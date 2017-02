Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix présente de solides résultats pour le quatrième trimestre de 2016







TORONTO, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2016. Le rapport annuel aux porteurs de parts de la fiducie pourra être consulté sous l'onglet « Investor Relations » du site Web de la fiducie, à l'adresse www.choicereit.ca, et il sera déposé sur SEDAR et pourra être consulté à l'adresse www.sedar.com.

Faits saillants du trimestre :

La fiducie a déclaré des produits locatifs de 197,7 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 6,6 millions de dollars, ou de 3,5 %, comparativement à des produits locatifs de 191,1 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2015;

Le bénéfice net s'est chiffré à 255,6 millions de dollars, soit une augmentation de 215,2 millions de dollars par rapport à un bénéfice net de 40,4 millions de dollars au quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2016 tenait compte d'un profit au titre des ajustements de la juste valeur de 209,5 millions de dollars (perte nette de 7,5 millions de dollars en 2015);

Les fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE ») 1) par part après dilution se sont établis à 0,251 $, soit une augmentation de 0,004 $, ou de 1,6 %, par rapport à des FPAE 1) par part après dilution de 0,247 $ au quatrième trimestre de 2015;

par part après dilution se sont établis à 0,251 $, soit une augmentation de 0,004 $, ou de 1,6 %, par rapport à des FPAE par part après dilution de 0,247 $ au quatrième trimestre de 2015; La fiducie a acquis, auprès de Loblaw et pour un prix d'achat total de 40,9 millions de dollars, un portefeuille de 5 immeubles qui a été immédiatement rentable, générant un résultat d'exploitation net (« REN ») 1) stabilisé estimé à quelque 2,6 millions de dollars, ce qui représente un taux de capitalisation implicite de 6,5 %;

stabilisé estimé à quelque 2,6 millions de dollars, ce qui représente un taux de capitalisation implicite de 6,5 %; La fiducie a acquis, auprès de tiers, 2 immeubles de placement pour un prix d'achat total d'environ 13,6 millions de dollars, opération qui ajoute une SLB complémentaire d'environ 37 000 pieds carrés adjacente à des sites dont la fiducie est propriétaire et dont les locataires piliers sont des magasins d'alimentation Loblaw;

La fiducie a achevé la construction de 232 000 pieds carrés de superficie locative brute (« SLB »), dont la construction d'un magasin d'alimentation Loblaw de 29 000 pieds carrés sur un terrain récemment acquis à Edmonton , en Alberta ;

, en ; La fiducie a enregistré un taux d'occupation complémentaire accru et une croissance interne du REN 1) de 1,0 %, lequel s'est établi à 133,0 millions de dollars, contre 131,6 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2015;

de 1,0 %, lequel s'est établi à 133,0 millions de dollars, contre 131,6 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2015; La fiducie a conclu une facilité de crédit renouvelable engagée non garantie de premier rang supplémentaire de 250 millions de dollars.

Faits saillants de l'exercice :

La fiducie a déclaré des produits locatifs annuels de 783,6 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 40,5 millions de dollars, ou de 5,4 %, comparativement à des produits locatifs de 743,1 millions de dollars en 2015;

La perte nette s'est chiffrée à 223,1 millions de dollars, soit une variation de 67,8 millions de dollars par rapport à la perte nette de 155,3 millions de dollars en 2015. Le résultat de l'exercice 2016 tenait compte d'une perte nette au titre des ajustements de la juste valeur de 406,9 millions de dollars (perte nette de 338,5 millions de dollars en 2015);

Les FPAE 1) par part après dilution se sont établis à 1,000 $, soit une augmentation de 0,034 $, ou de 3,5 %, par rapport à des FPAE 1) par part après dilution de 0,966 $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2015;

par part après dilution se sont établis à 1,000 $, soit une augmentation de 0,034 $, ou de 3,5 %, par rapport à des FPAE par part après dilution de 0,966 $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2015; La fiducie a ajouté 16 immeubles à son portefeuille, notamment 3 immeubles de placement adjacents à des sites existants dont elle est propriétaire et qui présentent un potentiel de réaménagement futur;

La fiducie a construit une nouvelle SLB de 807 000 pieds carrés destinée à la location, ce qui a permis d'achever l'aménagement de 21 projets totalisant une superficie de 763 000 pieds carrés et générant un rendement moyen pondéré d'environ 8 %;

La fiducie a enregistré un taux d'occupation complémentaire accru et une croissance interne du REN 1) de 1,8 %, lequel s'est établi à 507,7 millions de dollars pour l'exercice, contre 498,8 millions de dollars pour 2015;

de 1,8 %, lequel s'est établi à 507,7 millions de dollars pour l'exercice, contre 498,8 millions de dollars pour 2015; La fiducie a émis des débentures non garanties de premier rang pour un montant de 350 millions de dollars afin de refinancer le remboursement de 300 millions de dollars de débentures de série 5, ce qui lui a permis de profiter de taux fixes attrayants et de prolonger la durée moyenne pondérée à l'échéance de ses titres d'emprunt, et elle a conclu une facilité de crédit renouvelable engagée non garantie de premier rang supplémentaire de 250 millions de dollars, ce qui lui a permis d'atténuer le risque lié au refinancement et d'accroître sa souplesse financière et sa liquidité;

Les distributions annuelles ont augmenté pour passer de 0,65 $ à 0,67 $ par part avec prise d'effet le 29 janvier 2016, puis à 0,71 $ par part avec prise d'effet le 29 juillet 2016, pour une augmentation totale de 9,2 %. Les distributions par part déclarées pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 totalisent 0,69 $, soit une hausse de 0,04 $, ou de 6,2 %, par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2015.

1) Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » à partir de la page 6.

