La Financière Sun Life annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2016







L'information contenue dans le présent document est fondée sur les résultats financiers annuels audités et intermédiaires non audités de la Financière Sun Life inc. (la « FSL inc. ») pour la période close le 31 décembre 2016. Les termes « Compagnie », « Financière Sun Life », « nous », « notre » et « nos » font référence à la FSL inc. et ses filiales, collectivement, et ils couvrent également, s'il y a lieu, nos coentreprises et nos entreprises associées. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

TORONTO, le 15 févr. 2017 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Le bénéfice net déclaré du quatrième trimestre s'est chiffré à 728 M$. Le bénéfice d'exploitation net1) et le bénéfice net sous-jacent1) se sont établis à 732 M$ et à 560 M$, respectivement, pour le quatrième trimestre.





Résultats trimestriels

Résultats sur l'exercice





T4 16

T4 15

2016

2015

Bénéfice net déclaré (en millions de dollars)

728

536

2 485

2 185

Bénéfice d'exploitation net1) (en millions de dollars)

732

598

2 487

2 253

Bénéfice net sous-jacent1) (en millions de dollars)

560

646

2 335

2 305

Bénéfice par action déclaré2) (en dollars)

1,18

0,87

4,03

3,55

Bénéfice d'exploitation par action1), 2) (en dollars)

1,19

0,98

4,05

3,68

Bénéfice par action sous-jacent1), 2) (en dollars)

0,91

1,05

3,80

3,76

Rendement des capitaux propres déclaré1)

14,8 % 11,4 % 13,0 % 12,2 % Rendement d'exploitation des capitaux propres1)

14,9 % 12,7 % 13,0 % 12,6 % Rendement des capitaux propres sous-jacent1)

11,4 % 13,8 % 12,2 % 12,8 %

Nous avons annoncé un dividende sur les actions ordinaires de 0,42 $ par action pour le trimestre, tandis que les dividendes déclarés pour l'exercice se sont établis à 1,62 $ par action.

Le ratio du montant minimal permanent requis pour le capital et l'excédent de la Sun Life du Canada , compagnie d'assurance-vie s'est établi à 226 %. La trésorerie et les autres actifs liquides se sont chiffrés à 1,6 G$ pour la Financière Sun Life inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive 3) .

, compagnie d'assurance-vie s'est établi à 226 %. La trésorerie et les autres actifs liquides se sont chiffrés à 1,6 G$ pour la Financière Sun Life inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive . L'actif géré à l'échelle mondiale s'est établi à 903 G$, comparativement à 891 G$ au 31 décembre 2015.

« Notre quatrième trimestre est venu clôturer un exercice défini par un engagement plus marqué envers nos clients et par d'importants progrès sur plusieurs fronts pour la Financière Sun Life, a déclaré Dean Connor, président et chef de la direction de la Financière Sun Life. Je suis heureux de la mise en oeuvre de nos projets numériques et de nos initiatives relatives à la gestion de patrimoine au Canada, de la croissance de nos souscriptions en Asie, de l'augmentation de la portée et de l'intégration de nos activités aux États-Unis et du solide rendement à long terme des placements effectués dans le cadre de nos activités de gestion d'actifs. »

« En 2016, nous avons présenté un bénéfice net sous-jacent de 2,3 G$, augmenté nos dividendes sur les actions ordinaires à deux occasions et généré un rendement des capitaux propres sous-jacent de 12,2 %, a affirmé M. Connor. Nous avons de plus enregistré une forte croissance de notre chiffre d'affaires grâce à des hausses de 27 % des souscriptions d'assurance et de 14 % des souscriptions de produits de gestion de patrimoine pour l'exercice par rapport à 2015. Le rendement total pour les actionnaires s'est établi à 24 % pour l'exercice. »

« Au cours du trimestre, nous avons annoncé des modifications à la fine pointe de l'industrie en ce qui touche la tarification et nos produits au Canada, afin de faciliter l'accès aux clients et de faire en sorte qu'il leur soit plus facile de faire affaire avec nous, a ajouté M. Connor. Nous avons également continué d'améliorer nos points de contact et nos solutions numériques, entre autres au moyen de nouvelles applications mobiles et de processus d'analytique avancée qui permettent de fournir aux clients des conseils proactifs et pertinents afin de répondre à leurs besoins uniques. La Financière Sun Life a d'ailleurs obtenu, en reconnaissance des efforts déployés à ce chapitre, la note globale la plus élevée au classement annuel Canadian Life Insurance Digital Sales Functionality Benchmark de Forrester. »

______________________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non définies par les IFRS. Se reporter aux rubriques « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS » et « Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS ». 2) Tous les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire. Pour le bénéfice d'exploitation par action et le bénéfice par action sous-jacent, se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS ». 3) Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique « Gestion du capital » du présent document.

Points saillants liés à l'exploitation

Notre stratégie repose sur quatre piliers de croissance, pour lesquels nous voulons être un chef de file dans les marchés où nous exerçons des activités. Les progrès réalisés à l'égard de ces piliers sont présentés en détail ci-dessous.

Points saillants liés à l'exploitation pour le quatrième trimestre

Être un chef de file sur le marché canadien des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine

Au Canada, le total des souscriptions a été élevé et il a augmenté par rapport au quatrième trimestre de 2015 dans chacun de nos secteurs d'activité. Les souscriptions d'assurance individuelle ont doublé par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison des modifications des lois fiscales qui prenaient effet le 1er janvier 2017. Cette augmentation est attribuable aux souscriptions enregistrées par notre réseau de distribution exclusif et par les tiers conseillers, en particulier à l'égard des produits d'assurance-vie permanente avec participation et d'assurance-vie universelle.

Les souscriptions de produits individuels de gestion de patrimoine se sont établies à 1,5 G$ au quatrième trimestre, en hausse de 8 %. Nous avons continué d'afficher une solide croissance des souscriptions de nos propres produits de gestion de patrimoine1), y compris les organismes de placement collectif de PMSL2), les fonds distincts FPG Financière Sun Life3) et les rentes à constitution immédiate. Ces hausses ont été partiellement contrebalancées par une diminution des souscriptions de titres d'organismes de placement collectif autres que PMSL.

Les souscriptions de la Division des garanties collectives et de la Division des régimes collectifs de retraite ont augmenté par rapport au quatrième trimestre de 2015, principalement en raison de plusieurs ventes importantes réalisées sur le marché des grandes entreprises.

______________________ 1) Souscriptions de produits individuels de gestion de patrimoine créés par la Financière Sun Life, qui comprennent les organismes de placement collectif de Placements mondiaux Sun Life, les fonds distincts Fonds de placement garanti Financière Sun Life, les certificats de placement garanti et les rentes en capitalisation et à constitution immédiate. 2) Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. 3) Fonds de placement garanti Financière Sun Life

Être un chef de file dans la gestion d'actifs à l'échelle mondiale

La MFS Investment Management (la « MFS ») avait un actif géré de 426 G$ US au 31 décembre 2016. Les souscriptions brutes se sont établies à 19,8 G$ US au quatrième trimestre de 2016, alors que les sorties nettes se sont chiffrées à 9,5 G$ US. Les activités de rééquilibrage des clients institutionnels constituent le facteur qui a le plus contribué aux sorties de fonds. L'augmentation des rachats effectués par les particuliers hors des États-Unis, qui se sont établis à des niveaux comparables à ceux de l'industrie, ont également contribué à la hausse des sorties nettes par rapport au trimestre précédent.

Au quatrième trimestre, nous avons constaté une perte de valeur des actifs de 5,6 G$, qui reflète le recul des marchés de titres à revenu fixe et des marchés des actions hors des États-Unis. La MFS continue de favoriser les fonds à long terme offerts aux particuliers, qui ont maintenu de solides rendements, 61 %, 75 % et 97 % de l'actif s'inscrivant dans les organismes de placement collectif de la MFS destinés aux particuliers aux États-Unis se classant dans la moitié supérieure de leurs catégories Lipper pour ce qui est du rendement sur 3, 5 et 10 ans, respectivement, au 31 décembre 2016.

Gestion Placements Sun Life avait un actif géré de 53 G$ au 31 décembre 2016. Les fortes rentrées nettes de 2,3 G$ au quatrième trimestre sont principalement attribuables à Prime Advisors Inc. Au cours du trimestre, le groupe de sociétés Bentall Kennedy (« Bentall Kennedy ») a continué à élargir sa gamme de produits en lançant des produits complémentaires à ses fonds immobiliers diversifiés de base canadien et américain.

Être un chef de file dans les secteurs des garanties collectives aux États-Unis et des solutions destinées à la clientèle fortunée à l'échelle internationale

Les souscriptions enregistrées par la Division des garanties collectives ont augmenté de 32 % par rapport au quatrième trimestre de 2015, en raison des affaires d'assurance collective que nous avons acquises aux États-Unis en 2016. D'un exercice à l'autre, les souscriptions de produits d'assurance-vie, d'assurance-invalidité et d'assurance dentaire ont collectivement doublé, et les souscriptions enregistrées par la société Disability Reinsurance Management Services sont demeurées solides.

Être un chef de file en Asie grâce à l'excellence de la distribution dans les marchés en forte expansion

Les souscriptions de produits d'assurance individuelle enregistrées par la FSL Asie ont augmenté de 36 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent, et nous affichons une croissance dans tous les marchés. Ces résultats s'expliquent par la croissance interne enregistrée dans l'ensemble de la région ainsi que par l'augmentation de notre participation dans des entreprises en Inde, en Indonésie et au Vietnam. Les solides souscriptions de produits de gestion de patrimoine réalisées dans cette région ont été favorisées principalement par la croissance en Inde, à Hong Kong et aux Philippines.

Nous avons continué d'investir dans nos activités en Asie au cours du trimestre, et nous avons conclu une transaction afin d'acquérir la tranche restante de 25 % de la Sun Life Vietnam Insurance Company Limited.

Points saillants liés à l'exploitation pour l'exercice

Être un chef de file sur le marché canadien des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine

Nous avons conservé nos positions de chef de file sur les marchés des garanties collectives 1) et des régimes collectifs de retraite 2) , et nous nous classons au deuxième rang sur le marché de l'assurance individuelle 3) .

et des régimes collectifs de retraite , et nous nous classons au deuxième rang sur le marché de l'assurance individuelle . Les investissements stratégiques que nous avons effectués dans nos activités donnent des résultats, comme le reflète l'augmentation des souscriptions de nos produits de gestion de patrimoine créés à l'intention des particuliers 4) , de titres des organismes de placement collectif de PMSL 5) et des FPG Financière Sun Life 6) , ainsi que de produits des Solutions prestations déterminées. PMSL a terminé son sixième exercice complet, et elle a continué d'offrir des fonds se classant parmi les plus performants, les cinq Portefeuilles gérés Granite ayant affiché un rendement sur quatre ans dépassant la médiane de leur groupe de référence 7) .

, de titres des organismes de placement collectif de PMSL et des FPG Financière Sun Life , ainsi que de produits des Solutions prestations déterminées. PMSL a terminé son sixième exercice complet, et elle a continué d'offrir des fonds se classant parmi les plus performants, les cinq Portefeuilles gérés Granite ayant affiché un rendement sur quatre ans dépassant la médiane de leur groupe de référence . Nous avons procédé à des investissements importants en vue d'améliorer encore davantage notre expérience client et de faire progresser notre stratégie d'innovation numérique, notamment en lançant les Solutions santé numérique, un nouveau secteur d'activité conçu pour aider les Canadiens à trouver de meilleurs et de nouveaux moyens d'avoir accès à des produits et services de soins de santé. En outre, le concierge numérique des Solutions clients, qui génère des suggestions utiles au bon moment par l'entremise du moyen de communication choisi par nos clients, a poursuivi sur sa lancée en suscitant l'engagement des clients de façon proactive et en offrant à ces derniers des interactions personnalisées et pertinentes. Parmi les autres initiatives de croissance, mentionnons le lancement de l'inscription automatique au programme Gestion privée de PMSL, ainsi qu'un nouvel outil numérique d'adhésion pour les clients des RCR appelé « MAX mon argent @u travail ».

Au cours de 2016, nous avons amélioré l'application ma Sun Life mobile afin de permettre aux clients de trouver des fournisseurs de services de soins de santé dans leur région et de voir les notes que leur ont données d'autres clients. De cette façon, nos clients peuvent gérer plus activement leur santé et leur mieux-être. En outre, l'application leur permet de présenter des demandes de règlement et de vérifier leur couverture ainsi que leurs soldes d'épargne.

Pour la huitième année consécutive, les Canadiens ont choisi la Financière Sun Life à titre de compagnie d'assurance-vie la plus digne de confiance dans le cadre du sondage Marque de confianceMD de Sélection du Reader's Digest.

_____________________ 1) Selon le plus récent Group Universe Report de Fraser, publié en 2016 (en fonction des données de 2015 établies d'après les produits, y compris les équivalents de primes tirés des services administratifs seulement). 2) Selon l'étude intitulée 2016 CAP Suppliers Report, fondée sur l'actif administré au 30 juin 2016 et publiée en décembre 2016 dans le magazine Benefits Canada. 3) LIMRA, pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016. 4) Souscriptions de produits individuels de gestion de patrimoine créés par la Financière Sun Life, qui comprennent les organismes de placement collectif de Placements mondiaux Sun Life, les fonds distincts Fonds de placement garanti Financière Sun Life, les certificats de placement garanti et les rentes en capitalisation et à constitution immédiate. 5) Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. 6) Fonds de placement garanti Financière Sun Life 7) Statistiques de Morningstar au 31 décembre 2016 sur le rendement des fonds depuis leur création.

Être un chef de file dans la gestion d'actifs à l'échelle mondiale

La MFS a continué d'offrir un rendement à long terme solide sur les placements, et son actif géré s'est accru, pour s'établir à 426 G$ US au 31 décembre 2016. Nous avons poursuivi les investissements dans nos infrastructures technologiques afin de nous assurer que la MFS continue de fournir un service à la clientèle de premier ordre et de positionner sa plateforme en vue d'une croissance future.

La MFS a été nommée Equity Manager of the Year au Royaume-Uni par le Financial News en octobre 2016 en raison de l'accent qu'elle met sur le service à la clientèle et de la valeur à long terme qu'elle offre.

en octobre 2016 en raison de l'accent qu'elle met sur le service à la clientèle et de la valeur à long terme qu'elle offre. GPSL a enregistré une forte croissance de ses souscriptions, en plus de lancer de nouveaux produits et de nouveaux fonds, notamment le Fonds de placements privés à revenu fixe à court terme de Placements institutionnels Sun Life ( Canada ) inc., des stratégies de Ryan Labs Asset Management Inc. (« Ryan Labs »), dont la prime de risque défensive, et deux nouveaux fonds de Bentall Kennedy, ce qui lui a permis de clôturer l'exercice avec des souscriptions nettes de 4,5 G$ et un actif géré de 53,2 G$.

) inc., des stratégies de Ryan Labs Asset Management Inc. (« »), dont la prime de risque défensive, et deux nouveaux fonds de Bentall Kennedy, ce qui lui a permis de clôturer l'exercice avec des souscriptions nettes de 4,5 G$ et un actif géré de 53,2 G$. Bentall Kennedy a été nommée parmi les cinq premières sociétés à l'échelle mondiale dans le classement Global Real Estate Sustainability Benchmark 2016. Cet honneur lui a été décerné pour une sixième année consécutive.

Être un chef de file dans les secteurs des garanties collectives aux États-Unis et des solutions destinées à la clientèle fortunée à l'échelle internationale

Au cours du premier trimestre de 2016, nous avons conclu l'acquisition des affaires d'assurance collective d'Assurant, Inc. aux États-Unis, nous permettant ainsi de bénéficier de capacités accrues et d'augmenter l'ampleur de nos activités dans le secteur des garanties collectives aux États-Unis. Les activités acquises comprennent le deuxième réseau de fournisseurs privilégiés de soins dentaires en importance des États-Unis, une organisation d'assurance-vie et d'assurance-invalidité collectives offrant également des produits et des capacités dans les domaines des garanties facultatives et de l'assurance frais d'optique, ainsi que des capacités intégrées sur le plan des communications liées aux garanties collectives, de la communication de l'information sur les retenues et de la gestion administrative.

