et d'intégration des étudiants étrangers. ».

- M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Au-delà de leur mandat d'éducation, nos universités jouent un rôle économique indéniable. Elles ne sont pas que des machines à distribuer des diplômes, mais de réels acteurs de changement et de puissants moteurs d'innovation. Montréal compte environ 30 000 étudiants universitaires qui viennent de l'international. Toute cette diversité et cette jeunesse contribuent à faire de Montréal la capitale du vivre-ensemble, en plus d'accroître notre rayonnement international réputation à travers le monde. Notre défi est de retenir chez nous une plus grande part de ces diplômés, pour qu'ils fassent bénéficier tout le Québec de leur savoir-faire. »

- M. Denis Coderre, maire de Montréal

Faits saillants :

Montréal est nommée « Meilleure ville étudiante du monde », après avoir été classée 7 e en 2016, 8 e en 2015 et 9 e en 2014.

en 2016, 8 en 2015 et 9 en 2014. Publié annuellement, l'index QS Best Student Cities présente les meilleures destinations pour les étudiants internationaux. Le classement est conçu à partir d'indicateurs regroupés sous six catégories : le classement des universités, la composition de la population étudiante, la désirabilité de la ville, les possibilités d'emplois, le coût de la vie et l'avis des étudiants.

Sources : Thierry Bélair Attaché de presse Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur 418 266-3255 Marc-André Gosselin Attaché de presse Cabinet du maire et du comité exécutif 514 290-1194 Marie-Ève Pelletier Directrice des communications et attachée de presse Cabinet du ministre des Affaires municipales et de

l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique

et ministre responsable de la région de Montréal 418 691-2050

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 17:35 et diffusé par :