« L'année 2016 marque un autre exercice fructueux pour Propriétés de Choix. Grâce aux efforts concertés de l'équipe, notre stratégie a rendu possibles notre progression et notre croissance et a mené à l'amélioration de notre performance, tant sur le plan financier qu'opérationnel, » a déclaré John Morrison, président et chef de la direction. « Nous avons continué d'acquérir des actifs de qualité et de gérer proactivement notre portefeuille. L'impulsion donnée par notre programme d'aménagement s'est traduite par une création de valeur importante du fait de la nouvelle SLB achevée et des solides assises créées en vue d'aménagements futurs. Je me réjouis des progrès qu'a accomplis notre équipe et de la valeur que nous avons su créer pour nos parties intéressées. »

Sommaire des informations financières et liées à l'exploitation





Aux 31 décembre ou pour les trimestres clos à ces dates (en milliers de dollars, sauf indication contraire) (non audité)







2016

2015

Nombre d'immeubles 535

519

Superficie locative brute (« SLB ») (en millions de pieds carrés) 43,6

41,6

Taux d'occupation 98,9 % 98,6 % Produits locatifs 197 713 $ 191 057 $ Résultat d'exploitation net (« REN »)1) 139 745 $ 132 133 $ Bénéfice neti) 255 574 $ 40 401 $ Bénéfice neti) par part après dilution 0,621 $ 0,099 $ Fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE »)1) par part après dilution 0,251 $ 0,247 $ Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE »)1)

par part après dilution 0,199 $ 0,201 $ Ratio de distribution du montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation1) après dilution 89,2 % 80,8 % Distribution déclarée par part 0,1775 $ 0,1625 $ Total des actifs (en millions) 9 435 $ 8 906 $ Ratio de la dette par rapport au total des actifsii) 44,5 % 44,5 % Ratio de couverture du service de la detteii) 3,5 x 3,6 x











i) Le bénéfice net inclut un ajustement positif de 107 800 $ et un ajustement négatif de 95 418 $ au titre de la juste valeur des parts échangeables, ainsi que des ajustements positifs de 101 661 $ et de 87 902 $ au titre de la juste valeur des immeubles de placement pour les trimestres clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2015, respectivement. Le bénéfice net avant les ajustements de la juste valeur1) a été de 46 113 $ et de 47 917 $ pour les trimestres clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2015, respectivement. ii) Les ratios liés à la dette tiennent compte des parts de catégorie C de SEC, mais non des parts échangeables. Les ratios sont des mesures financières non conformes aux PCGR et sont calculés conformément aux actes de fiducie, dans leur version complétée.

1) Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » à partir de la page 6.

Résultats financiers pour le trimestre :

Produits locatifs - Les produits locatifs du quatrième trimestre ont totalisé 197,7 millions de dollars, soit une augmentation de 6,6 millions de dollars, ou de 3,5 %, comparativement à 191,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2015. Les immeubles détenus au cours des deux périodes comparables ont contribué à hauteur de 2,2 millions de dollars à l'augmentation.

Les produits locatifs du quatrième trimestre ont totalisé 197,7 millions de dollars, soit une augmentation de 6,6 millions de dollars, ou de 3,5 %, comparativement à 191,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2015. Les immeubles détenus au cours des deux périodes comparables ont contribué à hauteur de 2,2 millions de dollars à l'augmentation. Résultat d'exploitation net 1) - Le REN ) du quatrième trimestre de 2016 s'est élevé à 139,7 millions de dollars, en hausse de 7,6 millions de dollars, ou de 5,8 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2015. L'augmentation du REN 1) est attribuable surtout à la comptabilisation de montants de 3,0 millions de dollars provenant de biens acquis après le troisième trimestre de 2015 et de 3,7 millions de dollars provenant de nouveaux aménagements. Compte non tenu du REN 1) provenant des aménagements et des acquisitions postérieurs au 30 septembre 2015, le REN 1) s'est chiffré à 133,0 millions de dollars, en hausse de 1,4 million de dollars, ou de 1,0 %, par rapport à celui de 131,6 millions de dollars dégagé au quatrième trimestre de 2015. Cette amélioration s'explique surtout par une augmentation des recouvrements de dépenses d'investissement, un taux d'occupation complémentaire accru, ainsi que des loyers moyens plus élevés par pied carré sur les nouveaux baux complémentaires.

- Le REN ) du quatrième trimestre de 2016 s'est élevé à 139,7 millions de dollars, en hausse de 7,6 millions de dollars, ou de 5,8 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2015. L'augmentation du REN est attribuable surtout à la comptabilisation de montants de 3,0 millions de dollars provenant de biens acquis après le troisième trimestre de de 3,7 millions de dollars provenant de nouveaux aménagements. Compte non tenu du REN provenant des aménagements et des acquisitions postérieurs au 30 septembre 2015, le REN s'est chiffré à 133,0 millions de dollars, en hausse de 1,4 million de dollars, ou de 1,0 %, par rapport à celui de 131,6 millions de dollars dégagé au quatrième trimestre de 2015. Cette amélioration s'explique surtout par une augmentation des recouvrements de dépenses d'investissement, un taux d'occupation complémentaire accru, ainsi que des loyers moyens plus élevés par pied carré sur les nouveaux baux complémentaires. Bénéfice net - Le bénéfice net s'est chiffré à 255,6 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016 comparativement à un bénéfice net de 40,4 millions de dollars au quatrième trimestre de 2015. Les ajustements de la juste valeur constituent la principale raison de l'écart entre ces périodes comparatives.

Le bénéfice net s'est chiffré à 255,6 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016 comparativement à un bénéfice net de 40,4 millions de dollars au quatrième trimestre de 2015. Les ajustements de la juste valeur constituent la principale raison de l'écart entre ces périodes comparatives. Bénéfice net avant les ajustements de la juste valeur 1) - Au quatrième trimestre, le bénéfice net avant les ajustements de la juste valeur 1) s'est établi à 46,1 millions de dollars, comparativement à 47,9 millions de dollars au quatrième trimestre de 2015. La hausse des charges d'intérêts nettes et autres charges financières, y compris les distributions sur les parts échangeables, a contrebalancé celle du REN 1) .

