Fiera Capital lance un nouveau fonds commun de placement d'actions internationales

MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Firme ») (TSX: FSZ), lance son nouveau fonds Fiera Capital Fonds d'actions internationales (le « Fonds »). Le Fonds investit dans des titres de participation de sociétés bien établies dans les marchés mondiaux, à l'exception, en général, de l'Amérique du Nord. Sa stratégie vise à offrir de solides rendements ajustés en fonction du risque à l'aide d'une structure de portefeuille optimisée. Le Fonds est offert aux conseillers en placement ainsi qu'aux investisseurs individuels.

« Nous sommes heureux de lancer ce nouveau Fonds sur le marché des conseillers aux investisseurs qui s'ajoute à notre gamme de fonds communs de placement d'actions étrangères », a déclaré Sylvain Roy, président et chef de l'exploitation de la division canadienne de Fiera Capital. « Il s'agit d'une solution intéressante pour les investisseurs recherchant une exposition aux marchés développés ainsi que la souplesse d'investir dans des marchés émergents. Cela permet également aux investisseurs individuels d'avoir accès à un un gestionnaire de premier plan. »

L'équipe primée des actions mondiales de Fiera Capital est dirigée par Nadim Rizk, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille en chef, Actions mondiales, et gère un actif de plus de 17 milliards de dollars. L'équipe est responsable du Fiera Capital Fonds d'actions mondiales, du Fiera Capital Fonds défensif d'actions mondiales, du Fiera Capital Fonds d'actions américaines et des fonds communs de placement d'actions internationales de Fiera Capital, pour lesquels seuls les placements dont nous avons une forte conviction sont sélectionnés.

Reconnaissance de l'industrie

La stratégie d'actions internationales de Fiera Capital (la « stratégie ») est offerte depuis janvier 2010 à une clientèle institutionnelle et de gestion privée. La stratégie possède une longue feuille de route et a généré, depuis son lancement en janvier 2010, une valeur ajoutée annualisée de plus de 4 % supérieure à celle de son indice de référence (au 31 décembre 2016). Par ailleurs, le Fiera Capital Fonds d'actions mondiales, qui cumule les réussites depuis les cinq dernières années, a obtenu la cote 5 étoiles Morningstar et le prix FundGrade A+ de Fundata pour une quatrième année consécutive. Le Fiera Capital Fonds d'actions américaines a également reçu le prix A+ en 2016.

Conseillers en placement

Le Fonds est maintenant offert en parts de plusieurs catégories, dont les catégories A, F et de couverture.

Investisseurs individuels

Les investisseurs individuels peuvent choisir d'investir directement dans le Fonds par l'entremise de notre filiale, Fonds Fiera Capital inc. (www.fondsfieracapital.com), dans certaines provinces au Canada. Ils peuvent choisir d'ouvrir un compte de placement (épargne), un compte enregistré, un compte d'épargne libre d'impôt ou un compte en fiducie en investissant aussi peu que 5 000 dollars canadiens.

Notice juridique à l'intention des investisseurs

Le nouveau Fiera Capital Fonds d'actions internationales est un fond commun offert aux termes d'un prospectus simplifié. Les renseignements contenus aux présentes ne donnent qu'un aperçu général et doivent être lus en tenant compte des renseignements détaillés contenus dans le prospectus. Le prospectus contient des renseignements importants sur le fonds, dont ses objectifs et stratégies de placement, les facteurs de risque, les options de souscription, les frais de gestion, la rémunération liée au rendement ainsi que les autres frais et charges applicables. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de votre situation personnelle, à savoir votre horizon temporel, vos besoins de liquidités, la taille de votre portefeuille, votre revenu, vos connaissances en placement et votre attitude à l'égard de la fluctuation des cours. Avant de décider si le fonds lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus attentivement avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est un gestionnaire de portefeuille indépendant nord-américain de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à plus de 116 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2016. La société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, Bel Air Investment Advisors LLC et Fiera Capital Inc., qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur la société ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