L'intégration des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016 se déroule comme prévu, y compris en ce qui a trait à la réalisation des synergies relatives aux transactions. Nous sommes en voie d'atteindre nos objectifs en matière d'intégration au chapitre des produits, de la distribution, des équipes de gestion des comptes et des autres structures organisationnelles.

En ce qui a trait à la Division des garanties collectives, nous avons continué d'augmenter la rentabilité de nos activités d'assurance-invalidité grâce aux mesures visant les charges, la gestion des règlements et la fixation des prix que nous avons adoptées au cours des dernières années. Les souscriptions ont augmenté de façon importante d'un exercice à l'autre, reflétant l'apport de l'acquisition des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis depuis la conclusion de cette transaction en 2016.

La Division International a lancé un nouveau produit d'assurance-vie afin d'élargir notre offre sur le marché international de l'assurance-vie. Les souscriptions enregistrées par la Division International ont augmenté de 16 % par rapport à l'exercice précédent.

Être un chef de file en Asie grâce à l'excellence de la distribution dans les marchés en forte expansion

Nous avons continué d'investir dans nos activités en Asie, notamment : en acquérant la propriété exclusive de la Sun Life Vietnam Insurance Company Limited; en annonçant que nous avions conclu une entente de distribution exclusive de 15 ans avec la FWD Life Insurance Company ( Bermuda ) Limited (la « FWD ») à Hong Kong , ainsi qu'une entente en vue d'acquérir les opérations du secteur de la retraite de cette dernière, qui comprennent les fonds de prévoyance obligatoires et les comptes Occupational Retirement Schemes Ordinance; en acquérant la propriété exclusive de la PT CIMB Sun Life en Indonésie; en prolongeant notre entente de bancassurance avec la PT Bank CIMB Niaga en Indonésie; et en augmentant notre participation dans la Birla Sun Life Insurance, en Inde, pour la faire passer à 49 %.

) Limited (la « FWD ») à , ainsi qu'une entente en vue d'acquérir les opérations du secteur de la retraite de cette dernière, qui comprennent les fonds de prévoyance obligatoires et les comptes Occupational Retirement Schemes Ordinance; en acquérant la propriété exclusive de la PT CIMB Sun Life en Indonésie; en prolongeant notre entente de bancassurance avec la PT Bank CIMB Niaga en Indonésie; et en augmentant notre participation dans la Birla Sun Life Insurance, en Inde, pour la faire passer à 49 %. Nos souscriptions de produits d'assurance individuelle et de gestion de patrimoine ont augmenté de 29 % et de 25 %, respectivement, par rapport à 2015.

Reconnaissance

Pour une huitième année consécutive, la FSL inc. a été en 2016 la seule compagnie d'assurance nord-américaine à être nommée parmi les 100 sociétés les plus engagées en matière de développement durable à l'échelle mondiale (le « palmarès Global 100 »).

La Financière Sun Life s'est classée parmi les 10 premières entreprises dans l'évaluation annuelle des pratiques de gouvernance des conseils d'administration canadiens « Board Games » du Globe & Mail pour 2016, réalisée par le Report on Business.

pour 2016, réalisée par le Report on Business. Corporate Knights a nommé la Financière Sun Life au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada pour 2016.

Mode de présentation de nos résultats

Nous gérons nos activités et présentons nos résultats financiers en fonction de cinq secteurs d'activité : la Financière Sun Life Canada (la « FSL Canada »), la Financière Sun Life États-Unis (la « FSL États-Unis »), Gestion d'actif Financière Sun Life (« Gestion d'actif FSL »), la Financière Sun Life Asie (la « FSL Asie ») et l'Organisation internationale. Pour de plus amples renseignements sur ces secteurs, se reporter à nos états financiers consolidés annuels et aux notes annexes (les « états financiers consolidés annuels »), préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée) s'entend du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires déterminé(e) conformément aux IFRS. Sauf indication contraire, l'information financière est présentée conformément aux IFRS et conformément aux exigences comptables du Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »).

Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non définies par les IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non définies par les IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non définies par les IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non définies par les IFRS ne doivent pas être considérées comme une solution de rechange aux mesures de rendement financier établies conformément aux IFRS. Nos rapports de gestion annuels et intermédiaires ainsi que les dossiers de renseignements financiers supplémentaires disponibles à la section « Investisseurs - Résultats et rapports financiers » à l'adresse www.sunlife.com présentent des renseignements supplémentaires concernant ces mesures financières non définies par les IFRS, ainsi qu'un rapprochement avec les mesures selon les IFRS les plus proches. La rubrique « Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS » du présent document présente également un rapprochement avec les mesures selon les IFRS.

Le bénéfice d'exploitation net (la perte d'exploitation nette) et les mesures financières fondées sur celui-ci, qui comprennent le bénéfice (la perte) d'exploitation par action et le rendement d'exploitation des capitaux propres, sont des mesures financières non définies par les IFRS. Le bénéfice d'exploitation net (la perte d'exploitation nette) exclut du bénéfice net déclaré l'incidence des éléments suivants qui, lorsqu'ils sont ajustés, permettent à nos investisseurs de mieux évaluer le rendement sous-jacent de nos activités : i) certaines couvertures de la FSL Canada ne remplissant pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture - cet ajustement améliore la comparabilité de notre bénéfice net d'une période à l'autre étant donné qu'il réduit la volatilité jusqu'à ce qu'elle soit contrebalancée sur la durée des couvertures; ii) les ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS réglés à même les actions de la MFS, comptabilisés à titre de passifs et évalués à la juste valeur pour chaque période de présentation de l'information jusqu'à ce qu'ils soient acquis, exercés et rachetés - cet ajustement améliore la comparabilité des résultats de la MFS avec ceux des gestionnaires d'actifs inscrits en Bourse aux États-Unis; iii) les montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations (incluant les incidences liées à l'acquisition et à l'intégration des entités acquises); iv) les pertes de valeur au titre du goodwill et des immobilisations incorporelles et v) d'autres éléments qui ne sont pas de nature opérationnelle ou récurrente (par exemple, les profits ou les pertes sur cession d'activités). Le bénéfice d'exploitation par action exclut également l'incidence dilutive des instruments convertibles.

Le bénéfice net sous-jacent (la perte nette sous-jacente) et les mesures financières fondées sur celui-ci, qui comprennent le bénéfice par action sous-jacent (la perte par action sous-jacente) et le rendement des capitaux propres sous-jacent, sont des mesures non définies par les IFRS. Le bénéfice net sous-jacent (la perte nette sous-jacente) exclut du bénéfice d'exploitation net (de la perte d'exploitation nette) l'incidence des éléments suivants qui viennent créer de la volatilité dans nos résultats en vertu des IFRS et qui, lorsqu'ils sont exclus, aident à expliquer nos résultats d'une période à l'autre : a) l'incidence des marchés; b) les modifications des hypothèses et les mesures de la direction et c) les autres éléments n'ayant pas été traités à titre d'ajustements du bénéfice d'exploitation net et qui, lorsqu'ils sont exclus, aident à expliquer nos résultats d'une période à l'autre. L'incidence des marchés comprend les éléments suivants : i) l'incidence des variations des taux d'intérêt qui diffèrent de nos hypothèses les plus probables au cours de la période de présentation de l'information financière et des variations des taux d'intérêt sur la valeur des instruments dérivés utilisés dans le cadre de nos programmes de couverture, y compris les variations des écarts de taux et des écarts de swap, ainsi que des variations des taux de réinvestissement présumés des placements à revenu fixe utilisés dans la détermination des provisions techniques; ii) l'incidence des rendements des marchés des actions, déduction faite des couvertures, qui dépassent nos hypothèses les plus probables ou sont inférieurs à celles-ci d'environ 2 % par trimestre au cours de la période de présentation de l'information financière, et l'incidence du risque de corrélation inhérent à notre programme de couverture pour les produits offrant des garanties et iii) l'incidence des variations de la juste valeur des biens immobiliers pour la période de présentation de l'information financière. Les notes qui figurent au bas du tableau des rubriques « Comparaison entre le T4 2016 et le T4 2015 » et « Comparaison entre l'exercice 2016 et l'exercice 2015 » de la section « Sommaire financier » du présent document donnent plus de détails sur ces ajustements. Les modifications des hypothèses reflètent l'incidence des révisions des hypothèses utilisées pour déterminer nos passifs relatifs aux contrats d'assurance et aux contrats de placement. L'incidence des mesures prises par la direction au cours de la période considérée, désignées par le terme « mesures de la direction », sur les contrats d'assurance et les contrats de placement inclut, par exemple, les changements de prix applicables aux contrats en vigueur, les nouvelles ententes ou les ententes révisées de réassurance relatives à des affaires en vigueur et les changements significatifs des politiques de placement concernant les actifs soutenant nos passifs. Le bénéfice par action sous-jacent exclut également l'incidence dilutive des instruments convertibles.

Les autres mesures financières non définies par les IFRS que nous utilisons comprennent les produits ajustés, les équivalents de primes et de versements SAS (« services administratifs seulement »), l'actif des organismes de placement collectif et les souscriptions réalisées à ce chapitre, l'actif des fonds gérés et les souscriptions réalisées à ce chapitre, les primes et versements, les primes et versements ajustés, l'actif géré, l'actif administré, le rendement des capitaux propres déclaré et les taux d'imposition effectifs sur le bénéfice d'exploitation net et le bénéfice net sous-jacent.

Sauf indication contraire, tous les facteurs dont il est question dans le présent document et qui ont une incidence sur nos résultats s'appliquent au bénéfice net déclaré (à la perte nette déclarée), au bénéfice d'exploitation net (à la perte d'exploitation nette) et au bénéfice net sous-jacent (à la perte nette sous-jacente).

Dans le présent document, tous les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire. Comme il est indiqué ci-dessus, le bénéfice d'exploitation par action et le bénéfice par action sous-jacent excluent l'incidence dilutive des instruments convertibles.

Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements sur la FSL inc., se reporter à nos états financiers consolidés annuels, à nos rapports de gestion intermédiaires et annuels et à notre notice annuelle. Ces documents sont déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada et peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Sont en outre déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis les états financiers consolidés annuels de la FSL inc., son rapport de gestion annuel et sa notice annuelle dans le rapport annuel de la FSL inc. sur formulaire 40-F, ainsi que ses rapports de gestion intermédiaires et ses états financiers consolidés intermédiaires et les notes annexes sur formulaire 6-Ks; ces documents peuvent être consultés à l'adresse www.sec.gov.

Sommaire financier



Résultats trimestriels

Résultats sur l'exercice

(en millions de dollars, sauf indication contraire) T4 16

T3 16

T2 16

T1 16

T4 15

2016

2015

Bénéfice net (perte nette)





























Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) 728

737

480

540

536

2 485

2 185



Bénéfice d'exploitation net (perte d'exploitation nette)1) 732

750

474

531

598

2 487

2 253



Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente)1) 560

639

554

582

646

2 335

2 305

Bénéfice dilué par action (en dollars)





























Bénéfice par action déclaré (dilué) 1,18

1,20

0,78

0,88

0,87

4,03

3,55



Bénéfice d'exploitation par action (dilué)1) 1,19

1,22

0,77

0,87

0,98

4,05

3,68



Bénéfice par action sous-jacent (dilué)1) 0,91

1,04

0,90

0,95

1,05

3,80

3,76

Bénéfice de base par action déclaré (en dollars) 1,19

1,20

0,78

0,88

0,88

4,05

3,57

Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation



























(en millions) 613

613

613

612

612

613

612

Nombre d'actions ordinaires en circulation, à la fin



























(en millions) 613,6

612,9

612,8

612,6

612,3

613,6

612,3

Dividendes par action ordinaire (en dollars) 0,42

0,405

0,405

0,39

0,39

1,62

1,51

Ratio du MMPRCE de la Sun Life du Canada2) 226 % 221 % 214 % 216 % 240 % 226 % 240 % Rendement des capitaux propres (en %)





























Rendement des capitaux propres déclaré1) 14,8 % 15,4 % 10,3 % 11,5 % 11,4 % 13,0 % 12,2 %

Rendement d'exploitation des capitaux propres1) 14,9 % 15,7 % 10,1 % 11,3 % 12,7 % 13,0 % 12,6 %

Rendement des capitaux propres sous-jacent1) 11,4 % 13,4 % 11,9 % 12,4 % 13,8 % 12,2 % 12,8 % Primes et versements





























Produits tirés des primes nets 4 419

3 888

3 563

3 178

3 551

15 048

10 395



Versements liés aux fonds distincts 3 691

2 294

2 834

2 731

2 523

11 550

12 047



Souscriptions de titres d'organismes de placement





























collectif1) 22 344

23 115

20 007

19 262

17 598

84 728

76 551



Souscriptions de parts de fonds gérés1), 3) 10 263

9 256

9 886

10 865

7 678

40 270

30 079



Équivalents de primes et de versements SAS1) 1 705

1 623

1 745

1 790

1 770

6 863

7 078

Total des primes et versements1) 42 422

40 176

38 035

37 826

33 120

158 459

136 150

Actif géré





























Actif du fonds général 161 071

164 321

159 453

156 849

155 413

161 071

155 413



Actif des fonds distincts 97 167

95 386

91 463

89 795

91 440

97 167

91 440



Actif des organismes de placement collectif, actif des





























fonds gérés et autres éléments de l'actif géré1) 645 037

648 393

613 687

613 874

644 479

645 037

644 479

Total de l'actif géré1) 903 275

908 100

864 603

860 518

891 332

903 275

891 332

Capital





























Titres de créance subordonnés et instruments





























de capital novateurs4) 4 534

4 533

3 538

3 538

3 189

4 534

3 189



Capitaux propres attribuables aux titulaires de





























contrat avec participation et participation ne





























donnant pas le contrôle 412

351

193

186

168

412

168



Total des capitaux propres attribuables aux





























actionnaires 21 956

21 604

20 898

20 737

21 250

21 956

21 250

Total du capital 26 902

26 488

24 629

24 461

24 607

26 902

24 607



1) Ces éléments constituent des mesures financières non définies par les IFRS. Se reporter aux rubriques « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS » et « Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS ». 2) Ratio du montant minimal permanent requis pour le capital et l'excédent (le « ratio du MMPRCE ») de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life du Canada »). 3) Au deuxième trimestre de 2016, nous avons modifié notre méthode de présentation des souscriptions à l'égard des activités de gestion de placements immobiliers de Bentall Kennedy, pour la faire passer d'une présentation selon les activités liées aux immeubles de placement à une présentation selon les flux de trésorerie tirés des clients, afin qu'elle soit conforme à la méthode utilisée pour nos activités de gestion d'actifs existantes. Les montants auparavant présentés au titre des souscriptions de parts de fonds gérés s'établissaient à 11 252 M$ au premier trimestre de 2016, à 8 327 M$ au quatrième trimestre de 2015 et à 31 079 M$ pour l'exercice 2015. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Information financière supplémentaire - Souscriptions ». 4) Les instruments de capital novateurs désignent les titres échangeables de la Fiducie de capital Sun Life et sont considérés comme du capital aux termes de la réglementation canadienne. Ils sont cependant présentés à titre de débentures de premier rang dans nos états financiers consolidés annuels et intermédiaires en vertu des IFRS. Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique « Gestion du capital et des liquidités - Capital » de notre rapport de gestion annuel de 2016.

Sauf indication contraire, tous les facteurs dont il est question dans le présent document et qui ont une incidence sur nos résultats s'appliquent au bénéfice net déclaré (à la perte nette déclarée), au bénéfice d'exploitation net (à la perte d'exploitation nette) et au bénéfice net sous-jacent (à la perte nette sous-jacente). Le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée) s'entend du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires déterminé(e) conformément aux IFRS.

