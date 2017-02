Fonds Croissance et Relève - Une contribution significative de la CDPQ au développement économique du Québec







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), salue la création, par la Caisse de dépôt et placement du Québec (la CDPQ), de deux nouveaux fonds destinés à soutenir les entreprises qui désirent poursuivre leur croissance à l'international et celles arrivant à l'étape de la transmission à la nouvelle génération.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle alors que nos entreprises doivent, plus que jamais, assurer leur croissance sur les marchés internationaux. De même, le transfert d'entreprise demeure un défi important au Québec et la contribution de la CDPQ sur ce plan constitue un moyen additionnel d'y répondre », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Nous sommes convaincus que ces nouvelles initiatives sauront soutenir les entreprises dans ces étapes particulières de leur développement ».

Les Fonds Croissance CDPQ et Relèves CDPQ, qui totalisent 500 M$, constituent un bon exemple d'intervention ciblé sur des besoins précis des entreprises. Par ces initiatives, la FCCQ estime que la CDPQ remplit sa mission de contribuer à la création de richesse, en stimulant l'activité économique et l'entrepreneuriat au Québec.

« La création de ces Fonds amène la CDPQ à mettre en valeur l'un de ses mandats important, soit celui de contribuer au développement économique du Québec », a conclu Stéphane Forget.