Au quatrième trimestre, le bénéfice net avant les ajustements de la juste valeur s'est établi à 46,1 millions de dollars, comparativement à 47,9 millions de dollars au quatrième trimestre de 2015. La hausse des charges d'intérêts nettes et autres charges financières, y compris les distributions sur les parts échangeables, a contrebalancé celle du REN . Fonds provenant des activités d'exploitation 1) - Les FPAE 1) du quatrième trimestre de 2016 se sont chiffrés à 103,1 millions de dollars, soit 0,251 $ par part après dilution, comparativement à des FPAE 1) de 100,5 millions de dollars ou de 0,247 $ par part après dilution au quatrième trimestre de 2015. L'amélioration d'un exercice à l'autre des FPAE 1) , qui a été de 0,004 $ par part après dilution, est principalement attribuable à la croissance du REN 1) qui a été contrebalancée en partie par la hausse des charges d'intérêts nettes, compte non tenu des distributions sur les parts échangeables.

Les FPAE du quatrième trimestre de 2016 se sont chiffrés à 103,1 millions de dollars, soit 0,251 $ par part après dilution, comparativement à des FPAE de 100,5 millions de dollars ou de 0,247 $ par part après dilution au quatrième trimestre de 2015. L'amélioration d'un exercice à l'autre des FPAE , qui a été de 0,004 $ par part après dilution, est principalement attribuable à la croissance du REN qui a été contrebalancée en partie par la hausse des charges d'intérêts nettes, compte non tenu des distributions sur les parts échangeables. Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation1) - Le montant ajusté des FPAE1) du quatrième trimestre de 2016 s'est établi à 81,8 millions de dollars, soit 0,199 $ par part après dilution, comparativement à 82,0 millions de dollars ou à 0,201 $ par part après dilution au quatrième trimestre de 2015. Le recul des FPAE1) est principalement attribuable à la hausse des charges d'intérêts nettes, compte non tenu des distributions sur les parts échangeables, et à l'augmentation des dépenses d'investissement nécessaires pour maintenir le flux de produits locatifs du portefeuille en croissance, facteurs en partie contrebalancés par l'amplification du REN1).

Résultats d'exploitation pour le trimestre :

Acquisitions rentables - Le 26 octobre 2016, Propriétés de Choix a acquis, auprès de Loblaw, un portefeuille de 5 immeubles. La fiducie a réglé le prix d'achat total de cette acquisition, soit 40,9 millions de dollars compte non tenu des coûts liés à l'acquisition, par l'émission de 878 713 parts échangeables et par le paiement d'un montant en trésorerie. Ce nouveau portefeuille a été immédiatement rentable, générant un REN 1) stabilisé estimé à quelque 2,6 millions de dollars, ce qui représente un taux de capitalisation implicite de 6,5 %. Les biens acquis, dont le taux d'occupation au moment de l'acquisition atteignait 99,7 %, ont permis à la fiducie d'ajouter 394 034 pieds carrés de SLB à son portefeuille. Ce portefeuille présente un potentiel d'aménagement d'une SLB supplémentaire d'au plus 344 000 pieds carrés, y compris l'aménagement du nouveau magasin d'alimentation Loblaw de 29 000 pieds carrés sur une parcelle de terrain située à Edmonton , en Alberta , inauguré en décembre 2016.

Le 26 octobre 2016, Propriétés de Choix a acquis, auprès de Loblaw, un portefeuille de 5 immeubles. La fiducie a réglé le prix d'achat total de cette acquisition, soit 40,9 millions de dollars compte non tenu des coûts liés à l'acquisition, par l'émission de 878 713 parts échangeables et par le paiement d'un montant en trésorerie. Ce nouveau portefeuille a été immédiatement rentable, générant un REN stabilisé estimé à quelque 2,6 millions de dollars, ce qui représente un taux de capitalisation implicite de 6,5 %. Les biens acquis, dont le taux d'occupation au moment de l'acquisition atteignait 99,7 %, ont permis à la fiducie d'ajouter 394 034 pieds carrés de SLB à son portefeuille. Ce portefeuille présente un potentiel d'aménagement d'une SLB supplémentaire d'au plus 344 000 pieds carrés, y compris l'aménagement du nouveau magasin d'alimentation Loblaw de 29 000 pieds carrés sur une parcelle de terrain située à , en , inauguré en décembre 2016. Le 22 décembre 2016, Propriétés de Choix a acquis, auprès de tiers, des immeubles de commerce de détail situés à Courtenay , en Colombie-Britannique, et à Beaverton , en Ontario , pour un prix d'achat combiné de 13,6 millions de dollars, compte non tenu des coûts liés à l'acquisition qui ont été réglés en trésorerie. L'acquisition a permis l'ajout d'une SLB complémentaire de 36 543 pieds carrés adjacente à des sites existants dont Propriétés de choix est propriétaire et dont le locataire pilier est un magasin d'alimentation Loblaw. Les biens acquis à Courtenay et à Beaverton , pour lesquels les taux de capitalisation respectifs sont de 6,5 % et de 8,4 %, ont été immédiatement rentables. À l'acquisition, les immeubles ont été regroupés avec les biens adjacents appartenant à la fiducie et reclassés à titre d'immeubles à locataires multiples.

, en Colombie-Britannique, et à , en , pour un prix d'achat combiné de 13,6 millions de dollars, compte non tenu des coûts liés à l'acquisition qui ont été réglés en trésorerie. L'acquisition a permis l'ajout d'une SLB complémentaire de 36 543 pieds carrés adjacente à des sites existants dont Propriétés de choix est propriétaire et dont le locataire pilier est un magasin d'alimentation Loblaw. Les biens acquis à et à , pour lesquels les taux de capitalisation respectifs sont de 6,5 % et de 8,4 %, ont été immédiatement rentables. À l'acquisition, les immeubles ont été regroupés avec les biens adjacents appartenant à la fiducie et reclassés à titre d'immeubles à locataires multiples. Progrès en matière d'aménagement - Au cours du quatrième trimestre de 2016, la fiducie a achevé la construction d'une SLB de 232 000 pieds carrés, dont la construction d'un magasin d'alimentation Loblaw de 29 000 pieds carrés sur un terrain récemment acquis à Edmonton , en Alberta .