Comparaison entre le T4 2016 et le T4 2015

Notre bénéfice net déclaré s'est chiffré à 728 M$ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 536 M$ au quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice d'exploitation net s'est chiffré à 732 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2016, comparativement à 598 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice net sous-jacent s'est chiffré à 560 M$ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 646 M$ pour le quatrième trimestre de 2015.

Le tableau suivant présente le rapprochement de nos mesures du bénéfice net ainsi que l'incidence d'autres éléments importants sur notre bénéfice net pour le quatrième trimestre de 2016 et de 2015.



Résultats trimestriels (en millions de dollars, après impôt) T4 16 T4 15 Bénéfice net déclaré 728 536

Certaines couvertures de la FSL Canada ne remplissant pas les conditions





requises pour la comptabilité de couverture 8 10

Ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des





actions attribués par la MFS 10 (6)

Acquisitions, intégrations et restructurations1) (22) (66) Bénéfice d'exploitation net2) 732 598

Incidence des marchés des actions







Incidence des variations des marchés des actions 29 (1)



Incidence du risque de corrélation (3) (3)

Incidence des marchés des actions3) 26 (4)

Incidence des taux d'intérêt







Incidence des variations des taux d'intérêt 160 (16)



Incidence des variations des écarts de taux (25) (10)



Incidence des variations des écarts de swap (5) (9)

Incidence des taux d'intérêt4) 130 (35)

Augmentations (diminutions) découlant des variations de la juste valeur





des biens immobiliers 6 3

Incidence des marchés 162 (36)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction 10 (12) Bénéfice net sous-jacent2) 560 646





Incidence d'autres éléments importants sur notre bénéfice net :



Éléments relatifs aux résultats5)





Incidence des activités de placement liées aux passifs relatifs





aux contrats d'assurance 15 73

Mortalité (4) 7

Morbidité (13) 12

Crédit 22 18

Déchéances et autres comportements des titulaires de contrat (7) (4)

Charges6) (76) (44)

Autres 22 23

1) Pour le quatrième trimestre de 2016, les montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations se rapportent principalement à l'intégration des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016, à l'acquisition de Bentall Kennedy en 2015 et à l'acquisition intégrale de la PT CIMB Sun Life en Indonésie en 2016. Au quatrième trimestre de 2015, les montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations se composaient d'un montant de 63 M$ au titre de la fermeture des activités de gestion de patrimoine de la Division International de la FSL États-Unis aux nouvelles souscriptions, ce qui comprenait un montant de 41 M$ au titre des modifications des hypothèses et des mesures de la direction visant à refléter les mises à jour des hypothèses, notamment la hausse des charges liées à la fermeture des activités, un montant de 3 M$ lié à l'acquisition et à l'intégration de Bentall Kennedy, de Prime Advisors et de Ryan Labs, et les coûts d'acquisition liés aux affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016. 2) Ces éléments constituent des mesures financières non définies par les IFRS. Se reporter aux rubriques « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS » et « Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS ». 3) L'incidence des marchés des actions comprend principalement l'incidence des rendements des marchés des actions au cours de la période, déduction faite des couvertures, qui diffèrent des hypothèses les plus probables utilisées pour déterminer nos passifs relatifs aux contrats d'assurance d'environ 2 % par trimestre. L'incidence des marchés des actions comprend également l'incidence sur le bénéfice du risque de corrélation inhérent à notre programme de couverture, qui correspond à l'écart entre le rendement des fonds sous-jacents de produits offrant des garanties et le rendement des actifs dérivés servant à couvrir ces garanties. 4) L'incidence des taux d'intérêt comprend l'incidence des variations des taux d'intérêt qui diffèrent des hypothèses les plus probables et des variations des taux d'intérêt sur la valeur des instruments dérivés utilisés dans le cadre de nos programmes de couverture. Notre exposition aux taux d'intérêt varie en fonction du type de produit, de la branche d'activité et de l'emplacement géographique. Étant donné la nature à long terme de nos activités, notre sensibilité aux taux d'intérêt à long terme est plus élevée. L'incidence des taux d'intérêt comprend également l'incidence sur le bénéfice des variations des taux de réinvestissement présumés des placements à revenu fixe et des variations des écarts de taux et des écarts de swap. 5) Les éléments relatifs aux résultats reflètent l'écart entre les résultats réels enregistrés au cours de la période de présentation de l'information financière et les hypothèses les plus probables prises en compte dans la détermination de nos passifs relatifs aux contrats d'assurance. 6) Les résultats enregistrés au chapitre des charges au quatrième trimestre de 2016 comprennent un montant de 46 M$ (11 M$ en 2015), qui reflète les paiements plus élevés au titre des régimes incitatifs liés aux solides résultats d'exploitation ainsi qu'au rendement à long terme relatif des actions.

Notre bénéfice net déclaré pour le quatrième trimestre de 2016 et de 2015 comprend certains éléments qui ne sont pas, à notre avis, de nature opérationnelle, et qui ont été par conséquent exclus de notre calcul du bénéfice d'exploitation net. Le bénéfice d'exploitation net pour le quatrième trimestre de 2016 et de 2015 exclut l'incidence nette de certaines couvertures de la FSL Canada ne remplissant pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture, les ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS, ainsi que les montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations. L'incidence nette de ces éléments a diminué le bénéfice net déclaré de 4 M$ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à une réduction de 62 M$ au quatrième trimestre de 2015.

Notre bénéfice net sous-jacent pour le quatrième trimestre de 2016 et de 2015 exclut l'incidence des marchés, ainsi que les modifications des hypothèses et les mesures de la direction. L'incidence nette des marchés ainsi que les modifications des hypothèses et les mesures de la direction ont eu pour effet d'augmenter le bénéfice d'exploitation net de 172 M$ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à une diminution de 48 M$ au quatrième trimestre de 2015. Les résultats liés aux taux d'intérêt au quatrième trimestre de 2016 reflètent les profits tirés des importantes hausses des taux d'intérêt à long terme sans qu'il y ait eu de hausses similaires des taux d'intérêt à court terme, l'incidence favorable du rééquilibrage des couvertures et les modifications apportées au portefeuille d'actifs à mesure que les taux ont augmenté au cours du trimestre.

Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2016 reflète également les résultats favorables enregistrés au chapitre du crédit ainsi que la diminution des profits tirés des activités de placement liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par les résultats enregistrés au chapitre des charges, qui reflètent les coûts liés à la rémunération incitative découlant du rendement solide de nos activités dans l'ensemble et les investissements dans la croissance de nos affaires. Nous avons par ailleurs enregistré des résultats défavorables au chapitre de la morbidité, essentiellement aux États-Unis.

Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2015 reflétait également l'incidence favorable des activités de placement liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance, en grande partie à la FSL Canada et à la FSL États-Unis, les résultats favorables enregistrés au chapitre du crédit, de la mortalité et de la morbidité ainsi que d'autres éléments relatifs aux résultats, y compris une variation des passifs relatifs aux avantages postérieurs au départ à la retraite à la FSL États-Unis, partiellement contrebalancés par les résultats défavorables enregistrés au chapitre des charges, y compris les investissements dans la croissance de nos affaires.

Comparaison entre l'exercice 2016 et l'exercice 2015

Notre bénéfice net déclaré s'est chiffré à 2 485 M$ en 2016, comparativement à 2 185 M$ en 2015. Le bénéfice d'exploitation net s'est chiffré à 2 487 M$ en 2016, comparativement à 2 253 M$ en 2015. Le bénéfice net sous-jacent s'est chiffré à 2 335 M$, comparativement à 2 305 M$ en 2015.

Le tableau suivant présente le rapprochement de nos mesures du bénéfice net ainsi que l'incidence d'autres éléments importants sur notre bénéfice net pour 2016 et 2015.





Résultats sur l'exercice (en millions de dollars, après impôt)

2016 2015 Bénéfice net déclaré

2 485 2 185

Certaines couvertures de la FSL Canada ne remplissant pas les conditions







requises pour la comptabilité de couverture

(5) 21

Ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des







actions attribués par la MFS

30 (9)

Acquisitions, intégrations et restructurations1)

(27) (80) Bénéfice d'exploitation net2)

2 487 2 253

Incidence des marchés des actions3)

51 (128)

Incidence des taux d'intérêt4)

34 65

Augmentations (diminutions) découlant des variations de la juste valeur







des biens immobiliers

22 20

Incidence des marchés

107 (43)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction

45 (9) Bénéfice net sous-jacent2)

2 335 2 305







Incidence d'autres éléments importants sur notre bénéfice net :





Éléments relatifs aux résultats5)







Incidence des activités de placement liées aux passifs relatifs aux







contrats d'assurance

154 164

Mortalité

(14) 29

Morbidité

(23) --

Crédit

64 72

Déchéances et autres comportements des titulaires de contrat

(11) (14)

Charges

(124) (86)

Autres

39 2

1) En 2016, les montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations se rapportent principalement aux coûts relatifs à l'intégration des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016, et à l'intégration de Bentall Kennedy et de Ryan Labs, acquises en 2015. Ces coûts ont été partiellement contrebalancés par un profit hors trésorerie de 37 M$ découlant de la réévaluation à la juste valeur de notre investissement existant lors de l'acquisition du contrôle des activités de la Sun Life Vietnam Insurance Company Limited et de notre investissement existant lors de l'acquisition du contrôle des activités de la PT CIMB Sun Life en Indonésie, qui a été partiellement contrebalancé par les coûts d'acquisition et d'intégration. En 2015, les montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations se composaient d'un montant de 63 M$ au titre de la fermeture des activités de gestion de patrimoine de la Division International de la FSL États-Unis aux nouvelles souscriptions, ce qui comprenait un montant de 41 M$ au titre des modifications des hypothèses et des mesures de la direction visant à refléter les mises à jour des hypothèses, notamment la hausse des charges liée à la fermeture des activités, un montant de 17 M$ lié aux acquisitions et intégrations de Bentall Kennedy, de Prime Advisors et de Ryan Labs, et les coûts d'acquisition des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016. 2) Ces éléments constituent des mesures financières non définies par les IFRS. Se reporter aux rubriques « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS » et « Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS ». 3) L'incidence des marchés des actions comprend principalement l'incidence des rendements des marchés des actions au cours de la période, déduction faite des couvertures, qui diffèrent des hypothèses les plus probables utilisées pour déterminer nos passifs relatifs aux contrats d'assurance d'environ 2 % par trimestre. L'incidence des marchés des actions comprend également l'incidence sur le bénéfice du risque de corrélation inhérent à notre programme de couverture, qui correspond à l'écart entre le rendement des fonds sous-jacents de produits offrant des garanties et le rendement des actifs dérivés servant à couvrir ces garanties. 4) L'incidence des taux d'intérêt comprend l'incidence des variations des taux d'intérêt qui diffèrent des hypothèses les plus probables et des variations des taux d'intérêt sur la valeur des instruments dérivés utilisés dans le cadre de nos programmes de couverture. Notre exposition aux taux d'intérêt varie en fonction du type de produit, de la branche d'activité et de l'emplacement géographique. Étant donné la nature à long terme de nos activités, notre sensibilité aux taux d'intérêt à long terme est plus élevée. L'incidence des taux d'intérêt comprend également l'incidence sur le bénéfice des variations des taux de réinvestissement présumés des placements à revenu fixe et des variations des écarts de taux et des écarts de swap. 5) Les éléments relatifs aux résultats reflètent l'écart entre les résultats réels enregistrés au cours de la période de présentation de l'information financière et les hypothèses les plus probables prises en compte dans la détermination de nos passifs relatifs aux contrats d'assurance.

Notre bénéfice net déclaré de 2016 et 2015 comprend certains éléments qui ne sont pas, à notre avis, de nature opérationnelle, et que nous avons par conséquent exclus de notre calcul du bénéfice d'exploitation net. Le bénéfice d'exploitation net pour 2016 et 2015 exclut l'incidence nette de certaines couvertures de la FSL Canada ne remplissant pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture, les ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS, ainsi que les montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations. L'incidence nette de ces éléments a diminué le bénéfice net déclaré de 2 M$ en 2016, comparativement à une réduction de 68 M$ en 2015.

Notre bénéfice net sous-jacent pour 2016 et 2015 exclut l'incidence des marchés, ainsi que les modifications des hypothèses et les mesures de la direction. L'incidence nette des marchés ainsi que les modifications des hypothèses et les mesures de la direction ont eu pour effet d'augmenter le bénéfice d'exploitation net de 152 M$ en 2016, comparativement à une diminution de 52 M$ pour la période correspondante de 2015. Les résultats liés aux taux d'intérêt au quatrième trimestre de 2016 reflètent les profits tirés des importantes hausses des taux d'intérêt à long terme sans qu'il y ait eu de hausses similaires des taux d'intérêt à court terme, l'incidence favorable du rééquilibrage des couvertures et les modifications apportées au portefeuille d'actifs à mesure que les taux ont augmenté au cours du trimestre.

Le bénéfice net de 2016 reflète également les profits tirés des activités de placement liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance et les résultats favorables enregistrés au chapitre du crédit, partiellement contrebalancés par les résultats défavorables enregistrés au chapitre des charges, qui reflètent les coûts liés à la rémunération incitative découlant du rendement solide de nos activités dans l'ensemble et les investissements dans la croissance de nos affaires, ainsi que par les résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité, essentiellement aux États-Unis.

Le bénéfice net de 2015 reflétait l'incidence favorable des activités de placement liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance ainsi que les résultats favorables enregistrés au chapitre du crédit et de la mortalité, partiellement contrebalancés par les résultats défavorables enregistrés au chapitre des charges, y compris les investissements dans la croissance de nos affaires, ainsi que par les déchéances et les autres comportements des titulaires de contrat.

Test annuel de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles

La Compagnie a réalisé au quatrième trimestre de 2016 son test de dépréciation annuel du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée. Aucune perte de valeur au titre du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée n'a été comptabilisée en 2016. Aucune perte de valeur importante n'avait été comptabilisée à la suite de ce test en 2015.

Acquisitions

FSL États-Unis

Le 1er mars 2016, nous avons acquis les affaires d'assurance collective d'Assurant, Inc. aux États-Unis. Grâce à cette acquisition, nous bénéficions de capacités accrues et nous augmentons l'ampleur de nos activités dans le secteur des garanties collectives aux États-Unis, où nous occupons une place de choix. Les activités acquises comprennent une division d'assurance dentaire et un réseau de fournisseurs, des affaires d'assurance-vie et d'assurance-invalidité collectives, des produits et des capacités dans les domaines des garanties facultatives et de l'assurance frais d'optique, ainsi que des capacités intégrées sur le plan des communications liées aux garanties collectives, de la communication de l'information sur les retenues et de la gestion administrative. Dans le cadre de la transaction, nous avons également acquis la société Disability Reinsurance Management Services, Inc., qui fournit des produits et des services de gestion du risque d'invalidité clés en main à d'autres compagnies d'assurance. Le prix d'achat lié à l'acquisition s'est établi à 1 264 M$ et était constitué d'une commission de cession et d'un paiement pour l'acquisition de filiales directes. L'acquisition a été financée au moyen d'une combinaison de trésorerie et de titres de créance subordonnés émis par la FSL inc.

L'intégration progresse comme prévu, et les étapes clés franchies en 2016 incluent la réalisation de nos objectifs en matière d'intégration au chapitre des produits, de la distribution, des équipes de gestion des comptes et des autres structures organisationnelles. L'apport des activités acquises comprend les synergies de charges prévues pour 2016 ainsi que les résultats favorables enregistrés au chapitre de la morbidité. Nous maintenons nos prévisions à l'égard des synergies avant impôt prévues de 100 M$ US à la clôture de 20191) ainsi qu'à l'égard d'une croissance du bénéfice d'environ 0,17 $ par action en 20191), excluant les coûts de transaction et d'intégration.

