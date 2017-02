Avis aux médias - Remise des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien







TORONTO, le 15 févr. 2017 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien et l'honorable Elizabeth Dowdeswell remettront les Prix 2016 du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien lors d'une cérémonie spéciale à Queen's Park.

Chaque année, les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien soulignent les contributions exceptionnelles de personnes, de groupes et de collectivités à la conservation du patrimoine culturel et naturel, à la durabilité de l'environnement et à la biodiversité.

Date : Le vendredi 17 février 2017



Heure : 16 h



Lieu : Grand escalier de l'édifice de l'Assemblée législative

Queen's Park, Toronto



Détails : Les représentants des médias sont priés d'avoir en leur possession une carte d'identité avec photo et d'arriver par l'entrée Sud avant 15 h 45.

Lauréats

Ensemble des réalisations

Linda Coutts ( Grimsby )

( ) A. Ross Wark ( Oakville )

Réalisations des jeunes

- lauréats individuels recevant également la bourse Jeunes leaders du patrimoine

Justin Nicholls (St. Catharines)

(St. Catharines) Marica Pinnock ( Oakville )

Réalisations des jeunes

- groupes

La classe de 5e année de la Harriet Tubman Public School et la classe de 2e année de la Lockview Public School (St. Catharines)

Excellence en matière de conservation

Andrew Pruss d'ERA Architects et l'équipe de projet mise sur pied pour la conservation et la revitalisation du Broadview Hotel ( Toronto )

d'ERA Architects et l'équipe de projet mise sur pied pour la conservation et la revitalisation du Broadview Hotel ( ) La Art Gallery of Hamilton et le Musée des beaux-arts de l' Ontario pour la conservation visible de Trans Am Apocalypse No. 3 de John Scott ( Toronto )

of et le Musée des beaux-arts de l' pour la conservation visible de de ( ) La Barriefield Village Association pour le 200 e anniversaire des activités d'interprétation et de commémoration de Barriefield ( Kingston )

anniversaire des activités d'interprétation et de commémoration de ( ) La Thames Talbot Land Trust pour la conservation du bois de l'escarpement Hawk ( Central Elgin )

) Le canton d'Oro-Medonte pour le projet de conservation de l'église africaine d' Oro

Réalisations communautaires

Renseignements supplémentaires

Les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien sont administrés par la Fiducie du patrimoine ontarien, un organisme du gouvernement de l'Ontario qui a pour mission d'identifier, de préserver, de protéger et de promouvoir le patrimoine ontarien.