Au cours du quatrième trimestre de 2016, la fiducie a achevé la construction d'une SLB de 232 000 pieds carrés, dont la construction d'un magasin d'alimentation Loblaw de 29 000 pieds carrés sur un terrain récemment acquis à , en . Projets d'aménagement - Propriétés de Choix prévoit investir au total 387,2 millions de dollars (compte tenu des coûts de 95,2 millions de dollars engagés à ce jour) en vue de l'aménagement d'une SLB d'au plus 1 326 000 pieds carrés d'ici la fin de 2019. Les rendements liés à l'aménagement devraient être rentables dès l'occupation par les locataires.

Propriétés de Choix prévoit investir au total 387,2 millions de dollars (compte tenu des coûts de 95,2 millions de dollars engagés à ce jour) en vue de l'aménagement d'une SLB d'au plus 1 326 000 pieds carrés d'ici la fin de 2019. Les rendements liés à l'aménagement devraient être rentables dès l'occupation par les locataires. Activité de location - Au quatrième trimestre de 2016, Propriétés de Choix a conclu des baux visant une SLB d'environ 416 000 pieds carrés pour une durée moyenne de 9,3 ans. Parmi ceux-ci, elle a renouvelé des baux visant une superficie d'environ 112 000 pieds carrés, ce qui équivaut à un taux de renouvellement de 65,4 % pour le trimestre, pour une augmentation moyenne de 7,0 % par rapport aux loyers de base en vigueur à l'expiration des baux.

Au quatrième trimestre de 2016, Propriétés de Choix a conclu des baux visant une SLB d'environ 416 000 pieds carrés pour une durée moyenne de 9,3 ans. Parmi ceux-ci, elle a renouvelé des baux visant une superficie d'environ 112 000 pieds carrés, ce qui équivaut à un taux de renouvellement de 65,4 % pour le trimestre, pour une augmentation moyenne de 7,0 % par rapport aux loyers de base en vigueur à l'expiration des baux. Taux d'occupation - Au 31 décembre 2016, le taux d'occupation du portefeuille de la fiducie atteignait 98,9 %, par rapport à 98,6 % au 31 décembre 2015.

1) Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » à partir de la page 6.

Structure du capital :

Accroissement de la souplesse financière au moyen de financements par emprunt - Le 23 décembre 2016, Propriétés de choix a conclu, avec un prêteur, une nouvelle facilité de crédit renouvelable engagée non garantie de premier rang bilatérale de 250 millions de dollars échéant le 21 décembre 2018. La facilité de crédit porte intérêt à des taux variables correspondant soit au taux préférentiel majoré de 0,25 %, soit au taux des acceptations bancaires majoré de 1,25 %. Après la clôture du trimestre, Propriétés de choix a procédé au remboursement, à leur valeur nominale, de 200 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série 6.

Le 23 décembre 2016, Propriétés de choix a conclu, avec un prêteur, une nouvelle facilité de crédit renouvelable engagée non garantie de premier rang bilatérale de 250 millions de dollars échéant le 21 décembre 2018. La facilité de crédit porte intérêt à des taux variables correspondant soit au taux préférentiel majoré de 0,25 %, soit au taux des acceptations bancaires majoré de 1,25 %. Après la clôture du trimestre, Propriétés de choix a procédé au remboursement, à leur valeur nominale, de 200 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série 6. Capacité d'investir dans la croissance future - Au 31 décembre 2016, le ratio de couverture du service de la dette 2) de la fiducie était de 3,5 fois. Grâce à des entrées nettes liées aux activités d'exploitation stables et à son accès à diverses sources de financement, notamment deux facilités de crédit renouvelable non garanties de 750 millions de dollars, la fiducie est d'avis qu'elle a la capacité financière de satisfaire à ses obligations courantes et d'investir dans sa croissance future.

Au 31 décembre 2016, le ratio de couverture du service de la dette de la fiducie était de 3,5 fois. Grâce à des entrées nettes liées aux activités d'exploitation stables et à son accès à diverses sources de financement, notamment deux facilités de crédit renouvelable non garanties de 750 millions de dollars, la fiducie est d'avis qu'elle a la capacité financière de satisfaire à ses obligations courantes et d'investir dans sa croissance future. Distributions - Les distributions par part déclarées au cours du trimestre ont totalisé 0,1775 $, pour un ratio de distribution du montant ajusté des FPAE1) de 89,2 % (0,1625 $ et 80,8 % en 2015). Les distributions par part déclarées au cours du quatrième trimestre de 2016 ont augmenté de 9,2 % par rapport à la période correspondante de 2015.

Perspectives

Propriétés de Choix continue de stimuler la création de valeur au moyen d'acquisitions rentables, d'aménagements stratégiques et d'une gestion proactive de ses portefeuilles immobiliers. Cette stratégie est conforme à l'objectif de la fiducie qui consiste à accroître son portefeuille d'actifs et à augmenter les distributions mensuelles à ses porteurs de parts.

Propriétés de Choix est bien positionnée pour s'acquitter de ses obligations courantes et investir dans sa croissance future. Les avantages concurrentiels de la fiducie comprennent notamment son portefeuille d'actifs considérable qui est diversifié sur le plan géographique dans l'ensemble du Canada, les baux à long terme et l'alliance stratégique qu'elle a conclus avec Loblaw, ainsi que son programme d'aménagement existant, éléments soutenus par une gestion financière avisée axée sur la solidité de sa situation financière et par une notation de crédit de qualité supérieure.