1) Se reporter à la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent document. La croissance du bénéfice par action attendue est une mesure financière non définie par les IFRS qui tient compte des synergies avant impôt prévues et reflète l'exclusion des coûts de transaction et d'intégration prévus du bénéfice net déclaré attendu. Il n'existe aucune mesure qui soit directement comparable en vertu des PCGR, et il n'est pas possible de présenter un rapprochement étant donné que cette mesure constitue un énoncé prospectif.

FSL Asie

Au cours de 2016, nous avons acquis la propriété exclusive de la Sun Life Vietnam Insurance Company Limited (la « Sun Life Vietnam »), auparavant la PVI Sun Life Insurance Company Limited. Le 7 janvier 2016, nous avons fait passer de 49 % à 75 % notre participation dans la Sun Life Vietnam en acquérant de notre partenaire dans la coentreprise, la PVI Holdings, une participation additionnelle de 26 % dans le capital statutaire de l'entreprise. Le 9 novembre 2016, nous avons acquis la participation ne donnant pas le contrôle restante de 25 % de la PVI Holdings.

Le 11 avril 2016, nous avons augmenté notre participation dans la Birla Sun Life Insurance Company Limited (la « BSLI »), en Inde, la faisant passer de 26 % à 49 %, en achetant des actions additionnelles de la BSLI auprès d'Aditya Birla Nuvo Limited.

Le 1er juillet 2016, nous avons augmenté notre participation dans la PT CIMB Sun Life, en Indonésie, la faisant passer de 49 % à 100 %. Nous avons également conclu une entente de bancassurance de longue durée avec la PT Bank CIMB Niaga afin de renforcer nos capacités de distribution.

Le 3 août 2016, nous avons conclu une entente en vue de faire l'acquisition des opérations du secteur de la retraite de la FWD à Hong Kong, qui comprennent les fonds de prévoyance obligatoires et les comptes Occupational Retirement Schemes Ordinance. Nous conclurons également une entente de distribution exclusive d'une durée de 15 ans avec la FWD, qui nous permettra d'offrir nos produits de retraite par l'intermédiaire du réseau d'agences de la FWD, à Hong Kong. Les transactions devraient être conclues en plusieurs étapes en 2017 et en 2018, sous réserve des approbations des organismes de réglementation et des conditions de clôture habituelles.

Les notes 3 et 16 de nos états financiers consolidés annuels fournissent plus de renseignements sur nos acquisitions.

Incidence des taux de change

Nous exerçons nos activités dans de nombreux marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes, et nous générons des produits et engageons des charges dans les monnaies de ces pays, lesquels sont convertis en dollars canadiens.

Les éléments ayant une incidence sur nos comptes consolidés de résultat, comme les produits, les prestations et charges et le bénéfice, sont convertis en dollars canadiens aux taux de change moyens pour chaque période. Dans le cas des éléments ayant une incidence sur nos états consolidés de la situation financière, comme l'actif et le passif, les taux de fin de période sont utilisés pour la conversion des devises. Le tableau suivant présente les taux de change les plus pertinents pour les cinq derniers trimestres et les deux derniers cumuls annuels.

Taux de change



Résultats trimestriels Résultats sur l'exercice





T4 16 T3 16 T2 16 T1 16 T4 15

2016 2015 Taux moyen





















Dollar américain



1,335 1,304 1,289 1,373 1,335

1,325 1,278

Livre sterling



1,659 1,711 1,849 1,968 2,025

1,797 1,953 Taux de fin de période





















Dollar américain



1,343 1,313 1,292 1,300 1,384

1,343 1,384

Livre sterling



1,657 1,703 1,720 1,867 2,040

1,657 2,040

De façon générale, notre bénéfice net profite de la dépréciation du dollar canadien et subit l'incidence défavorable de l'appréciation du dollar canadien puisque le bénéfice net découlant des activités de la Compagnie à l'étranger est converti en dollars canadiens. Cependant, en période de perte, la dépréciation du dollar canadien accentue les pertes. L'incidence relative du change pour toute période donnée est fonction des fluctuations des taux de change et de la proportion de notre bénéfice provenant de nos activités à l'étranger. L'incidence du change sur le bénéfice net généralement présentée est l'incidence d'un exercice à l'autre.

Au cours du quatrième trimestre de 2016, notre bénéfice net déclaré, notre bénéfice d'exploitation net et notre bénéfice net sous-jacent ont diminué de 8 M$, de 8 M$ et de 9 M$, respectivement, en raison de l'incidence de l'appréciation du dollar canadien au quatrième trimestre de 2016 par rapport aux taux de change moyens du quatrième trimestre de 2015. En outre, au cours de 2016, notre bénéfice net déclaré, notre bénéfice d'exploitation net et notre bénéfice net sous-jacent ont augmenté de 29 M$, de 30 M$ et de 26 M$, respectivement, en raison de l'incidence de la dépréciation du dollar canadien en 2016 par rapport aux taux de change moyens de 2015.

Rendement des différentes organisations

FSL Canada

La FSL Canada est le chef de file du marché canadien en ce qui touche les produits collectifs et elle compte parmi les plus importants fournisseurs de conseils globaux pour les particuliers. Elle offre des produits et des services à plus de six millions de personnes dans l'ensemble du Canada. La grande portée de nos capacités de distribution, notre solide culture axée sur le service, notre leadership en matière de technologie ainsi que la notoriété de notre marque nous procurent une excellente plateforme de croissance. La FSL Canada comprend trois divisions principales - la Division de l'assurance individuelle et de la gestion de patrimoine, la Division des garanties collectives ( les « GC ») et la Division des régimes collectifs de retraite (les « RCR ») - qui offrent aux employeurs, aux participants de régimes collectifs parrainés par des sociétés et aux particuliers, dans leurs collectivités partout au Canada, une gamme complète de produits et de services d'assurance, de gestion de patrimoine et de revenu.





Résultats trimestriels Résultats sur l'exercice (en millions de dollars)

T4 16 T3 16 T2 16 T1 16 T4 15

2016 2015 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée)

398 184 185 169 210

936 824

Certaines couvertures ne remplissant pas les conditions



















requises pour la comptabilité de couverture1)

8 6 (6) (13) 10

(5) 21 Bénéfice d'exploitation net (perte d'exploitation nette)1)

390 178 191 182 200

941 803

Incidence des marchés

130 13 (5) (24) (56)

114 (106)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction

17 (61) (4) (12) (13)

(60) 15 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente)1)

243 226 200 218 269

887 894 Rendement d'exploitation des capitaux propres (en %)1)

19,7 9,0 9,8 9,5 10,5

12,1 10,5 Rendement des capitaux propres sous-jacent (en %)1)

12,3 11,5 10,3 11,4 14,1

11,4 11,6 Bénéfice d'exploitation net (perte d'exploitation nette)

















par division1), 2)



















Assurance individuelle et gestion de patrimoine1), 2)

286 54 79 93 78

512 336

Garanties collectives1), 2)

68 99 72 69 86

308 318

Régimes collectifs de retraite1), 2)

36 25 40 20 36

121 149 Bénéfice d'exploitation net total (perte d'exploitation

















nette totale)1), 2)

390 178 191 182 200

941 803

1) Ces éléments constituent des mesures financières non définies par les IFRS. Se reporter aux rubriques « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS » et « Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS ». 2) Au quatrième trimestre de 2016, le poste Certaines couvertures ne remplissant pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture comprenait 5 M$ au titre de la Division de l'assurance individuelle et de la gestion de patrimoine, 2 M$ au titre de la Division des garanties collectives et 1 M$ au titre de la Division des régimes collectifs de retraite.

Comparaison entre le T4 2016 et le T4 2015

Le bénéfice net déclaré de la FSL Canada s'est chiffré à 398 M$ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 210 M$ pour le quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice d'exploitation net s'est chiffré à 390 M$, comparativement à 200 M$ pour le quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice d'exploitation net de la FSL Canada exclut l'incidence de certaines couvertures ne remplissant pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture en 2016 et en 2015, laquelle est présentée dans le tableau ci-dessus.

Le bénéfice net sous-jacent s'est chiffré à 243 M$ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 269 M$ pour le quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice net sous-jacent exclut du bénéfice d'exploitation net l'incidence des marchés ainsi que les modifications des hypothèses et les mesures de la direction, lesquelles sont présentées dans le tableau ci-dessus. L'incidence favorable des marchés au quatrième trimestre de 2016 est principalement attribuable aux taux d'intérêt et aux marchés des actions, lesquels ont largement influé sur la Division de l'assurance individuelle et de la gestion de patrimoine, alors qu'une incidence défavorable principalement attribuable aux taux d'intérêt et aux marchés des actions avait été observée au quatrième trimestre de 2015.

Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2016 reflète également les profits tirés des affaires nouvelles pour la Division de l'assurance individuelle et de la gestion de patrimoine et les RCR, qui découlent des fortes souscriptions et de la reprise d'une provision pour litiges à la Division de l'assurance individuelle et de la gestion de patrimoine, partiellement contrebalancés par la hausse de nos charges, y compris les investissements dans nos affaires individuelles de gestion de patrimoine.

Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2015 reflétait également les profits tirés des activités de placement liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance pour la Division de l'assurance individuelle et de la gestion de patrimoine, les profits tirés des affaires nouvelles pour les RCR et les résultats favorables enregistrés au chapitre de l'invalidité pour les GC, partiellement contrebalancés par les résultats enregistrés au chapitre des charges, y compris les investissements dans la croissance de nos affaires individuelles de gestion de patrimoine.

Au quatrième trimestre de 2016, les souscriptions d'assurance individuelle ont augmenté de 103 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, par suite des fortes souscriptions enregistrées par notre réseau de distribution exclusif et par les tiers conseillers en raison des modifications des lois fiscales qui prenaient effet le 1er janvier 2017. Les souscriptions de produits individuels de gestion de patrimoine ont augmenté de 8 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent grâce aux souscriptions soutenues réalisées au chapitre de nos propres produits de gestion de patrimoine1), notamment les organismes de placement collectif de PMSL et les fonds distincts FPG Financière Sun Life, ainsi qu'aux souscriptions de rentes à constitution immédiate, qui ont également été favorisées par les modifications récentes apportées aux lois fiscales et prenant effet en 2017. Cette croissance des souscriptions a été contrebalancée par la baisse des souscriptions de titres d'organismes de placement collectif autres que ceux de PMSL enregistrées par notre réseau de distribution exclusif.

Les souscriptions brutes des GC ont augmenté de 35 % par rapport au quatrième trimestre de 2015, et les souscriptions nettes ont augmenté de 81 % en raison des fortes souscriptions enregistrées et du taux élevé de conservation de la clientèle. Les nouvelles souscriptions des RCR se sont chiffrées à 2,3 G$, soit une amélioration de 1 G$ attribuable à une souscription de régime de retraite à cotisations déterminées importante de 1,2 G$, partiellement contrebalancée par la diminution des souscriptions au chapitre des Solutions prestations déterminées en raison d'une transaction importante visant des rentes indexées réalisée au cours de l'exercice précédent. Les affaires conservées par les RCR se sont chiffrées à 287 M$, soit une hausse de 14 % par rapport à l'exercice précédent. L'actif administré par les RCR a clôturé le trimestre à 88,9 G$, en hausse de 11 % par rapport à 2015.

______________________ 1) Souscriptions de produits individuels de gestion de patrimoine créés par la Financière Sun Life, qui comprennent les organismes de placement collectif de Placements mondiaux Sun Life, les fonds distincts Fonds de placement garanti Financière Sun Life, les certificats de placement garanti, et les rentes en capitalisation et à constitution immédiate.

Comparaison entre l'exercice 2016 et l'exercice 2015

Le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 936 M$ en 2016, comparativement à 824 M$ en 2015. Le bénéfice d'exploitation net s'est chiffré à 941 M$ en 2016, comparativement à 803 M$ en 2015. Le bénéfice d'exploitation net de la FSL Canada exclut l'incidence de certaines couvertures ne remplissant pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture en 2016 et en 2015.

Le bénéfice net sous-jacent s'est chiffré à 887 M$ en 2016, comparativement à 894 M$ en 2015. Le bénéfice net sous-jacent de la FSL Canada exclut du bénéfice d'exploitation net l'incidence des marchés ainsi que les modifications des hypothèses et les mesures de la direction, lesquelles sont présentées dans le tableau ci-dessus. L'incidence favorable des marchés en 2016 est principalement attribuable aux marchés des actions et aux d'intérêt, lesquels ont largement influé sur la Division de l'assurance individuelle et de la gestion de patrimoine, alors qu'une incidence défavorable principalement attribuable aux taux d'intérêt et aux marchés des actions avait été observée en 2015.

Le bénéfice net de 2016 reflète également les profits tirés des activités de placement liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance à la Division de l'assurance individuelle et de la gestion de patrimoine, les profits tirés des affaires nouvelles en assurance individuelle et aux RCR en raison des fortes souscriptions, les solides produits tirés des honoraires aux RCR, les améliorations enregistrées au chapitre des règlements relatifs aux médicaments à coût élevé aux GC et la reprise d'une provision pour litiges à la Division de l'assurance individuelle et de la gestion de patrimoine. Ces éléments ont été contrebalancés en partie par la croissance enregistrée au chapitre des charges, y compris les investissements dans nos affaires individuelles de gestion de patrimoine.

Le bénéfice net de 2015 reflétait les profits tirés des activités de placement liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance à la Division de l'assurance individuelle et de la gestion de patrimoine, ainsi que les profits tirés des affaires nouvelles, principalement aux RCR. Ces profits ont été partiellement contrebalancés par les résultats enregistrés au chapitre des charges, y compris les investissements dans la croissance de nos affaires individuelles de gestion de patrimoine et, au cours du premier semestre de 2015, par les comportements défavorables des titulaires de contrat à la Division de l'assurance individuelle et de la gestion de patrimoine. Aux GC, l'incidence défavorable des règlements relatifs aux médicaments à coût élevé, bien qu'elle se soit améliorée au second semestre de 2015, a été plus que contrebalancée par les résultats favorables enregistrés au chapitre de l'invalidité.

FSL États-Unis

La FSL États-Unis se compose de trois divisions : les Garanties collectives, la Division International et la Gestion des affaires en vigueur. Les Garanties collectives offrent aux employeurs et aux employés des solutions d'assurance qui comprennent des produits collectifs d'assurance-vie, d'assurance-invalidité, d'assurance-maladie en excédent de pertes, d'assurance dentaire et d'assurance frais d'optique, ainsi qu'une gamme de produits de garanties facultatives. Les Garanties collectives comprennent également la société Disability Reinsurance Management Services, Inc. (la « DRMS »), qui fournit des produits et des services de gestion du risque d'invalidité clés en main à d'autres compagnies d'assurance. La Division International sert des clients fortunés sur les marchés internationaux, en leur offrant des produits individuels d'assurance-vie, et elle assure la gestion d'un portefeuille fermé de produits de gestion de patrimoine. Quant à la Gestion des affaires en vigueur, elle comprend certains produits de notre portefeuille fermé d'assurance-vie individuelle, soit principalement l'assurance-vie universelle et l'assurance-vie entière avec participation.



