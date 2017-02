Vision zéro : la Ville de Montréal tient ses engagements







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Conformément aux engagements pris par la Ville de Montréal dans le cadre de la stratégie « Vision zéro » en matière de sécurité routière, le comité exécutif (CE) a mandaté la Commission sur les transports et les travaux publics d'effectuer un état de la situation de la problématique entourant la cohabitation entre les usagers vulnérables et les véhicules lourds en milieu urbain, et de recommander des pistes de solutions afin d'améliorer la sécurité des usagers de la route.

« En septembre dernier, je vous présentais notre stratégie montréalaise « Vision zéro », en matière de sécurité routière et les actions concrètes que nous nous engagions à réaliser. En mandatant la Commission sur les transports et les travaux publics, je réaffirme la volonté de notre Administration de tenir nos engagements et de protéger les utilisateurs du réseau routier les plus vulnérables », déclare le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

La présente décision est, en effet, l'une des neuf actions concrètes annoncées lors du dévoilement de la stratégie « Vision zéro ».

L'Administration mandate la Commission sur les transports et les travaux publics pour se pencher sur les enjeux suivants :

Les véhicules lourds et les systèmes de sécurité embarqués;

L'infrastructure routière;

Le réseau de camionnage;

Le transport des matières dangereuses;

La problématique hivernale;

La réglementation, le contrôle et les sanctions.

Cette décision fait également suite à la motion, déposée lors du Conseil municipal du 23 janvier, qui demandait à la Commission d'élargir sa réflexion aux opérations de déneigement.

« Notre volonté est d'adopter une approche globale, en collaboration avec nos partenaires et les usagers de la rue, pour identifier les solutions et les mettre en oeuvre afin d'assurer aux Montréalais des déplacements sécuritaires. La Commission pourra, entre autres, étudier tous les types de dispositifs qui pourraient être utilisés par les entrepreneurs en déneigement et par la flotte de véhicules de la Ville, comme des miroirs convexes, des caméras ou des barres latérales », ajoute M. Aref Salem, responsable du transport au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les recommandations de la Commission tiendront compte des quatre principes fondamentaux de la « Vision Zéro »:

Éthique : La vie humaine est prioritaire - encore plus que la mobilité Responsabilité : Les concepteurs, gestionnaires et usagers partagent la responsabilité Sécurité : Les systèmes de transport doivent tenir compte de la faillibilité des humains - principe du « système qui pardonne » Changement : Les concepteurs, gestionnaires et usagers doivent accepter le changement de paradigme

« La tenue d'audiences publiques de la Commission permettra un plus fort engagement de la communauté et une plus grande transparence dans le choix des solutions à mettre de l'avant, ce qui est tout à fait en accord avec l'approche « Vision Zéro », précise Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée au transport au comité exécutif.

Vision zéro

La « Vision zéro » est l'approche suédoise à la réflexion sur la sécurité routière. L'adhésion de la Ville de Montréal à la « Vision zéro » signifie qu'elle n'accepte pas que des personnes meurent ou soient gravement blessées sur ses routes. Elle est basée sur le simple fait que les êtres humains peuvent faire des erreurs. Le réseau routier doit continuer à assumer sa fonction de mobilité, mais il doit aussi être conçu pour protéger les utilisateurs les plus vulnérables. D'autres engagements à court terme suivront dans les prochains mois. Pour plus de détails sur la stratégie Vision Zéro, vous pouvez consulter le communiqué de presse du 14 septembre 2016.