En 2017, Propriétés de Choix s'attend à prendre les mesures qui suivent :





procéder à l'acquisition rentable d'autres biens auprès de Loblaw et de tiers à mesure que les occasions se présenteront;

investir environ 192,1 millions de dollars dans des projets d'aménagement devant être achevés en 2017 et par la suite;

par la suite; parachever l'aménagement d'une SLB d'environ 337 000 pieds carrés assortie d'un rendement prévu se situant dans une fourchette allant de 6 % à 9 %;

maintenir un taux d'occupation global d'environ 98 % et un taux d'occupation visant la SLB complémentaire avoisinant les 90 %;

continuer de faire correspondre la croissance aux distributions à l'aide de flux de trésorerie assortis d'une croissance stable.

1) Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » à partir de la page 6. 2) Les ratios liés à la dette tiennent compte des parts de catégorie C de SEC, mais non des parts échangeables. Les ratios sont des mesures financières non conformes aux PCGR et sont calculés conformément aux actes de fiducie, dans leur version complétée.



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs portant sur les objectifs, les perspectives, les plans, les buts, les aspirations, les stratégies, la situation financière, les résultats d'exploitation, les flux de trésorerie, la performance, les perspectives et les occasions d'affaires de Propriétés de Choix. Des énoncés portant plus particulièrement sur les résultats futurs prévus se trouvent dans diverses rubriques du présent communiqué de presse et du rapport de gestion compris dans le rapport annuel 2016 aux porteurs de parts de Propriétés de Choix. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de mots ou d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « croire », « entrevoir », « pouvoir », « estimer », « objectif », « avoir l'intention de », « prévoir », « chercher à », « faire », « devoir » et de termes semblables, conjugués au présent, au conditionnel ou au futur, lorsqu'ils se rapportent à Propriétés de Choix et à sa direction.

Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses actuelles de Propriétés de Choix, lesquelles se fondent sur la perception qu'a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle, des perspectives et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs qui, de l'avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les attentes de Propriétés de Choix en matière de performance sur le plan de l'exploitation et de performance financière sont fondées sur certaines hypothèses, dont des hypothèses ayant trait au potentiel, aux perspectives et aux occasions de croissance future, aux tendances du secteur, au niveau d'endettement futur, aux lois fiscales en vigueur, à la conjoncture économique et à l'absence de concurrence renouvelée sur le marché pouvant mener à une baisse des produits et de la rentabilité. Les estimations, opinions et hypothèses de la direction sont, de par leur nature, assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d'ordre commercial, économique, concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, et sont donc susceptibles d'être révisées. Propriétés de Choix ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes.

Bon nombre de risques et d'incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de Propriétés de Choix diffèrent sensiblement de ceux exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux projetés dans les énoncés prospectifs, notamment les risques décrits à la rubrique 12, intitulée « Risques d'entreprise et gestion des risques », du rapport de gestion compris dans le rapport annuel 2016 de Propriétés de Choix. Ces risques et incertitudes comprennent les suivants :





l'évolution de la conjoncture économique, y compris les fluctuations des taux d'intérêt ainsi que le taux d'inflation;

l'incapacité pour Propriétés de Choix de maintenir sa relation avec Loblaw et d'en tirer parti, notamment à l'égard de i) la participation conservée par Loblaw dans Propriétés de Choix, ii) les services que Loblaw fournira à Propriétés de Choix (directement ou indirectement), iii) les opérations prévues qui seront conclues entre Loblaw et Propriétés de Choix (y compris l'acquisition, par Propriétés de Choix, de certains immeubles détenus par Loblaw), et iv) l'accord d'alliance stratégique entre Propriétés de Choix et Loblaw;

les changements touchant l'entreprise, les activités ou la situation de Loblaw qui pourraient avoir des répercussions sur Propriétés de Choix, notamment l'incapacité éventuelle de Loblaw de verser les paiements de loyer ou de s'acquitter de ses obligations aux termes de ses baux;

l'incapacité de gérer sa croissance de manière efficace, conformément à sa stratégie de croissance ou de faire des acquisitions d'actifs de façon rentable;

l'évolution du calendrier d'obtention des approbations municipales, des frais d'aménagement ainsi que des taux d'occupation et de location des immeubles en voie d'aménagement, de réaménagement ou de densification;

la variation des besoins en dépenses d'investissement et des obligations en matière de charges fixes de Propriétés de Choix;

l'incapacité de Choice Properties Limited Partnership de verser des distributions, de faire d'autres paiements ou de verser des acomptes;

l'incapacité de Propriétés de Choix d'obtenir du financement;

les changements au niveau d'endettement de Propriétés de Choix;

l'évolution des lois ou des régimes réglementaires qui pourrait toucher Propriétés de Choix, y compris les changements apportés au traitement fiscal de la fiducie et de ses distributions aux porteurs de parts ou l'incapacité de la fiducie de continuer d'être admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » et de « fiducie de placement immobilier », au sens de ces expressions dans la Loi de l'impôt sur le revenu ( Canada );

( ); l'évolution de l'avantage concurrentiel de Propriétés de Choix sur le marché immobilier ou la non-disponibilité d'actifs immobiliers commerciaux attrayants.

Cette liste des facteurs qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs de Propriétés de Choix n'est pas exhaustive. D'autres risques et incertitudes que Propriétés de Choix ignore actuellement pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont précisés dans les énoncés prospectifs. Ces autres risques et incertitudes sont présentés dans les documents que Propriétés de Choix dépose, à l'occasion, auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris dans la notice annuelle de 2016 de la fiducie. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de Propriétés de Choix uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Propriétés de Choix ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Propriétés de Choix présente les mesures financières non conformes aux PCGR dont il est question ci-après, notamment le résultat d'exploitation net (« REN »), le bénéfice net avant les ajustements de la juste valeur, les fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE »), ainsi que le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation. La fiducie estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent de l'information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer la performance financière et la situation financière de la fiducie, pour les raisons indiquées ci-après.