Résultats trimestriels Résultats sur l'exercice (en millions de dollars américains) T4 16 T3 16 T2 16 T1 16 T4 15

2016 2015 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) 80 194 42 69 75

385 251

Acquisitions, intégrations et restructurations1) (12) (11) (8) (11) (46)

(42) (46) Bénéfice d'exploitation net (perte d'exploitation nette)2) 92 205 50 80 121

427 297

Incidence des marchés 25 27 (40) 1 11

13 26

Modifications des hypothèses et mesures de la direction 2 75 -- (2) (8)

75 (70) Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente)2) 65 103 90 81 118

339 341 Rendement d'exploitation des capitaux propres (en %)2) 10,4 23,3 5,8 10,0 17,9

12,4 11,2 Rendement des capitaux propres sous-jacent (en %)2) 7,3 11,7 10,4 10,2 17,4

9,9 12,8 Bénéfice d'exploitation net (perte d'exploitation nette)















par division1), 2)

















Garanties collectives1), 2) 32 25 19 39 23

115 99

International2) 19 157 23 23 46

222 114

Gestion des affaires en vigueur2) 41 23 8 18 52

90 84 Bénéfice d'exploitation net total (perte d'exploitation















nette totale) 1), 2) 92 205 50 80 121

427 297 (en millions de dollars canadiens)















Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) 106 253 54 95 100

508 333 Bénéfice d'exploitation net (perte d'exploitation nette)2) 121 268 64 110 163

563 396 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente)2) 87 135 114 111 158

447 441

1) Pour 2016, les montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations se rapportent aux coûts d'acquisition des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016 aux Garanties collectives. Pour le quatrième trimestre de 2015, les montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations étaient constitués des coûts de 46 M$ US engagés relativement à la fermeture des activités de gestion de patrimoine de la Division International de la FSL États-Unis aux nouvelles souscriptions en décembre 2015. 2) Ces éléments constituent des mesures financières non définies par les IFRS. Se reporter aux rubriques « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS » et « Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS ».

Comparaison entre le T4 2016 et le T4 2015

Le bénéfice net déclaré de la FSL États-Unis s'est établi à 106 M$ CA au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 100 M$ CA pour le quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice d'exploitation net s'est chiffré à 121 M$ CA, comparativement à 163 M$ CA au quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice d'exploitation net de la FSL États-Unis exclut l'incidence des montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations, lesquels sont présentés dans le tableau ci-dessus. Le bénéfice net sous-jacent s'est chiffré à 87 M$ CA, comparativement à 158 M$ CA au quatrième trimestre de 2015. Les fluctuations du dollar canadien par rapport aux taux de change moyens du quatrième trimestre de 2015 ont eu une incidence minime, car les taux de change moyens étaient semblables.

Exprimé en dollars américains, le bénéfice net déclaré de la FSL États-Unis s'est chiffré à 80 M$ US au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 75 M$ US au quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice d'exploitation net s'est chiffré à 92 M$ US au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 121 M$ US au quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice net sous-jacent s'est chiffré à 65 M$ US au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 118 M$ US au quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice net sous-jacent exclut du bénéfice d'exploitation net l'incidence des marchés ainsi que les modifications des hypothèses et les mesures de la direction, lesquelles sont présentées dans le tableau ci-dessus. L'incidence favorable des marchés au quatrième trimestre de 2016 est principalement attribuable aux taux d'intérêt, surtout à la Gestion des affaires en vigueur, partiellement contrebalancés par les variations des écarts de taux, alors que l'incidence favorable observée au quatrième trimestre de 2015 était principalement attribuable aux variations des taux d'intérêt et des marchés des actions.

Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2016 reflète également l'apport des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016, les résultats favorables enregistrés au chapitre du crédit et les profits tirés des activités de placement liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par les résultats défavorables enregistrés au chapitre de la mortalité à la Gestion des affaires en vigueur et au chapitre de la morbidité aux Garanties collectives.

Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2015 reflétait également l'incidence, aux Garanties collectives, de l'augmentation des prix sur les affaires nouvelles et le renouvellement de contrats existants, des mesures prises à l'égard des charges et de la poursuite des investissements au chapitre des règlements invalidité. Les résultats reflètent aussi l'incidence favorable des activités de placement liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance, les résultats favorables enregistrés au chapitre du crédit, les profits nets réalisés à la vente d'actifs disponibles à la vente, les résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité à la Division International et une variation des passifs relatifs aux avantages postérieurs au départ à la retraite. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par les résultats défavorables enregistrés au chapitre des règlements d'assurance-vie collective.

Les souscriptions enregistrées par les Garanties collectives au quatrième trimestre de 2016 ont augmenté de 32 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les souscriptions de produits d'assurance-vie, d'assurance­invalidité et d'assurance dentaire ont collectivement doublé, tandis que les souscriptions enregistrées par la DRMS sont demeurées solides, reflétant l'incidence des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016.

Les souscriptions d'assurance-vie de la Division International se sont établies à 21 M$ US, soit un niveau stable par rapport au quatrième trimestre de 2015.

Comparaison entre l'exercice 2016 et l'exercice 2015

Le bénéfice net déclaré de la FSL États-Unis s'est chiffré à 508 M$ CA en 2016, comparativement à 333 M$ CA en 2015. Le bénéfice d'exploitation net s'est chiffré à 563 M$ CA en 2016, comparativement à 396 M$ CA en 2015. Le bénéfice d'exploitation net de la FSL États-Unis exclut l'incidence des montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations, lesquels sont présentés dans le tableau ci-dessus. Le bénéfice net sous-jacent s'est chiffré à 447 M$ CA en 2016, comparativement à 441 M$ CA en 2015. L'incidence de la dépréciation du dollar canadien en 2016 par rapport aux taux de change moyens de 2015 a entraîné une augmentation du bénéfice déclaré, du bénéfice d'exploitation net et du bénéfice net sous-jacent de 18 M$ CA, de 20 M$ CA et de 16 M$ CA, respectivement.

Exprimé en dollars américains, le bénéfice net déclaré de la FSL États-Unis s'est chiffré à 385 M$ US en 2016, comparativement à 251 M$ US en 2015. Le bénéfice d'exploitation net s'est établi à 427 M$ US en 2016, comparativement à 297 M$ US en 2015. Le bénéfice net sous-jacent s'est chiffré à 339 M$ US en 2016, comparativement à 341 M$ US en 2015. Le bénéfice net sous-jacent exclut du bénéfice d'exploitation net l'incidence des marchés ainsi que les modifications des hypothèses et les mesures de la direction, lesquelles sont présentées dans le tableau ci-dessus. L'incidence favorable des marchés en 2016 était principalement attribuable aux taux d'intérêt, partiellement contrebalancés par les écarts de taux, alors que l'incidence favorable observée en 2015 était principalement attribuable aux écarts de taux, partiellement contrebalancés par les variations des marchés des actions.

Le bénéfice net de 2016 reflète également l'apport des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016, qui comprend des résultats favorables enregistrés au chapitre de la morbidité, ainsi que les résultats favorables enregistrés au chapitre du crédit, les profits tirés des activités de placement sur les passifs relatifs aux contrats d'assurance, les profits réalisés à la vente d'actifs disponibles à la vente et les résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité à la Division International. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par les résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité dans le secteur de l'assurance en excédent de pertes et au chapitre de la mortalité aux Garanties collectives et à la Gestion des affaires en vigueur.

Le bénéfice net de 2015 reflétait aussi l'incidence, aux Garanties collectives, de l'augmentation des prix sur les affaires nouvelles et le renouvellement de contrats existants, des mesures prises à l'égard des charges et de la poursuite des investissements au chapitre des règlements invalidité. Les résultats reflétaient également les résultats favorables enregistrés au chapitre du crédit, les profits nets réalisés à la vente d'actifs disponibles à la vente, des éléments fiscaux favorables liés à des exercices antérieurs, l'incidence favorable des activités de placement liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance, les résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité à la Division International et la variation du passif au titre des avantages postérieurs au départ à la retraite. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par les résultats défavorables enregistrés au chapitre de la tarification aux Garanties collectives et par les résultats défavorables enregistrés au chapitre de la mortalité et des comportements des titulaires de contrat à la Gestion des affaires en vigueur.

Gestion d'actif FSL

Gestion d'actif FSL est notre secteur de gestion d'actifs, composé de la MFS Investment Management (la « MFS ») et de Gestion Placements Sun Life (« GPSL »).

La MFS est une société de gestion d'actifs de premier ordre à l'échelle mondiale, qui offre une gamme complète de produits et de services. Forte de son héritage en matière de placement axé sur la collaboration et l'intégrité, la MFS gère activement des actifs de particuliers et d'investisseurs institutionnels à l'échelle mondiale au moyen d'organismes de placement collectif, de fonds mis en commun, de fonds gérés séparément pour le compte de clients, de produits pour clients institutionnels et de stratégies de retraite.

GPSL est une organisation de gestion de placements institutionnels qui offre des solutions personnalisées de placements à revenu fixe, y compris les investissements guidés par le passif, ainsi qu'une gamme de catégories d'actifs non traditionnelles axées sur le rendement, notamment des placements privés à revenu fixe, des placements immobiliers et des créances hypothécaires commerciales. GPSL regroupe les activités du groupe de sociétés Bentall Kennedy, de Prime Advisors, Inc., de Ryan Labs Asset Management Inc. et de Placements institutionnels Sun Life (Canada) inc. (auparavant Gestion Placements Sun Life inc.), ce qui lui permet de faire bénéficier les investisseurs institutionnels d'une vaste gamme de compétences.



Résultats trimestriels

Résultats sur l'exercice

Gestion d'actif FSL (en millions de dollars canadiens) T4 16

T3 16

T2 16

T1 16

T4 15

2016

2015

Bénéfice net déclaré 198

181

173

177

177

729

691



Ajustements de la juste valeur de droits à des paiements





























fondés sur des actions attribués par la MFS 10

(7)

20

7

(6)

30

(9)

Bénéfice d'exploitation net et bénéfice net sous-jacent1) 188

188

153

170

183

699

700

Actif géré (en milliards de dollars canadiens)2) 624,8

629,7

597,8

601,0

629,6

624,8

629,6

Souscriptions brutes (en milliards de dollars canadiens)2), 4) 29,5

30,0

28,2

28,6

23,6

116,3

99,5

Souscriptions nettes (en milliards de dollars canadiens)2), 4) (10,4)

0,1

(0,8)

(1,1)

(6,4)

(12,2)

(19,9)































MFS (en millions de dollars canadiens)



























Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) 189

174

166

171

168

700

679



Ajustements de la juste valeur de droits à des paiements





























fondés sur des actions attribués par la MFS 10

(7)

20

7

(6)

30

(9)

Bénéfice d'exploitation net (perte d'exploitation nette)1) 179

181

146

164

174

670

688

Actif géré (en milliards de dollars canadiens)2) 571,6

578,6

549,2

544,0

571,9

571,6

571,9

Souscriptions brutes (en milliards de dollars canadiens)2) 26,3

28,2

26,9

26,8

22,0

108,2

96,5

Souscriptions nettes (en milliards de dollars canadiens)2) (12,7)

(1,2)

(1,3)

(1,5)

(6,2)

(16,7)

(20,5)

(en millions de dollars américains)



























Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) 142

133

129

124

126

528

531



Ajustements de la juste valeur de droits à des paiements





























fondés sur des actions attribués par la MFS 7

(5)

15

5

(5)

22

(9)

Bénéfice d'exploitation net (perte d'exploitation nette)1) 135

138

114

119

131

506

540

Ratio de la marge d'exploitation avant impôt2) 35 % 38 % 35 % 37 % 38 % 36 % 40 % Actif net moyen (en milliards de dollars américains)2) 426,9

437,8

423,0

398,9

420,2

421,7

434,0

Actif géré (en milliards de dollars américains)2), 3) 425,6

440,8

425,0

418,3

413,2

425,6

413,2

Souscriptions brutes (en milliards de dollars américains)2) 19,8

21,6

20,8

19,5

16,5

81,7

75,8

Souscriptions nettes (en milliards de dollars américains)2) (9,5)

(0,9)

(1,0)

(1,1)

(4,7)

(12,6)

(15,7)

Augmentation (perte) de valeur de l'actif (en milliards de



























dollars américains) (5,6)

16,7

7,7

6,2

14,2

25,0

(2,1)

Indice S&P 500 (moyenne quotidienne) 2 185

2 161

2 074

1 952

2 057

2 094

2 061

Indice MSCI EAFE (moyenne quotidienne) 1 660

1 678

1 648

1 594

1 732

1 645

1 809































GPSL (en millions de dollars canadiens)



























Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) 9

7

7

6

9

29

12

Bénéfice d'exploitation net (perte d'exploitation nette)1) 9

7

7

6

9

29

12

Actif géré (en milliards de dollars canadiens)2) 53,2

51,1

48,6

57,0

57,8

53,2

57,8

Souscriptions brutes (en milliards de dollars canadiens)2), 4) 3,2

1,8

1,3

1,8

1,6

8,1

3,1

Souscriptions nettes (en milliards de dollars canadiens)2), 4) 2,3

1,3

0,5

0,4

(0,2)

4,5

0,5



1) Ces éléments constituent des mesures financières non définies par les IFRS. Pour Gestion d'actif FSL, le bénéfice d'exploitation net devrait normalement être égal au bénéfice net sous-jacent. Se reporter aux rubriques « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS » et « Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS ». 2) Le ratio de la marge d'exploitation avant impôt, l'actif géré, l'actif net moyen et les souscriptions sont des mesures financières non définies par les IFRS. Se reporter à la rubrique « Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS ». 3) La MFS présente des renseignements mensuels sur son actif géré à la rubrique « Corporate Fact Sheet » de son site Web, qu'on peut consulter en cliquant sur le lien « About MFS » à l'adresse www.mfs.com/CorpFact. 4) Au deuxième trimestre de 2016, nous avons modifié notre méthode de présentation des souscriptions à l'égard des activités de gestion de placements immobiliers de Bentall Kennedy, pour la faire passer d'une présentation selon les activités liées aux immeubles de placement à une présentation selon les flux de trésorerie tirés des clients, afin qu'elle soit conforme à la méthode utilisée pour nos activités de gestion d'actifs existantes. Les montants auparavant présentés au titre des souscriptions brutes et des souscriptions nettes de GPSL s'établissaient à 2,2 G$ et à 1,0 G$ au premier trimestre de 2016, à 2,2 G$ et à 0,5 G$ au quatrième trimestre de 2015, et à 4,0 G$ et à 1,5 G$ pour l'exercice 2015, respectivement. Les montants révisés présentés au titre des souscriptions pour GPSL sont compris dans les souscriptions brutes et les souscriptions nettes de Gestion d'actif FSL. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Information financière supplémentaire - Souscriptions ».

Comparaison entre le T4 2016 et le T4 2015

Le bénéfice net déclaré de Gestion d'actif FSL s'est chiffré à 198 M$ CA au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 177 M$ CA pour le quatrième trimestre de 2015. Gestion d'actif FSL a enregistré un bénéfice d'exploitation net et un bénéfice net sous-jacent de 188 M$ CA au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 183 M$ CA au quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice d'exploitation net et le bénéfice net sous-jacent de Gestion d'actif FSL excluent l'incidence des ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS, laquelle est présentée dans le tableau ci-dessus. Les fluctuations du dollar canadien par rapport aux taux de change moyens du quatrième trimestre de 2015 ont eu une incidence minime, car les taux moyens étaient semblables.

Le bénéfice net de Gestion d'actif FSL a augmenté au quatrième trimestre de 2016 par rapport à la période correspondante de 2015, en raison des résultats de la MFS décrits ci-après.

Exprimé en dollars américains, le bénéfice net déclaré de la MFS s'est chiffré à 142 M$ US au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 126 M$ US au quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice d'exploitation net de la MFS s'est chiffré à 135 M$ US au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 131 M$ US au quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice d'exploitation net de la MFS exclut l'incidence des ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions, laquelle est présentée dans le tableau ci-dessus. Le bénéfice d'exploitation net de la MFS exprimé en dollars américains a augmenté au quatrième trimestre de 2016 par rapport à la période correspondante de 2015, principalement en raison de l'augmentation de l'actif net moyen et de l'impôt moins élevé pour le trimestre, partiellement contrebalancés par l'incidence du change. Le ratio de la marge d'exploitation avant impôt de la MFS s'est chiffré à 35 % au quatrième trimestre de 2016, en baisse comparativement à 38 % pour le quatrième trimestre de 2015.

Le bénéfice net déclaré et le bénéfice d'exploitation net de GPSL se sont chiffrés à 9 M$ CA au quatrième trimestre de 2016, soit le même montant qu'au quatrième trimestre de 2015.

