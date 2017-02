L'Université TÉLUQ s'associe au Programme d'aide à la transition de carrière pour les militaires (PAT) de La Compagnie Canada







QUÉBEC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ est fière de poursuivre son engagement à desservir la communauté militaire en devenant partenaire du Programme d'aide à la transition de carrière pour les militaires (PAT) de La Compagnie Canada, initiative mise en place pour aider les vétérans, les réservistes et les membres des Forces armées canadiennes en transition de carrière à trouver des emplois en milieu civil.

« Notre participation au réseau éducatif du PAT de La Compagnie Canada permettra d'améliorer le soutien aux militaires et aux anciens combattants dans leur transition vers une carrière civile avec un passage à l'université. Ce partenariat s'avère en continuité avec notre mission d'université accessible à tous et à l'ère de la mobilité depuis maintenant 45 ans », affirme Martin Noël, directeur général de l'Université TÉLUQ.

Accessible de partout dans le monde grâce à son modèle d'enseignement entièrement à distance, l'Université TÉLUQ dessert les membres des Forces armées canadiennes (Force régulière et de réserve) depuis 1981. À ce jour, elle a accueilli plus de 3000 étudiants-militaires dont plus de 1000 ont obtenu un diplôme, un grade ou une attestation d'études. Créé spécifiquement pour mieux répondre aux besoins de cette clientèle, le Service d'accréditation et d'encadrement pour les militaires (SAEM) de l'Université TÉLUQ offre un encadrement personnalisé, la reconnaissance de crédits pour la formation et l'expérience militaire, et la coordination des examens sous surveillance à l'extérieur du Québec et à l'étranger.

« En moyenne, 22 % (1 577) des membres du PAT détiennent un diplôme d'études secondaires au moment de quitter la vie militaire. Grâce à notre partenariat avec l'Université TÉLUQ, nos membres en transition peuvent passer de façon plus rapide et simple à un autre niveau important et réaliser l'expérience remarquable et la valeur qu'ils apportent aux sociétés canadiennes. En ayant accès à l'éducation à distance de l'Université TÉLUQ de n'importe quel endroit et en obtenant une évaluation des acquis correspondant à leur expérience militaire, l'accréditation civile se fait de façon plus rapide et les membres du PAT augmentent leurs chances d'embauche dans le secteur civil », déclare Angela Mondou, présidente de La Compagnie Canada.

À propos de La Compagnie Canada

La Compagnie Canada est un organisme de bienfaisance immatriculé au fédéral et fondé en 2006 par l'homme d'affaires canadien et Colonel honoraire Blake C. Goldring, M.S.M., LL.D., CFA. La Compagnie Canada est fière de servir notre pays de plusieurs façons, en célébrant nos héros militaires et leur famille, et en adoptant un échange bénéfique mutuel entre les Forces armées et notre communauté canadienne d'affaires afin de créer un Canada meilleur. À titre de créateur de programmes de confiance, La Compagnie Canada offre le programme d'aide à la transition - le PAT; elle anime le Symposium national sur la transition et l'Échange de connaissances stratégiques; et elle finance des bourses d'études pour les enfants des militaires qui ont donné leur vie pour notre pays.

L'Université TÉLUQ

Fondée en 1972, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses cours à distance. Chaque année, c'est près de 20 000 étudiants qui y font leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle. La TÉLUQ se démarque également par sa performance en recherche.