La direction a recours à ces mesures et à d'autres mesures financières non conformes aux PCGR afin d'exclure, lors de son analyse de la performance sur le plan de l'exploitation, l'incidence de certaines charges et de certains produits qui doivent être comptabilisés en vertu des IFRS. La direction exclut ces éléments du fait qu'ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance sur le plan de l'exploitation sous-jacente de Propriétés de Choix ou qu'ils nuisent à la comparabilité de la performance financière entre les périodes.

Comme ces mesures n'ont pas de sens normalisé en vertu des IFRS, elles ne sauraient se comparer à des mesures portant le même nom présentées par d'autres FPI cotées en bourse ni se substituer à d'autres mesures financières établies selon les IFRS.

Une liste exhaustive des mesures non conformes aux PCGR est présentée dans le rapport annuel 2016 de la fiducie, assortie de définitions et d'analyses.

Résultat d'exploitation net Le REN est défini comme les produits locatifs, compte non tenu des loyers comptabilisés selon une base linéaire, tirés des immeubles de placement moins les charges d'exploitation liées aux immeubles. Le REN constitue un indicateur clé de la performance, puisqu'il sert à l'évaluation de la performance d'exploitation du portefeuille et qu'il représente une mesure sur laquelle la direction exerce un contrôle. Il constitue également une donnée clé pour la détermination de la juste valeur du portefeuille. La méthode utilisée par la fiducie pour calculer le REN peut différer des méthodes utilisées par d'autres émetteurs et cette mesure pourrait par conséquent ne pas être comparable au REN présenté par d'autres émetteurs.

Bénéfice net avant les ajustements de la juste valeur Bénéfice net (perte nette) calculé(e) conformément aux IFRS, compte non tenu des ajustements de la juste valeur des parts échangeables, des immeubles de placement et de l'immeuble de placement détenu par l'intermédiaire de la coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.

Fonds provenant des activités d'exploitation Les FPAE n'ont pas de sens normalisé en vertu des IFRS et ils ne sauraient se comparer à des mesures similaires utilisées par d'autres entités du secteur immobilier. À moins d'indications contraires, Propriétés de Choix calcule ses FPAE conformément au livre blanc de l'Association des biens immobiliers du Canada portant sur les fonds provenant des activités d'exploitation en vertu des IFRS publié en avril 2014. Ce livre blanc avait pour but d'offrir aux émetteurs assujettis et aux investisseurs de meilleures lignes directrices quant à la définition des FPAE et d'aider à promouvoir la présentation d'une information plus uniforme par les émetteurs assujettis.

Propriétés de Choix calcule le montant des FPAE en ajustant le bénéfice net (la perte nette) pour tenir compte d'éléments qui ne découlent pas des activités d'exploitation, tels que les ajustements de la juste valeur.

Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation Le montant ajusté des FPAE constitue une mesure supplémentaire de la performance sur le plan de l'exploitation largement utilisée dans le secteur de l'immobilier. Propriétés de Choix est d'avis que le montant ajusté des FPAE constitue une mesure de rechange des entrées nettes liées aux activités d'exploitation et elle considère le montant ajusté des FPAE généré comme l'une des données servant à établir le montant approprié des distributions aux porteurs de parts.

Propriétés de Choix calcule le montant ajusté des FPAE en ajustant les FPAE pour tenir compte des éléments hors trésorerie des produits et des charges comme l'amortissement des loyers comptabilisés sur une base linéaire et les charges financières. Le montant ajusté des FPAE reflète une réduction pour tenir compte des dépenses d'investissement liées aux immeubles, nécessaires au maintien de la capacité de production et des produits tirés des propriétés immobilières, ainsi que pour tenir compte des coûts de location directs. Les dépenses d'investissement liées aux immeubles ne surviennent pas de manière uniforme tout au long de l'exercice. Les dépenses d'investissement liées aux immeubles prises en compte dans le calcul du montant ajusté des FPAE sont ajustées afin de rendre compte du niveau de dépenses annuel moyen.

Le montant ajusté des FPAE n'a à l'heure actuelle pas de sens normalisé au sein du secteur. Par conséquent, la méthode qu'emploie Propriétés de Choix pour calculer le montant ajusté des FPAE pourrait différer de celle employée par d'autres entités du secteur immobilier et, par conséquent, ce montant ne saurait se comparer à d'autres montants présentés à cet égard par d'autres émetteurs.

Le ratio de distribution du montant ajusté des FPAE correspond à la distribution déclarée par part divisée par le montant ajusté des FPAE par part après dilution.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Calcul des mesures financières non conformes aux PCGR



Trimestres Exercices Pour les périodes closes les 31 décembre (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) (non audité) 2016

2015

2016

2015

Produits locatifs 197 713 $ 191 057 $ 783 574 $ 743 100 $ Élimination - produits locatifs comptabilisés sur une base linéaire (9 159)

(9 121)

(36 582)

(36 656)

Charges d'exploitation liées aux immeubles (48 809)

(49 803)

(200 240)

(192 179)

Résultat d'exploitation net1) 139 745 $ 132 133 $ 546 752 $ 514 265 $ Bénéfice net (perte nette) 255 574 $ 40 401 $ (223 072) $ (155 276) $ Ajustement de la juste valeur des parts échangeables (107 800)

95 418

529 591

410 518

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement (101 661)

(87 902)

(109 045)

(71 981)

Ajustement de la juste valeur de l'immeuble de placement détenu par l'intermédiaire de la coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence --

--

(13 640)

--

Bénéfice net avant les ajustements de la juste valeur1) 46 113

47 917

183 834

183 261

Ajustement de la juste valeur de la rémunération fondée sur des parts (225)