L'actif géré de Gestion d'actif FSL s'établissait à 624,8 G$ CA au 31 décembre 2016, comparativement à 629,6 G$ CA au 31 décembre 2015. Cette diminution est principalement attribuable à l'augmentation de 33,4 G$ de la valeur de l'actif, contrebalancée par l'incidence de 17,3 G$ de l'appréciation du dollar canadien par rapport aux taux de change en vigueur à la clôture du quatrième trimestre de 2015, par les sorties nettes de 12,3 G$ et par la baisse de 9 G$ enregistrée à GPSL décrite ci-après.

L'actif géré de la MFS s'établissait à 425,6 G$ US (571,6 G$ CA) au 31 décembre 2016, comparativement à 413,2 G$ US (571,9 G$ CA) au 31 décembre 2015. L'augmentation de 12,4 G$ US est principalement attribuable aux souscriptions brutes de 81,7 G$ US et à l'augmentation de valeur de l'actif de 25,0 G$ US, partiellement contrebalancées par les rachats de 94,3 G$ US.

Au quatrième trimestre, les activités de rééquilibrage des clients institutionnels ont constitué le facteur qui a le plus contribué aux sorties nettes de 9,5 G$ de la MFS. L'augmentation des rachats effectués par les particuliers hors des États-Unis, qui se sont établis à des niveaux comparables à ceux de l'industrie, a également contribué à la hausse des sorties nettes par rapport au trimestre précédent. Au quatrième trimestre, nous avons constaté une perte de valeur des actifs de 5,6 G$ qui reflète le recul des marchés de titres à revenu fixe et des marchés des actions hors des États-Unis. La perte de valeur reflète également la pondération de notre portefeuille en placements à long terme, qui n'ont pas autant profité de la reprise des marchés américains vers la fin du quatrième trimestre. Par ailleurs, 61 %, 75 % et 97 % de l'actif s'inscrivant dans les organismes de placement collectif de la MFS destinés aux particuliers aux États-Unis se classaient dans la moitié supérieure de leurs catégories Lipper pour ce qui est du rendement sur 3, 5 et 10 ans, respectivement, au 31 décembre 2016.

L'actif géré de GPSL s'établissait à 53,2 G$ CA au 31 décembre 2016, comparativement à 57,8 G$ CA au 31 décembre 2015. Cette diminution est principalement attribuable à une baisse de 9 G$, un client de Bentall Kennedy ayant exercé son droit d'acquérir certaines filiales en propriété exclusive participant à la gestion de ses actifs1), ainsi qu'à l'appréciation du dollar canadien par rapport aux taux de change en vigueur à la clôture du quatrième trimestre de 2015, partiellement contrebalancées par les souscriptions nettes et par l'augmentation de la valeur des actifs.

____________________ 1) Le transfert des actifs devrait être achevé au cours du premier trimestre de 2017; depuis le 30 juin 2016, les actifs de 9 G$ relatifs à ce transfert ne sont plus présentés au sein de l'actif géré de GPSL.

Comparaison entre l'exercice 2016 et l'exercice 2015

Le bénéfice net déclaré de Gestion d'actif FSL s'est chiffré à 729 M$ CA en 2016, comparativement à 691 M$ CA pour 2015. Gestion d'actif FSL a enregistré un bénéfice d'exploitation net et un bénéfice net sous-jacent de 699 M$ CA en 2016, comparativement à 700 M$ CA pour 2015. Le bénéfice d'exploitation net et le bénéfice net sous-jacent de Gestion d'actif FSL excluent l'incidence des ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS, laquelle est présentée dans le tableau ci-dessus. L'incidence de la dépréciation du dollar canadien en 2016 par rapport aux taux de change moyens de 2015 a entraîné une augmentation de 25 M$, de 24 M$ et de 24 M$, respectivement, du bénéfice net déclaré, du bénéfice d'exploitation net et du bénéfice net sous-jacent.

Le bénéfice net déclaré de la MFS s'est chiffré à 528 M$ US en 2016, comparativement à 531 M$ US en 2015. Le bénéfice d'exploitation net de la MFS s'est chiffré à 506 M$ US en 2016, comparativement à 540 M$ US en 2015. Le bénéfice d'exploitation net de la MFS exprimé en dollars américains pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 a diminué par rapport à celui de l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution de l'actif net moyen et de l'augmentation des charges d'exploitation.

Le bénéfice net déclaré et le bénéfice d'exploitation net de GPSL se sont chiffrés à 29 M$ CA pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, comparativement à 12 M$ CA pour 2015. Le bénéfice net de GPSL en 2016 reflète principalement les résultats des acquisitions conclues en 2015 par GPSL.

FSL Asie

La FSL Asie exerce ses activités par l'intermédiaire de filiales aux Philippines, à Hong Kong, en Indonésie1) et au Vietnam2), et par l'entremise de coentreprises et d'entreprises associées formées avec des partenaires locaux aux Philippines, en Inde3), en Chine et en Malaisie. Nous offrons des produits d'assurance-vie individuelle sur ces sept marchés, ainsi que des produits d'assurance collective et des produits de rentes et de retraite aux Philippines, à Hong Kong, au Vietnam, en Inde, en Chine et en Malaisie. Nous avons également mis sur pied des sociétés de gestion d'actifs, soit directement, soit par l'entremise de coentreprises ou d'entreprises associées, aux Philippines, en Inde et en Chine. Nous distribuons ces produits d'assurance et de gestion de patrimoine aux particuliers ayant un revenu moyen ou élevé, ainsi qu'aux membres de groupes d'affinités et d'autres groupes, au moyen de divers canaux de distribution.



Résultats trimestriels Résultats sur l'exercice (en millions de dollars) T4 16 T3 16 T2 16 T1 16 T4 15

2016 2015 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) 58 92 68 91 73

309 311

Acquisitions, intégrations et restructurations4) (1) 3 -- 31 --

33 -- Bénéfice d'exploitation net (perte d'exploitation nette)5) 59 89 68 60 73

276 311

Incidence des marchés 6 5 (13) (11) 7

(13) 19

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (9) 4 (4) 3 14

(6) 40 Bénéfice d'exploitation sous-jacent (perte d'exploitation sous-jacente)5) 62 80 85 68 52

295 252 Rendement d'exploitation des capitaux propres (en %)5) 5,5 8,7 7,1 6,7 8,0

7,0 9,2 Rendement des capitaux propres sous-jacent (en %)5) 5,8 7,8 9,0 7,6 5,6

7,5 7,4

1) Le 1er juillet 2016, nous avons augmenté notre participation dans la PT CIMB Sun Life, en Indonésie, la faisant passer de 49 % à 100 %. 2) Le 7 janvier 2016, nous avons augmenté notre participation dans la Sun Life Vietnam, la faisant passer de 49 % à 75 %. Nous l'avons de nouveau augmentée le 9 novembre 2016, pour la faire passer à 100 %. 3) Le 11 avril 2016, nous avons augmenté notre participation dans la BSLI, en Inde, la faisant passer de 26 % à 49 %. 4) Pour le troisième trimestre de 2016, les montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations se rapportent principalement à un ajustement relatif à un profit hors trésorerie comptabilisé dans notre bénéfice net déclaré en raison de la réévaluation à la juste valeur de notre investissement existant lors de l'acquisition du contrôle des activités de la PT CIMB Sun Life, en Indonésie, partiellement contrebalancé par les coûts d'acquisition et d'intégration. Pour le premier trimestre de 2016, ces montants comprennent un ajustement relatif à un profit hors trésorerie de 31 M$ comptabilisé dans notre bénéfice net déclaré en raison de la réévaluation à la juste valeur de notre investissement existant lors de l'acquisition du contrôle des activités de la Sun Life Vietnam. 5) Ces éléments constituent des mesures financières non définies par les IFRS. Se reporter aux rubriques « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS » et « Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS ».

Comparaison entre le T4 2016 et le T4 2015

Le bénéfice net déclaré et le bénéfice d'exploitation net de la FSL Asie se sont chiffrés à 58 M$ et à 59 M$, respectivement, au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 73 M$ pour les deux éléments au quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice d'exploitation net exclut l'incidence des montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations, laquelle est présentée dans le tableau ci-dessus. L'incidence de la variation du dollar canadien au quatrième trimestre de 2016 par rapport aux taux de change moyens du quatrième trimestre de 2015 s'est traduite par une réduction de 2 M$ du bénéfice net déclaré, du bénéfice d'exploitation net et du bénéfice net sous-jacent.

Le bénéfice net sous-jacent s'est chiffré à 62 M$, comparativement à 52 M$ pour le quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice net sous-jacent exclut du bénéfice d'exploitation net l'incidence des marchés ainsi que les modifications des hypothèses et les mesures de la direction, lesquelles sont présentées dans le tableau ci-dessus. L'incidence favorable des marchés au quatrième trimestre de 2016 est principalement attribuable aux taux d'intérêt, partiellement contrebalancés par les marchés des actions, alors que l'incidence favorable observée au quatrième trimestre de 2015 était principalement attribuable aux marchés des actions et aux taux d'intérêt.

Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2016 reflète également la croissance des affaires, partiellement contrebalancée par la croissance de nos charges, y compris les investissements dans nos affaires, par rapport au quatrième trimestre de 2015.

Le total des souscriptions d'assurance individuelle s'est chiffré à 200 M$, soit une augmentation de 36 % par rapport au quatrième trimestre de 2015. À taux de change constant, les souscriptions d'assurance individuelle ont augmenté de 39 %. Les souscriptions ont augmenté pour tous les marchés en raison de la croissance des souscriptions réalisées par les agences à Hong Kong, en Inde, aux Philippines et au Vietnam, par le canal de la bancassurance en Chine, en Indonésie et en Malaisie, et par notre organisation de courtage à Hong Kong. Les souscriptions ont également augmenté en Inde, en Indonésie et au Vietnam en raison de notre participation accrue dans nos entreprises d'assurance sur ces marchés.

Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine ont augmenté de 81 % par rapport au quatrième trimestre de 2015, en raison de la croissance enregistrée en Inde, à Hong Kong et aux Philippines.

Comparaison entre l'exercice 2016 et l'exercice 2015

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 309 M$ en 2016, comparativement à 311 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation net s'est chiffré à 276 M$ pour 2016, comparativement à 311 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation net exclut l'incidence des montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations, laquelle est présentée dans le tableau ci-dessus. L'incidence de la variation du dollar canadien en 2016 par rapport aux taux de change moyens de 2015 est venue augmenter le bénéfice net déclaré et le bénéfice d'exploitation net de 2 M$, et le bénéfice net sous-jacent de 1 M$.

Le bénéfice net sous-jacent a été de 295 M$ pour 2016, comparativement à 252 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice net sous-jacent exclut du bénéfice d'exploitation net l'incidence des marchés ainsi que les modifications des hypothèses et les mesures de la direction, lesquelles sont présentées dans le tableau ci-dessus. L'incidence défavorable des marchés en 2016 est principalement attribuable aux taux d'intérêt, alors que l'incidence favorable observée en 2015 était principalement attribuable aux marchés des actions et aux taux d'intérêt.

Le bénéfice net de 2016 reflète également l'incidence favorable de la croissance des affaires, partiellement contrebalancée par la croissance de nos charges, y compris les investissements dans nos affaires, par rapport à 2015. Le bénéfice net des deux périodes reflète l'incidence favorable des profits nets réalisés à la vente d'actifs disponibles à la vente.

Le total des souscriptions d'assurance-vie individuelle en 2016 a augmenté de 29 % par rapport à 2015. À taux de change constant, les souscriptions d'assurance individuelle ont augmenté de 28 %. Les souscriptions ont augmenté dans l'ensemble de la région en raison de la croissance interne enregistrée à ce chapitre ainsi que de l'augmentation de notre participation dans nos entreprises d'assurance en Inde, en Indonésie et au Vietnam. Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine ont augmenté de 25 % par rapport à 2015, ayant affiché une croissance sur tous les marchés.

Organisation internationale

Sous Organisation internationale sont groupés les résultats de notre division au Royaume-Uni (la « FSL Royaume-Uni ») et des Services de soutien généraux. Les Services de soutien généraux englobent les activités liées à notre portefeuille fermé de réassurance, ainsi que les produits tirés des placements, les charges, le capital et les autres éléments qui n'ont pas été attribués à nos autres secteurs. La FSL Royaume-Uni a un portefeuille fermé qui n'accepte plus d'affaires nouvelles et se concentre sur l'offre de services aux clients existants.



Résultats trimestriels Résultats sur l'exercice (en millions de dollars) T4 16 T3 16 T2 16 T1 16 T4 15

2016 2015 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) (32) 27 -- 8 (24)

3 26

Acquisitions, intégrations et restructurations1) (6) -- 2 (1) (3)

(5) (17) Bénéfice d'exploitation net (perte d'exploitation nette)2) (26) 27 (2) 9 (21)

8 43

Incidence des marchés (6) 4 (4) (7) (2)

(13) 14

Modifications des hypothèses et mesures de la direction -- 13 -- 1 (3)

14 11 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente)2) (20) 10 2 15 (16)

7 18 Bénéfice d'exploitation net (perte d'exploitation nette) par division1), 2)

















FSL Royaume-Uni2) 26 86 32 40 22

184 200

Services de soutien généraux1), 2) (52) (59) (34) (31) (43)

(176) (157) Bénéfice d'exploitation net total (perte d'exploitation nette totale)1), 2) (26) 27 (2) 9 (21)

8 43

1) Les montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations pour 2016 et 2015 sont principalement composés des coûts d'acquisition et d'intégration de Bentall Kennedy, de Prime Advisors et de Ryan Labs aux Services de soutien généraux. 2) Ces éléments constituent des mesures financières non définies par les IFRS. Se reporter aux rubriques « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS » et « Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS ».

Comparaison entre le T4 2016 et le T4 2015

L'Organisation internationale a enregistré une perte nette déclarée de 32 M$ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à une perte déclarée de 24 M$ au quatrième trimestre de 2015. La perte d'exploitation nette s'est établie à 26 M$ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à une perte d'exploitation nette de 21 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation net (la perte d'exploitation nette) exclut les montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations en 2016 et en 2015, lesquels sont présentés dans le tableau ci-dessus. L'appréciation du dollar canadien relativement à la livre sterling au quatrième trimestre de 2016 par rapport au quatrième trimestre de 2015 a entraîné une augmentation de 6 M$, de 6 M$ et de 7 M$, respectivement, de la perte nette déclarée, de la perte d'exploitation nette et de la perte nette sous-jacente de l'Organisation internationale.

La perte nette sous-jacente s'est établie à 20 M$, comparativement à une perte nette sous-jacente de 16 M$ pour le quatrième trimestre de 2015. La perte nette sous-jacente exclut de la perte d'exploitation nette l'incidence des marchés ainsi que les modifications des hypothèses et les mesures de la direction, lesquelles sont présentées dans le tableau ci-dessus. L'incidence défavorable des marchés au quatrième trimestre de 2016 était principalement attribuable aux marchés des actions et aux taux d'intérêt, alors que l'incidence défavorable observée au quatrième trimestre de 2015 était principalement attribuable aux marchés des actions, partiellement contrebalancés par les taux d'intérêt.

Le bénéfice d'exploitation net de la FSL Royaume-Uni s'est établi à 26 M$ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 22 M$ pour le quatrième trimestre de 2015. Le bénéfice net de la FSL Royaume-Uni au quatrième trimestre de 2016 reflète l'incidence défavorable des marchés et les résultats défavorables enregistrés au chapitre des charges. Le bénéfice net pour le quatrième trimestre de 2015 reflétait l'incidence défavorable des marchés des actions et l'incidence d'une modification de taux d'imposition, partiellement contrebalancées par l'incidence des taux d'intérêt.

