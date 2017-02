Nouveau président au conseil d'administration de la Financière Sun Life







William D. Anderson succédera à James H. Sutcliffe après l'assemblée annuelle

TORONTO, le 15 févr. 2017 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui le départ de James H. Sutcliffe qui quittera ses fonctions de président et de membre du conseil d'administration après l'assemblée annuelle de la Compagnie, qui aura lieu le 10 mai 2017. William D. Anderson lui succédera et remplira les fonctions de président du conseil d'administration. M. Anderson est administrateur depuis 2010 et il préside actuellement le comité d'audit et de révision de la Compagnie.

M. Sutcliffe est devenu membre du conseil d'administration en 2009, après une brillante carrière dans les services financiers à l'échelle internationale, et il a été nommé président du conseil en décembre 2011. «Ce fut un honneur pour moi de travailler avec Dean Connor, son équipe de direction et les employés talentueux de la Financière Sun Life au cours de ces huit dernières années. Durant mon mandat, j'ai vu la Financière Sun Life se donner un élan incroyable pour l'avenir avec sa stratégie axée sur quatre piliers, et la Compagnie est bien placée aujourd'hui pour offrir de la valeur aux clients et aux actionnaires pour les années à venir, indique M. Sutcliffe. J'ai aimé travailler avec mes collègues du conseil d'administration et je suis heureux de passer le flambeau à Bill. Il est très respecté au sein du conseil pour ses qualités de meneur, il saura assurément faire preuve de leadership, de constance et de vigilance.»

M. Anderson est administrateur de sociétés et son expérience en affaires et en finances est considérable. Il a occupé des postes de direction à BCE, notamment celui de président de sa filiale d'investissement stratégique, BCE Ventures, et il a occupé le poste de chef des services financiers de BCE Inc. et de Bell Canada. Il a également été associé du cabinet d'expertise comptable KPMG. M. Anderson est Fellow de l'Institute of Chartered Professional Accountants of Ontario et Fellow de l'Institut des administrateurs de sociétés.

«C'est un privilège d'avoir été choisi par le conseil pour assumer les fonctions de président et je me réjouis à l'idée de participer à l'oeuvre considérable que la Financière Sun Life construit depuis plus de 150 ans, précise M. Anderson. Au nom du conseil, je tiens à remercier à l'avance Jim pour son importante contribution à l'orientation stratégique de la Financière Sun Life et à sa croissance. Il a joué un rôle déterminant en guidant le conseil et la direction durant une période de changements importants pour la Compagnie.»

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2016, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 903 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

