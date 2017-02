Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - à 17 h - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

COMMUNIQUÉ EN BREF

DÉNEIGEMENT

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports procédera à des opérations de soufflage et transport de neige sur les principales autoroutes de la région de Montréal. Des entraves et fermetures ponctuelles sont donc à prévoir sur les autoroutes, incluant les entrées et les sorties.

A-40 (AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE)

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie no 71 (boul. Saint-Laurent) et l'entrée de l'A-520

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h 30

Détour : voie de desserte.

MONTÉRÉGIE

R-201

Coteau-du-Lac

Direction NORD

Entre la R-338 et l'A-20

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour pour A-20 : via R-338 Est (sur 6 km), R-201 Nord et A-20 Est ou Ouest.

Fermeture par défaut, selon le même horaire :

bretelle R-201 Nord pour R-338 Ouest. Détour via R- 338 Est (sur 6 km), R-201 Nord, A-20 Ouest et sortie no 12 ( Les Coteaux / rue Sauvé).

De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 100 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant la section du site Québec511.info. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 16:49 et diffusé par :