Les Services de soutien généraux ont enregistré une perte d'exploitation nette de 52 M$ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à une perte d'exploitation nette de 43 M$ au quatrième trimestre de 2015. La perte nette du quatrième trimestre de 2016 a augmenté par rapport à la période correspondante de 2015, en raison principalement des charges liées à la rémunération incitative découlant des solides résultats d'exploitation et du rendement à long terme relatif des actions.

Comparaison entre l'exercice 2016 et l'exercice 2015

Le bénéfice net déclaré de l'Organisation internationale s'est établi à 3 M$ pour 2016, comparativement à un bénéfice net déclaré de 26 M$ pour 2015. Le bénéfice d'exploitation net s'est chiffré à 8 M$ en 2016, comparativement à un bénéfice d'exploitation net de 43 M$ en 2015. Le bénéfice d'exploitation net (la perte d'exploitation nette) exclut les montants liés aux acquisitions, intégrations et restructurations en 2016 et en 2015, lesquels sont présentés dans le tableau ci-dessus. L'appréciation du dollar canadien relativement à la livre sterling en 2016 par rapport à 2015 a entraîné une diminution de 16 M$, de 16 M$ et de 15 M$, respectivement, du bénéfice net déclaré, du bénéfice d'exploitation net et du bénéfice net sous-jacent.

Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 7 M$ pour 2016, comparativement à un bénéfice net sous-jacent de 18 M$ pour 2015. Le bénéfice net sous-jacent exclut du bénéfice d'exploitation net l'incidence des marchés ainsi que les modifications des hypothèses et les mesures de la direction, lesquelles sont présentées dans le tableau ci-dessus. L'incidence défavorable des marchés en 2016 est principalement attribuable aux marchés des actions, partiellement contrebalancés par les écarts de swap, alors que l'incidence favorable observée en 2015 était principalement attribuable aux taux d'intérêt, partiellement contrebalancés par les marchés des actions.

Le bénéfice d'exploitation net de la FSL Royaume-Uni s'est établi à 184 M$ en 2016, comparativement à 200 M$ en 2015. Le bénéfice net de 2016 reflète les profits tirés des activités de placement liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance, principalement en raison des mesures visant à réduire les risques d'inflation liés aux paiements de rente, les modifications des hypothèses et les mesures de la direction, ainsi que les résultats favorables enregistrés au chapitre des comportements des titulaires de contrat, partiellement contrebalancés par l'incidence défavorable des marchés. Le bénéfice net de 2015 reflétait l'incidence favorable des taux d'intérêt, l'incidence du change, les comportements des titulaires de contrat, les résultats enregistrés au chapitre de la mortalité, ainsi que les modifications des hypothèses et les mesures de la direction, partiellement contrebalancées par les marchés des actions.

Les Services de soutien généraux ont enregistré une perte d'exploitation nette de 176 M$ en 2016, comparativement à une perte d'exploitation nette de 157 M$ en 2015. L'augmentation de la perte en 2016 par rapport à 2015 est principalement attribuable aux charges liées à la rémunération incitative découlant des solides résultats d'exploitation et du rendement à long terme relatif des actions.

Information financière supplémentaire

Produits



Résultats trimestriels Résultats sur l'exercice (en millions de dollars) T4 16 T3 16 T2 16 T1 16 T4 15

2016 2015 Primes

















Montant brut 5 592 4 937 4 639 4 259 5 163

19 427 16 824

Primes cédées (1 173) (1 049) (1 076) (1 081) (1 612)

(4 379) (6 429) Primes nettes 4 419 3 888 3 563 3 178 3 551

15 048 10 395 Produits nets tirés des placements

















Produits d'intérêts et autres produits tirés des

















placements 1 366 1 359 1 339 1 425 1 327

5 489 5 288

Variations de la juste valeur1) et des taux de

















change touchant les actifs et les passifs (4 902) 1 182 3 223 2 730 (788)

2 233 (1 961)

Profits nets (pertes nettes) sur les actifs

















disponibles à la vente 41 53 54 75 39

223 228 Produits tirés des honoraires 1 442 1 410 1 354 1 374 1 438

5 580 5 324 Total des produits 2 366 7 892 9 533 8 782 5 567

28 573 19 274 Produits ajustés2) 7 993 7 517 7 124 6 652 7 526

28 666 25 919

1) Représente la juste valeur des actifs et des passifs à la juste valeur par le biais du résultat net. 2) Les produits ajustés constituent une mesure financière non définie par les IFRS qui ajuste les produits en fonction de l'incidence de l'ajustement au titre du change, de l'ajustement au titre de la juste valeur et de l'ajustement au titre de la réassurance aux GC de la FSL Canada, comme le décrivent les rubriques « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS » et « Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS ».

Les produits se sont chiffrés à 2,4 G$ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 5,6 G$ pour le quatrième trimestre de 2015. La diminution est principalement attribuable à la diminution de la juste valeur des actifs à la juste valeur par le biais du résultat net découlant essentiellement des augmentations des taux d'intérêt, partiellement contrebalancée par l'augmentation des produits tirés des primes nets à la FSL Canada, à la FSL États-Unis et à la FSL Asie, y compris la reprise partielle d'une entente de réassurance aux GC de la FSL Canada au premier trimestre de 2016. La variation du dollar canadien par rapport aux taux de change moyens du quatrième trimestre de 2015 est venue augmenter les produits de 58 M$. Les produits ajustés se sont établis à 8,0 G$ pour le quatrième trimestre de 2016, comparativement à 7,5 G$ pour le quatrième trimestre de 2015, principalement en raison de l'augmentation des produits tirés des primes nets à la FSL États-Unis et à la FSL Asie.

Les produits se sont chiffrés à 28,6 G$ en 2016, en hausse de 9,3 G$ comparativement au montant de 19,3 G$ comptabilisé pour 2015. L'augmentation est principalement attribuable à l'augmentation de la juste valeur des actifs à la juste valeur par le biais du résultat net découlant essentiellement de la diminution des écarts de taux, à la reprise partielle d'une entente de réassurance aux GC de la FSL Canada en 2016, à l'augmentation des produits tirés des primes nets à la FSL États-Unis et à la FSL Asie, et à l'incidence du change liée à la variation du dollar canadien. La variation du dollar canadien par rapport aux taux de change moyens de 2015 a eu pour effet d'augmenter les produits de 0,4 G$. Les produits ajustés se sont chiffrés à 28,7 G$ pour 2016, en hausse de 2,8 G$ par rapport à 2015. La hausse des produits ajustés est principalement attribuable à l'augmentation des produits tirés des primes nets à la FSL États-Unis, à la FSL Asie et à la FSL Canada.

Primes et versements





Résultats trimestriels Résultats sur l'exercice (en millions de dollars)

T4 16 T3 16 T2 16 T1 16 T4 15

2016 2015 Produits tirés des primes nets

4 419 3 888 3 563 3 178 3 551

15 048 10 395 Versements liés aux fonds distincts

3 691 2 294 2 834 2 731 2 523

11 550 12 047 Souscriptions de titres d'organismes de placement

















collectif1)

22 344 23 115 20 007 19 262 17 598

84 728 76 551 Souscriptions de parts de fonds gérés1), 2)

10 263 9 256 9 886 10 865 7 678

40 270 30 079 Équivalents de primes et de versements SAS1)

1 705 1 623 1 745 1 790 1 770

6 863 7 078 Total des primes et versements1)

42 422 40 176 38 035 37 826 33 120

158 459 136 150 Total des primes et versements ajustés1), 3)

43 193 41 718 39 860 37 660 34 291

156 862 140 834

1) Ces éléments constituent des mesures financières non définies par les IFRS. Se reporter aux rubriques « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS » et « Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS ». 2) Au deuxième trimestre de 2016, nous avons modifié notre méthode de présentation des souscriptions à l'égard des activités de gestion de placements immobiliers de Bentall Kennedy, pour la faire passer d'une présentation selon les activités liées aux immeubles de placement à une présentation selon les flux de trésorerie tirés des clients, afin qu'elle soit conforme à la méthode utilisée pour nos activités de gestion d'actifs existantes. Les montants auparavant présentés au titre des souscriptions de parts de fonds gérés s'établissaient à 11 252 M$ au premier trimestre de 2016, à 8 327 M$ au quatrième trimestre de 2015 et à 31 079 $ pour l'exercice 2015. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Information financière supplémentaire - Souscriptions ». 3) Les primes et versements ajustés constituent une mesure financière non définie par les IFRS qui exclut des primes et versements l'incidence de l'ajustement au titre du change et de l'ajustement au titre de la réassurance aux GC de la FSL Canada, comme le décrivent les rubriques « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS » et « Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS ».

Les primes et versements se sont élevés à 42,4 G$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2016, comparativement à 33,1 G$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2015. Le total des primes et versements ajustés a augmenté de 8,9 G$ au quatrième trimestre de 2016 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Dans les deux cas, l'augmentation est principalement attribuable à la hausse des souscriptions de parts de fonds, des versements liés aux fonds distincts et des produits tirés des primes nets, partiellement contrebalancée par la diminution des équivalents de primes et de versements SAS. L'incidence de la variation du dollar canadien par rapport aux taux de change moyens du quatrième trimestre de 2015 est venue diminuer le total des primes et versements d'environ 76 M$.

Les primes et versements se sont élevés à 158,5 G$ en 2016, comparativement à 136,2 G$ en 2015, en raison principalement de la hausse des souscriptions de parts de fonds, de l'incidence du change liée à la variation du dollar canadien et de l'augmentation des produits tirés des primes nets, partiellement contrebalancées par la diminution des versements liés aux fonds distincts et des équivalents de primes et de versements SAS. La dépréciation du dollar canadien par rapport aux taux de change moyens de 2015 est venue augmenter le total des primes et versements d'environ 4,4 G$. Les primes et versements ajustés de 156,9 G$ en 2016 sont supérieurs de 16,1 G$ à ceux de 2015. L'augmentation s'explique en grande partie par la hausse des souscriptions de parts de fonds et des produits tirés des primes nets, partiellement contrebalancée par la diminution des versements liés aux fonds distincts et des équivalents de primes et de versements SAS.

Les produits tirés des primes nets se sont établis à 4,4 G$ pour le quatrième trimestre de 2016, comparativement à 3,6 G$ pour le quatrième trimestre de 2015. L'augmentation est principalement attribuable à l'incidence de la reprise partielle d'une entente de réassurance aux GC de la FSL Canada, aux affaires d'assurance collective acquises en 2016 à la FSL États-Unis et à la croissance des primes à la FSL Canada et à la FSL Asie, partiellement contrebalancées par la baisse enregistrée à FSL Canada. Les produits tirés des primes nets se sont chiffrés à 15,0 G$ pour 2016, en hausse de 4,6 G$ par rapport à 2015. L'augmentation est principalement attribuable à l'incidence de la reprise partielle d'une entente de réassurance aux GC de la FSL Canada, aux affaires d'assurance collective acquises en 2016 à la FSL États-Unis, à la croissance des primes à la FSL Asie et à la FSL Canada, à l'incidence liée à la variation du dollar canadien et à l'incidence d'un contrat de réassurance lié aux activités de réassurance fermées que nous avons conclu au cours du troisième trimestre de 2015.

Les versements liés aux fonds distincts se sont chiffrés à 3,7 G$ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 2,5 G$ pour le quatrième trimestre de 2015. Les versements liés aux fonds distincts se sont élevés à 11,6 G$ en 2016, comparativement à 12,0 G$ en 2015. Dans les deux cas, l'augmentation est principalement attribuable aux RCR de la FSL Canada.

Les souscriptions de titres d'organismes de placement collectif et de parts de fonds gérés se sont chiffrées à 32,6 G$ au quatrième trimestre de 2016, une hausse de 7,3 G$ par rapport au quatrième trimestre de 2015, reflétant l'augmentation des souscriptions de parts de fonds à la MFS, à GPSL, à la FSL Asie et à la FSL Canada, partiellement contrebalancée par l'incidence du change liée à la variation du dollar canadien. Les souscriptions de titres d'organismes de placement collectif et de parts de fonds gérés se sont chiffrées à 125,0 G$ pour 2016, comparativement à 106,6 G$ pour 2015, principalement en raison de la hausse des souscriptions de parts de fonds à la MFS, aux acquisitions conclues à GPSL en 2015, à l'incidence du change liée à la variation du dollar canadien et à la hausse des souscriptions de parts de fonds à la FSL Asie et à la FSL Canada.

Les équivalents de primes et de versements SAS se sont établis à 1,7 G$ au quatrième trimestre de 2016, en baisse de 0,1 G$ par rapport au quatrième trimestre de 2015, principalement en raison de la baisse observée à Hong Kong pour la FSL Asie, partiellement contrebalancée par les augmentations enregistrées aux RCR et aux GC de la FSL Canada. Les équivalents de primes et de versements SAS ont diminué de 0,2 G$ en 2016 par rapport à 2015, principalement en raison des baisses observées à Hong Kong pour la FSL Asie et aux RCR de la FSL Canada, partiellement contrebalancées par les augmentations enregistrées aux GC de la FSL Canada.

Souscriptions

À la FSL Canada, les souscriptions d'assurance-vie et d'assurance-maladie comprennent les souscriptions d'assurance individuelle et de garanties collectives; les souscriptions de produits de gestion de patrimoine comprennent les souscriptions de produits individuels de gestion de patrimoine et les souscriptions enregistrées par les RCR. À la FSL États-Unis, les souscriptions d'assurance-vie et d'assurance-maladie comprennent les souscriptions des Garanties collectives et les souscriptions d'assurance-vie individuelle de la Division International. À la FSL Asie, les souscriptions d'assurance-vie et d'assurance-maladie comprennent les souscriptions d'assurance-vie et d'assurance-maladie individuelles et collectives réalisées par les filiales, ainsi que par les coentreprises et entreprises associées, en fonction de notre pourcentage de participation, aux Philippines, à Hong Kong, en Indonésie, au Vietnam, en Inde, en Chine et en Malaisie; les souscriptions de produits de gestion de patrimoine comprennent les souscriptions de produits de gestion de patrimoine à Hong Kong, les souscriptions de titres d'organismes de placement collectif aux Philippines, les souscriptions de produits de gestion de patrimoine enregistrées par les compagnies d'assurance en Inde et en Chine, et les souscriptions de la Birla Sun Life Asset Management Company au chapitre des organismes de placement collectif d'actions et de titres à revenu fixe, en fonction de notre pourcentage de participation. Les souscriptions de Gestion d'actif FSL1) comprennent les souscriptions (rentrées) brutes provenant des particuliers et des clients institutionnels; les engagements non provisionnés ne sont pas compris dans les souscriptions.

(en millions de dollars)

T4 16

T4 15 Souscriptions d'assurance-vie et d'assurance-maladie2)









FSL Canada

308

178

FSL États-Unis

555

427

FSL Asie

208

162 Total des souscriptions d'assurance-vie et d'assurance-maladie

1 071

767 Souscriptions de produits de gestion de patrimoine2), 3)









FSL Canada

4 701

3 585

FSL Asie

3 092

1 706 Total des souscriptions de produits de gestion de patrimoine excluant Gestion d'actif FSL

7 793

5 291

Souscriptions de Gestion d'actif FSL1), 2)

29 457

23 598 Total des souscriptions de produits de gestion de patrimoine

37 250

28 889

1) Au deuxième trimestre de 2016, nous avons modifié notre méthode de présentation des souscriptions à l'égard des activités de gestion de placements immobiliers de Bentall Kennedy, pour la faire passer d'une présentation selon les activités liées aux immeubles de placement à une présentation selon les flux de trésorerie tirés des clients, afin qu'elle soit conforme à la méthode utilisée pour nos activités de gestion d'actifs existantes. Le montant auparavant présenté au titre des souscriptions brutes de Gestion d'actif FSL s'établissait à 24,247 M$ au quatrième trimestre de 2015. Les souscriptions brutes et les souscriptions nettes des périodes précédentes ont été retraitées pour les rendre conformes à cette approche. Cette modification n'a eu aucune incidence sur les produits et les autres mesures financières définies par les IFRS. 2) Ces éléments constituent des mesures financières non définies par les IFRS. Se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS ». 3) Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine excluent les souscriptions de produits de placement de 96 M$ réalisées au quatrième trimestre de 2015 au titre des activités de gestion de patrimoine de la Division International de la FSL États-Unis, qui ont été fermées aux nouvelles souscriptions en décembre 2015.