379

4 309

888

Intérêts au titre de l'aménagement autrement inscrits à l'actif dans la coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence2) 84

--

324

--

Distributions sur les parts échangeables 56 444

51 461

218 961

202 804

Amortissement des allocations pour améliorations locatives 207

101

572

251

Frais de location internes3) 518

666

2 135

1 771

Fonds provenant des activités d'exploitation1) 103 141 $ 100 524 $ 410 135 $ 388 975 $ Produits locatifs comptabilisés sur une base linéaire (9 159)

(9 121)

(36 582)

(36 656)

Amortissement des charges financières selon la méthode du taux d'intérêt effectif 521

(314)

1 117

(1 227)

Charge de rémunération fondée sur des parts 859

643

3 152

2 139

Dépenses d'investissement liées aux immeubles engagées (16 343)

(24 653)

(42 192)

(32 466)

Dépenses d'investissement liées aux immeubles et à la location normalisées4) 4 151

18 692

--

--

Dépenses d'investissement liées à la location engagées (1 354)

(3 784)

(5 384)

(7 884)

Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation1) 81 816 $ 81 987 $ 330 246 $ 312 881 $ FPAE1) par part après dilution 0,251 $ 0,247 $ 1,000 $ 0,966 $ Montant ajusté des FPAE1) par part après dilution 0,199 $ 0,201 $ 0,805 $ 0,777 $ Ratio de distribution du montant ajusté des FPAE1) après dilution 89,2 % 80,8 % 85,7 % 83,7 % Distribution déclarée par part 0,1775 $ 0,1625 $ 0,6900 $ 0,6500 $ Nombre moyen pondéré de parts en circulation de base 410 104 744

407 210 616

409 023 586

402 090 617

Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilution 411 272 728

407 774 742

410 034 555

402 582 183

Nombre de parts en circulation à la clôture de la période 410 557 333

408 063 609

410 557 333

408 063 609





















1) Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » à partir de la page 6. 2) Des intérêts passés en charges dans la fiducie, relativement à des projets d'aménagement admissibles en cours qui sont pris en compte dans la coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, pouvaient être rajoutés au calcul des FPAE1) conformément au livre blanc de l'Association des biens immobiliers du Canada portant sur les fonds provenant des activités d'exploitation en vertu des IFRS publié en avril 2014. 3) Des frais de location internes, composés principalement de salaires, pouvaient être rajoutés au calcul des FPAE1), selon la définition des FPAE1) figurant dans le livre blanc de l'Association des biens immobiliers du Canada publié en avril 2014 qui prévoit un ajustement au titre des frais de location supplémentaires relatifs aux salaires. Cet ajustement des FPAE1) permet de comparer plus adéquatement les résultats des sociétés immobilières qui passent en charges leurs frais de location internes et de celles qui inscrivent à l'actif ces charges. 4) Le caractère saisonnier a une incidence sur le calendrier des dépenses d'investissement. Les calculs du montant ajusté des FPAE1) pour les trimestres clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2015 tiennent compte de ce facteur afin de faciliter la comparaison entre les trimestres.

Principales informations financières

Les tableaux qui suivent présentent les informations financières trimestrielles, qui ont été préparées par la direction conformément aux IFRS et qui s'appuient sur le rapport annuel 2016 aux porteurs de parts de la fiducie. Ces informations financières ne contiennent pas la totalité des informations à fournir aux termes des IFRS; par conséquent, elles doivent être lues en parallèle avec le rapport annuel 2016 de la fiducie, qui est disponible sous l'onglet « Investor Relations » du site Web de la fiducie, à l'adresse www.choicereit.ca.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Bilans consolidés

(en milliers de dollars canadiens) Au

31 décembre 2016

Au

31 décembre 2015

Actifs







Actifs non courants









Immeubles de placement 9 098 000 $ 8 561 000 $

Coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence 19 070

9 350



Créances et autres actifs 5 888

9 874



Billets à recevoir 2 360

2 179



9 125 318

8 582 403

Actifs courants









Créances et autres actifs 14 882

6 240



Billets à recevoir 290 009

272 892



Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 113

44 354



310 004

323 486

Total des actifs 9 435 322 $ 8 905 889 $









Passifs et capitaux propres attribuables aux porteurs de parts







Passifs non courants









Dette à long terme et parts de catégorie C de SEC 3 726 991 $ 3 579 202 $

Facilités de crédit 172 000

--



Parts échangeables 4 283 304

3 741 895



Fournisseurs et autres passifs 1 397

1 354



8 183 692

7 322 451

Passifs courants









Dette à long terme et parts de catégorie C de SEC 201 723

302 188



Fournisseurs et autres passifs 472 762

438 177



674 485

740 365

Total des passifs 8 858 177

8 062 816











Capitaux propres









Capitaux propres attribuables aux porteurs de parts 569 374

835 317



Participations ne donnant pas le contrôle 7 771

7 756

Total des capitaux propres 577 145

843 073

Total des passifs et des capitaux propres 9 435 322 $ 8 905 889 $















Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

États consolidés du résultat net et du résultat global



(non audité) (audité) (en milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

31 décembre 2016

Trimestre

clos le

31 décembre 2015

Exercice

clos le

31 décembre 2016

Exercice

clos le

31 décembre 2015

Bénéfice net tiré des immeubles

















Produits locatifs tirés des immeubles de placement 197 713 $ 191 057 $ 783 574 $ 743 100 $

Charges d'exploitation liées aux immeubles (48 809)

(49 803)

(200 240)

(192 179)

Bénéfice net tiré des immeubles 148 904

141 254

583 334

550 921

Autres charges

















Charges générales et administratives (6 196)

(5 148)

(28 117)

(21 765)



Amortissement des autres actifs (233)

(279)

(930)

(844)



Charges d'intérêts nettes et autres charges financières (96 442)

(87 910)

(370 533)

(345 051)



