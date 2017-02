Roche Diabetes Care signe un accord exclusif avec Medtronic portant sur des lecteurs de glycémie compatibles avec Bluetooth







- Roche Diabetes Care va développer un lecteur de glycémie spécial compatible avec Bluetooth Low Energy (BLE) - Bluetooth à faible consommation - et basé sur la nouvelle plateforme Accu-Chek Guide.

- Ce lecteur sera intégré aux futurs systèmes de pompe à insuline de Medtronic compatibles avec BLE.

- L'accord couvre tous les marchés où les pompes compatibles avec BLE seront commercialisées.

BÂLE, Suisse, 15 février 2017 /PRNewswire/ -- Roche (SIX : RO, ROG ; OTCQX : RHHBY) a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord de partenariat exclusif avec Medtronic plc. En vertu des termes de l'accord, Roche va développer un lecteur spécial du contrôle de la glycémie compatible avec Bluetooth Low Energy (BLE) qui communiquera avec les futurs systèmes de pompe à insuline compatible avec BLE de Medtronic. Le nouveau lecteur sera basé sur la plateforme novatrice Accu-Chek Guide de Roche et sera commercialisé sous le nom d'Accu-Chek Guide Link. Cet accord exclusif couvre tous les marchés où les futures pompes compatibles avec BLE seront commercialisées.

La nouvelle plateforme Accu-Chek Guide offre une efficacité avancée en apportant une précision extrême de 10/10 pour permettre des résultats plus fiables1. Cela est important en particulier pour les personnes diabétiques suivant une insulinothérapie, puisque les mesures de la glycémie fiables et précises sont essentielles pour indiquer les bonnes décisions thérapeutiques et le dosage de l'insuline.2

« Nous sommes ravis de ce partenariat car il va permettre aux personnes souffrant de diabète d'accéder plus largement à notre technologie innovante et extrêmement précise du contrôle de la glycémie », a déclaré Marcel Gmünder, directeur mondial de Roche Diabetes Care. « Notre partenariat avec Medtronic est une importante nouvelle étape de l'accomplissement de notre philosophie de vie qui vise à aider les personnes diabétiques à moins se soucier de leurs traitements quotidiens et routiniers et à soulager réellement leur expérience. »

Références

1 Brazg R., et al. J Diabetes Sci Technol Juin 2016 ; publié en ligne avant impression le 5 juin, DOI (identificateur d'objet numérique) : 10.1177/1932296816652902 |

2 Brazg R., et al. J Diabetes Sci Technol 2013 ;7:144-152 | 3 Ginsberg B., J Diabetes Sci Technol. Juillet 2009 ;3(4):903-913.

À propos de Roche

Roche est une société pionnière mondiale dans le domaine des produits pharmaceutiques et de diagnostic, axée sur les progrès de la science afin d'améliorer la vie des personnes. L'alliance des atouts des produits pharmaceutiques et des diagnostics sous une même égide a fait de Roche un leader des soins de santé personnalisés - une stratégie visant à administrer le meilleur traitement possible à chaque patient.

Roche est la plus grande société biotechnologique au monde, proposant des médicaments véritablement différenciés en matière d'oncologie, d'immunologie, de maladies infectieuses, d'ophtalmologie, et de maladies affectant le système nerveux central. Roche est également le leader mondial des diagnostics in vitro et des diagnostics du cancer basés sur les tissus, ainsi qu'un acteur de premier plan en matière de gestion du diabète.

Fondée en 1896, Roche ne cesse de chercher de meilleures manières de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les maladies, ainsi que d'apporter une contribution durable à la société. L'entreprise vise aussi à améliorer l'accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec tous les acteurs pertinents. Vingt-neuf médicaments développés par Roche figurent sur la Liste modèle de médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé, parmi lesquels des antibiotiques, des médicaments contre le paludisme, et des médicaments contre le cancer qui permettent de sauver des vies. Les indices de durabilité Dow Jones (DJSI) ont désigné huit années consécutives la société Roche en tant que leader de groupe dans le domaine de la durabilité au sein du secteur des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences de la vie.

Basé à Bâle, en Suisse, le Groupe Roche est actif dans plus de 100 pays, et employait plus de 94 000 personnes en 2016 dans le monde entier. En 2016, Roche a investi 9,9 milliards de francs suisses dans la R & D, et généré un chiffre d'affaires de 50,6 milliards de francs suisses. Genentech, entité basée aux États-Unis, est membre en pleine propriété du Groupe Roche. Roche est l'actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, au Japon. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.roche.com.

Toutes les marques commerciales utilisées ou mentionnées dans ce communiqué sont protégées par la loi.

À propos de Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care est pionnière dans le développement de systèmes de contrôle de la glycémie et leader mondial en systèmes et services de gestion du diabète. Depuis plus de 40 ans, la marque Accu-Chek s'engage à permettre aux personnes atteintes de diabète de mener une existence aussi normale et active que possible, ainsi qu'à donner la possibilité aux professionnels de la santé de gérer la maladie de leurs patients de manière optimale. À l'heure actuelle, le portefeuille Accu-Chek offre aux personnes diabétiques et aux professionnels de la santé des produits innovants et des solutions performantes destinés à une gestion pratique, efficiente et efficace du diabète, allant du contrôle glycémique jusqu'à la gestion des informations et l'administration d'insuline. La marque Accu-Chek englobe des lecteurs de glycémie, des systèmes d'administration d'insuline, des dispositifs de piqûre, des systèmes de gestion des données et des programmes de formation, contribuant ainsi à l'amélioration des résultats médicaux.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.accu-chek.com

À propos d'Accu-Chek Guide

Le système Accu-Chek Guide est une nouvelle génération de systèmes sans fil de surveillance de la glycémie (BGM selon l'anglais) de Roche Diabetes Care, qui sont conçus pour répondre aux besoins précédemment insatisfaits des personnes diabétiques et de leurs professionnels de la santé. À ce titre, il offre de nouvelles caractéristiques telles que l'exclusif étui à bandelettes anti-renversement SmartPack et se distingue par la nouvelle chimie et le nouveau design des bandelettes de tests. Par ailleurs, le système offre une connectivité Bluetooth® basse consommation à l'application de gestion du diabète Accu-Chek Connect et au portail en ligne et offre des résultats de tests fiables qui dépassent les nouvelles normes de précision mondiales ISO 15197 : 2013/EN ISO 15197 :20151,2.

1. Brazg RL, Klaff LJ, Sussmann, AM, Parkin : Accu-Chek Guide Blood Glucose Monitoring System Exceeds International Accuracy Standards (Le système de surveillance de la glycémie Accu-Check Guide dépasse les normes internationales de précision). Journal of Diabetes Science and Technology ?1?2, DOI (identifiant d'objet numérique) : 10.1177/1932296816652902

2 International Organization for Standardization - Organisation internationale de normalisation (ISO). ISO 15197:2013. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=54976

Pour tout complément d'informations, veuillez contacter

Ute Volkmann Soo-Jin Pak Roche Diabetes Care GmbH Roche Diagnostics International AG Téléphone : +49 621 759 9561 Téléphone : +41 61 687 8376 Courriel : ute.volkmann@roche.com Courriel : soo-jin.pak@roche.com

Toutes les marques commerciales utilisées ou mentionnées dans ce communiqué sont protégées par la loi.

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 16:36 et diffusé par :