Renouvellement du mandat de Michael Sabia à titre de président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec

MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé aujourd'hui que le mandat du président et chef de la direction, Michael Sabia, est renouvelé jusqu'au 31 mars 2021. Conformément à la loi constitutive de la Caisse, la nomination a été faite par le conseil d'administration de la Caisse et a été approuvée par le gouvernement du Québec.

« Au cours de son deuxième mandat, Michael Sabia a continué d'amener la Caisse plus loin, en lui donnant les moyens de saisir les meilleures occasions d'investissement. La mise en oeuvre de plusieurs de ces stratégies importantes est toujours en cours. La mondialisation des activités de l'institution, l'évolution en continu des portefeuilles pour répondre aux défis de l'environnement de marché actuel et le projet de Réseau électrique métropolitain, pour ne citer que ceux-là, sont autant de projets porteurs pour la Caisse. C'est pour permettre à Michael de mener à bien ces stratégies que le conseil d'administration a décidé, de façon unanime, de renouveler son mandat jusqu'en mars 2021 », a déclaré Robert Tessier, président du conseil d'administration de la Caisse.

« C'est un privilège pour moi de pouvoir poursuivre le travail amorcé ces dernières années, avec toute notre équipe, pour faire de la Caisse un chef de file parmi les investisseurs institutionnels du monde. Je tiens à remercier le conseil de me donner l'occasion de compléter la mise en oeuvre de ces initiatives majeures », a affirmé Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse.

Le mandat de M. Sabia a été renouvelé pour une période de quatre ans, soit jusqu'au 31 mars 2021. Aucun changement n'a été apporté à ses conditions de rémunération.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 254,9 G$ au 30 juin 2016. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures et en immobilier à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