Quote-part du bénéfice découlant de la coentreprise 80

--

13 720

--



Ajustement de la juste valeur des parts échangeables1) 107 800

(95 418)

(529 591)

(410 518)



Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement 101 661

87 902

109 045

71 981

Bénéfice net (perte nette) et résultat global 255 574 $ 40 401 $ (223 072) $ (155 276) $



















1) Les parts de catégorie B de SEC de la filiale de la fiducie, Choice Properties Limited Partnership, peuvent être échangées contre des parts de fiducie au gré du porteur. Loblaw détient la totalité des parts échangeables. Ces parts échangeables sont considérées comme des instruments remboursables au gré du porteur et doivent être classées comme des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net. Les distributions versées sur les parts échangeables sont comptabilisées dans les charges d'intérêts.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Tableaux consolidés des flux de trésorerie







(non audité) (audité) (en milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

31 décembre 2016

Trimestre

clos le

31 décembre 2015

Exercice

clos le

31 décembre 2016

Exercice

clos le

31 décembre 2015

Activités d'exploitation

















Bénéfice net (perte nette) 255 574 $ 40 401 $ (223 072) $ (155 276) $

Produits locatifs comptabilisés sur une base linéaire (9 159)

(9 121)

(36 582)

(36 656)



Amortissement des allocations pour améliorations locatives 207

101

572

251



Amortissement des autres actifs 233

279

930

844



Charges d'intérêts nettes et autres charges financières 96 442

87 910

370 533

345 051



Valeur des attributions au titre de la rémunération fondée sur des parts 634

1 022

7 461

3 027



Quote-part du bénéfice découlant de la coentreprise (80)

--

(13 720)

--



Ajustement de la juste valeur des parts échangeables (107 800)

95 418

529 591

410 518



Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement (101 661)

(87 902)

(109 045)

(71 981)



Intérêts perçus 13

20

102

99



Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 99 497

48 050

3 852

32 649

Entrées nettes liées aux activités d'exploitation 233 900

176 178

530 622

528 526

Activités d'investissement

















Acquisitions d'immeubles de placement (43 873)

(31 003)

(183 688)

(247 404)



Entrées d'immeubles de placement (62 522)

(85 737)

(193 120)

(169 871)



Entrées d'agencements et de matériel (46)

49

(384)

(480)



Billets à recevoir émis à un tiers --

--

--

(1 565)



Apport (distribution) de la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence --

(1 000)

4 000

(3 120)

Sorties nettes liées aux activités d'investissement (106 441)

(117 691)

(373 192)

(422 440)

Activités de financement

















Dette à long terme

















Émission - débentures non garanties de premier rang,

déduction faite des frais de placement de titres d'emprunt (140)

198 628

347 714

447 038





Remboursement de capital - débentures non garanties de premier rang --

--

(300 000)

--





Remboursement de capital - emprunt hypothécaire (311)

(291)

(1 212)

(1 040)



Profit sur le règlement de contrats à terme sur obligations --

--

2 682

--



Facilités de crédit



















Prélèvements (remboursements) nets (31 000)

(133 000)

172 000

(122 000)





Frais de placement de titres d'emprunt --

--

(275)

(292)



Billets à recevoir



















Émis à une partie liée (67 954)

(62 953)

(263 574)

(248 463)





Remboursés par une partie liée --

--

248 463

236 328



Trésorerie reçue à l'exercice d'options --

--

732

321



Trésorerie versée à l'acquisition de droits à la valeur de parts temporairement incessibles --

--

(1 493)

--



Intérêts payés (13 893)

(13 713)

(156 297)

(144 528)



Distributions versées sur les parts échangeables --

--

(202 204)

(190 078)



Distributions versées aux porteurs de parts (10 847)

(10 418)

(43 222)

(40 410)



Apport des participations ne donnant pas le contrôle 15

--

15

60

Sorties nettes liées aux activités de financement (124 130)

(21 747)

(196 671)

(63 064)

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 3 329

36 740

(39 241)

43 022

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 1 784

7 614

44 354

1 332

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 5 113 $ 44 354 $ 5 113 $ 44 354 $



















Rapport de gestion, états financiers et notes afférentes

L'information figurant dans le présent communiqué de presse est un sommaire des principales informations financières consolidées. Le présent communiqué de presse devrait être lu à la lumière du rapport annuel 2016 aux porteurs de parts de Propriétés de Choix, qui comprend les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la fiducie, et qui est disponible à l'adresse www.choicereit.ca et, sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Téléconférence et webdiffusion

La haute direction tiendra une téléconférence pour aborder les résultats le 16 février 2017 à 10 h, heure de l'Est. Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 647-427-7450. Une rediffusion sera accessible deux heures après la téléconférence au 416?849?0833, code d'accès 48533502. Pour accéder à la webdiffusion, veuillez visiter notre site, à l'adresse www.choicereit.ca, cliquer sur l'onglet « News and Events », puis sur « Events and Webcasts ».

À propos de Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix est un propriétaire, gestionnaire et promoteur d'immeubles de commerce de détail et d'autres biens immobiliers commerciaux bien situés à l'échelle du Canada. Le portefeuille de Propriétés de Choix compte environ 43,6 millions de pieds carrés de superficie locative brute répartis entre 535 immeubles principalement constitués de centres commerciaux dont le locataire principal est un supermarché et une pharmacie et de supermarchés et de pharmacies autonomes. La stratégie de Propriétés de Choix consiste à créer de la valeur en améliorant et en optimisant son portefeuille grâce à des acquisitions rentables, à des projets d'aménagement stratégiques et à une gestion immobilière proactive. Le locataire principal et plus important porteur de parts de Propriétés de Choix est Les Compagnies Loblaw limitée, le plus grand détaillant au Canada. La solide alliance de Propriétés de Choix avec Loblaw la positionne bien en vue d'une croissance future. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

SOURCE Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 17:00 et diffusé par :