Au quatrième trimestre de 2016, les souscriptions d'assurance-vie et d'assurance-maladie se sont chiffrées à 1 071 M$ pour l'ensemble de la Compagnie, comparativement à 767 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les souscriptions d'assurance-vie et d'assurance-maladie de la FSL Canada se sont chiffrées à 308 M$ pour le quatrième trimestre de 2016, comparativement à 178 M$ pour le quatrième trimestre de 2015, principalement en raison de l'augmentation des souscriptions en assurance individuelle et aux GC.

Les souscriptions d'assurance-vie et d'assurance-maladie de la FSL États-Unis se sont chiffrées à 555 M$ pour le quatrième trimestre de 2016, comparativement à 427 M$ pour le quatrième trimestre de 2015, en grande partie en raison des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016 et de l'augmentation des souscriptions aux Garanties collectives, partiellement contrebalancées par la baisse des souscriptions d'assurance en excédent de pertes.

de l'augmentation des souscriptions aux Garanties collectives, partiellement contrebalancées par la baisse des souscriptions d'assurance en excédent de pertes. Les souscriptions d'assurance-vie et d'assurance-maladie de la FSL Asie se sont chiffrées à 208 M$ pour le quatrième trimestre de 2016, comparativement à 162 M$ pour le quatrième trimestre de 2015, principalement en raison de la hausse des souscriptions enregistrée à Hong Kong , aux Philippines et en Malaisie, ainsi que de la hausse des souscriptions enregistrée par nos entreprises en Inde, en Indonésie et au Vietnam , partiellement attribuable à l'augmentation de notre participation dans celles-ci.

Au quatrième trimestre de 2016, les souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont chiffrées à 37,3 G$ pour l'ensemble de la Compagnie, comparativement à 28,9 G$ pour le quatrième trimestre de 2015.

Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine de la FSL Canada se sont chiffrées à 4,7 G$ pour le quatrième trimestre de 2016, comparativement à 3,6 G$ pour le quatrième trimestre de 2015, principalement en raison d'une vente importante réalisée sur le marché des grandes entreprises par les RCR.

Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine de la FSL Asie se sont chiffrées à 3,1 G$ pour le quatrième trimestre de 2016, comparativement à 1,7 G$ pour le quatrième trimestre de 2015, principalement en raison des augmentations enregistrées en Inde, à Hong Kong et aux Philippines , partiellement contrebalancées par l'incidence du change liée à l'appréciation du dollar canadien.

et aux , partiellement contrebalancées par l'incidence du change liée à l'appréciation du dollar canadien. Les souscriptions brutes de Gestion d'actif FSL se sont chiffrées à 29,5 G$ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 23,6 G$ pour le quatrième trimestre de 2015, en raison de la hausse des souscriptions de parts de fonds à la MFS et à GPSL.

Actif géré

L'actif géré est constitué du fonds général, des fonds distincts et des autres éléments de l'actif géré. Les autres éléments de l'actif géré comprennent les organismes de placement collectif et les fonds gérés, qui sont composés d'actifs institutionnels et d'autres actifs de tiers dont la gestion est assurée par la Compagnie.

L'actif géré totalisait 903,3 G$ au 31 décembre 2016, comparativement à 891,3 G$ au 31 décembre 2015. L'augmentation de 12,0 G$ de l'actif géré enregistrée entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 s'explique principalement par les facteurs suivants :

i) des fluctuations favorables du marché de 40,8 G$, qui ont influé sur la valeur des titres d'organismes de placement collectif et des parts de fonds gérés et de fonds distincts; ii) une croissance des affaires et des activités représentant 6,4 G$; iii) une augmentation de 2,2 G$ découlant de la variation de la valeur des actifs et des passifs à la juste valeur par le biais du résultat net; iv) l'incidence de 2,4 G$ des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par v) une baisse de 25,5 G$ découlant de l'appréciation du dollar canadien par rapport aux taux de change en vigueur à la clôture du quatrième trimestre de 2015; vi) une baisse de 9,0 G$ découlant de la diminution des actifs liés à un client de Bentall Kennedy1); vii) des sorties nettes d'organismes de placement collectif, de fonds gérés et de fonds distincts de 5,3 G$.

____________________ 1) Au cours du deuxième trimestre de 2016, un client de Bentall Kennedy a exercé son droit d'acquérir certaines filiales en propriété exclusive participant à la gestion de ses actifs. Le transfert des actifs devrait être achevé au cours du premier trimestre de 2017; depuis le 30 juin 2016, les actifs de 9 G$ relatifs à ce client ne sont plus présentés au sein de l'actif géré.

Changements des états de la situation financière et des capitaux propres attribuables aux actionnaires

L'actif total du fonds général se chiffrait à 161,1 G$ au 31 décembre 2016, comparativement à 155,4 G$ au 31 décembre 2015. L'augmentation de l'actif du fonds général par rapport au 31 décembre 2015 s'explique principalement par la croissance des affaires et les activités représentant 5,4 G$, par l'apport de 2,4 G$ des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016 et par l'augmentation de 2,2 G$ découlant de la variation de la valeur des actifs et des passifs à la juste valeur par le biais du résultat net, partiellement contrebalancés par la baisse de 4,3 G$ résultant de l'appréciation du dollar canadien par rapport aux taux de change en vigueur à la clôture du quatrième trimestre de 2015.

Les passifs relatifs aux contrats d'assurance (excluant les autres passifs et actifs relatifs aux contrats) se chiffraient à 108,4 G$ au 31 décembre 2016, en hausse de 4,7 G$ par rapport au 31 décembre 2015, principalement en raison des soldes liés aux nouveaux contrats, de la variation des soldes liés aux contrats en vigueur (incluant la variation de la juste valeur des actifs à la juste valeur par le biais du résultat net soutenant les passifs relatifs aux contrats d'assurance) et des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016, partiellement contrebalancés par l'incidence du change liée à l'appréciation du dollar canadien par rapport aux taux de change en vigueur à la clôture du quatrième trimestre de 2015.

Les capitaux propres attribuables aux actionnaires, qui comprennent les actions privilégiées, se chiffraient à 22,0 G$ au 31 décembre 2016, comparativement à 21,3 G$ au 31 décembre 2015. Cette augmentation de 0,7 G$ résulte principalement de ce qui suit :

i) un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 2,6 G$ en 2016, avant les dividendes privilégiés de 96 M$; ii) un montant de 39 M$ découlant de l'exercice d'options sur actions et un montant de 4 M$ découlant de la rémunération à base d'actions. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par iii) des dividendes de 986 M$ versés sur les actions ordinaires; iv) une baisse de 634 M$ découlant de l'appréciation du dollar canadien par rapport aux taux de change en vigueur à la clôture du quatrième trimestre de 2015; v) une diminution de 76 M$ des autres éléments du résultat global des coentreprises et des entreprises associées; vi) la variation de 73 M$ des passifs au titre des régimes à prestations déterminées; vii) un montant de 30 M$ lié à l'acquisition de participations ne donnant pas le contrôle dans la Sun Life Vietnam; viii) des pertes latentes nettes sur les actifs disponibles à la vente de 14 M$ comptabilisées dans les autres éléments du résultat global.

Impôt sur le résultat

Au quatrième trimestre de 2016, sur une base déclarée, nous avons enregistré une charge d'impôt sur le résultat de 201 M$ sur un bénéfice avant impôt de 1 029 M$, ce qui correspond à un taux d'imposition effectif de 19,5 %. Par comparaison, nous avions enregistré, au quatrième trimestre de 2015, une charge d'impôt sur le résultat de 180 M$ sur un bénéfice avant impôt de 741 M$, et un taux d'imposition effectif de 24,3 %.

Sur une base d'exploitation1), au quatrième trimestre de 2016, nous avons enregistré une charge d'impôt sur le résultat de 197 M$ sur un bénéfice d'exploitation net avant impôt de 963 M$, ce qui correspond à un taux d'imposition effectif de 20,5 %. Par comparaison, nous avions enregistré, au quatrième trimestre de 2015, une charge d'impôt sur le résultat de 190 M$ sur un bénéfice d'exploitation avant impôt de 826 M$, et un taux d'imposition effectif de 23,0 %.

Sur une base sous-jacente1), au quatrième trimestre de 2016, nous avons enregistré une charge d'impôt sur le résultat de 117 M$ sur un bénéfice net sous-jacent avant impôt de 711 M$, ce qui correspond à un taux d'imposition effectif de 16,5 %. Par comparaison, nous avions enregistré, au quatrième trimestre de 2015, une charge d'impôt sur le résultat de 197 M$ sur un bénéfice sous-jacent avant impôt de 881 M$, et un taux d'imposition effectif de 22,4 %.

Notre taux d'imposition prévu par la loi est habituellement réduit par divers avantages fiscaux, comme des taux d'imposition moins élevés sur le bénéfice imposable dans des territoires étrangers, différentes sources de produits tirés des placements exonérés d'impôt et d'autres avantages fiscaux durables qui devraient ramener notre taux d'imposition effectif à une fourchette de 18 % à 22 %.

Notre taux d'imposition effectif calculé sur une base déclarée et sur une base d'exploitation pour le quatrième trimestre de 2016 se situe dans la fourchette prévue. Le taux d'imposition effectif calculé sur une base sous-jacente est inférieur à la fourchette prévue, principalement en raison de l'augmentation des bénéfices dans des territoires où les taux d'imposition sont moins élevés ainsi que de la hausse des produits tirés des placements exonérés d'impôt.

Au quatrième trimestre de 2015, notre taux d'imposition effectif calculé sur une base déclarée, sur une base d'exploitation et sur une base sous-jacente a été légèrement supérieur à la fourchette prévue, surtout en raison de l'incidence d'une modification du taux d'imposition au Royaume-Uni, partiellement contrebalancée par des ajustements relatifs aux exercices précédents et la conclusion favorable d'audits fiscaux.

______________________ 1) Notre taux d'imposition effectif sur le bénéfice d'exploitation net est calculé en fonction du bénéfice d'exploitation net et de la charge d'impôt liée à celui-ci. Notre taux d'imposition effectif sur le bénéfice net sous-jacent est calculé en fonction du bénéfice net sous-jacent et de la charge d'impôt liée à celui-ci. Les taux d'imposition effectifs calculés sur une base d'exploitation et sur une base sous-jacente excluent de plus les sommes attribuables aux titulaires de contrat avec participation.

Placements

Le total de nos placements liés au fonds général se chiffrait à 142,4 G$ au 31 décembre 2016, comparativement à 138,0 G$ au 31 décembre 2015. L'augmentation de 4,4 G$ des placements liés au fonds général s'explique principalement par les variations des activités d'exploitation, par la croissance nette de la juste valeur et par les affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016, partiellement contrebalancées par l'incidence du change découlant de l'appréciation du dollar canadien par rapport aux taux de change en vigueur à la clôture du quatrième trimestre de 2015. Notre fonds général est investi en majeure partie dans des titres à revenu fixe, notamment des titres de créance, des prêts hypothécaires et d'autres prêts. Les placements liés au fonds général étaient composés à 85,3 % de placements liquides et de titres à revenu fixe. Les titres de capitaux propres et les immeubles de placement représentaient 4,0 % et 4,6 %, respectivement, du portefeuille, et la proportion restante de 6,1 % se composait des avances sur contrats, des actifs dérivés et des autres placements. Nos placements liés au fonds général sont bien diversifiés en ce qui touche les types de placements et les secteurs, ainsi que sur le plan géographique.

De plus amples renseignements sur nos placements sont présentés aux notes 5 et 6 de nos états financiers consolidés annuels de 2016.

Le tableau suivant présente la composition de nos placements liés au fonds général1).

Placements1) 31 décembre 2016



31 décembre 2015

(en millions de dollars) Valeur

comptable

Pourcentage

de la valeur comptable

totale



Valeur

comptable

Pourcentage

de la valeur

comptable

totale

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres à court terme 8 642

6,1 %

8 983

6,5 % Titres de créance - à la juste valeur par le biais du résultat net 59 466

41,9 %

56 785

41,2 % Titres de créance - disponibles à la vente 12 421

8,7 %

13 111

9,5 % Titres de capitaux propres - à la juste valeur par le biais du

















résultat net 5 016

3,5 %

4 426

3,2 % Titres de capitaux propres - disponibles à la vente 758

0,5 %

887

0,6 % Prêts hypothécaires et autres prêts 40 775

28,6 %

39 103

28,3 % Actifs dérivés 1 608

1,1 %

1 866

1,4 % Autres placements 3 931

2,8 %

3 111

2,3 % Avances sur contrats 3 141

2,2 %

3 151

2,3 % Immeubles de placement 6 592

4,6 %

6 540

4,7 % Total des placements 142 350

100 %

137 963

100 %

1) Les valeurs des placements et les ratios présentés sont fondés sur la valeur comptable des catégories d'actifs respectives. La valeur comptable des placements disponibles à la vente et des placements à la juste valeur par le biais du résultat net est généralement égale à leur juste valeur. En ce qui a trait aux placements soutenant les contrats d'assurance, dans l'éventualité d'un défaut de paiement, si les montants recouvrés sont insuffisants pour couvrir les flux de trésorerie liés aux passifs relatifs aux contrats d'assurance connexes que les actifs doivent soutenir, l'exposition au risque de crédit pourrait être supérieure à la valeur comptable des actifs.

Énergie et mines

En tant qu'organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale, nous détenons un portefeuille hautement diversifié qui comprend divers types de placements répartis dans une vaste gamme de secteurs et d'emplacements géographiques. Au 31 décembre 2016, notre exposition directe aux secteurs de l'énergie et des mines par l'entremise de notre portefeuille de titres de créance et de prêts aux entreprises s'établissait à environ 6,1 G$, soit 4 % du total des placements, et notre exposition indirecte à ce secteur par l'entremise de notre portefeuille de prêts hypothécaires et de biens immobiliers s'établissait à environ 3,0 G$1), soit 2 % du total des placements.

Titres de créance et prêts aux entreprises

Au 31 décembre 2016, notre portefeuille de titres de créance et de prêts aux entreprises du secteur de l'énergie s'établissait à 5,4 G$ et était constitué pour 93 % de placements de catégorie investissement (5,6 G$ au 31 décembre 2015, dont 93 % de placements de catégorie investissement)2). Environ 47 % de notre portefeuille du secteur de l'énergie était placé dans des sociétés de pipelines, d'entreposage et de transport, et 12 %, dans des sociétés pétrolières et gazières intégrées. Le reste du portefeuille était placé dans des sociétés exerçant des activités de prospection et de production, de raffinage, de forage et d'entretien, et 4 % de ces autres placements avaient trait à des activités de forage et à des services liés aux champs pétrolifères. Ces pourcentages s'établissaient à environ 45 %, 15 % et 7 %, respectivement, au 31 décembre 2015.

Au 31 décembre 2016, notre portefeuille du sous-secteur des métaux et des mines3) se composait de titres de créance et s'établissait à 0,7 G$, dont 88 % étaient constitués de placements de catégorie investissement (0,8 G$ au 31 décembre 2015, dont 97 % de placements de catégorie investissement), et il était réparti entre plusieurs produits de base.

______________________ 1) L'exposition indirecte provenant des prêts hypothécaires et des biens immobiliers comprend des biens immobiliers et des prêts hypothécaires non assurés en Alberta et au Texas. 2) Les notes ont été établies conformément au processus décrit à la rubrique « Catégories de risque - Gouvernance et contrôle de la gestion du risque de crédit » de notre rapport de gestion annuel. 3) Le sous-secteur des métaux et des mines est inclus au poste Matières du tableau Titres de créance par émetteur et par secteur figurant à la rubrique « Titres de créance » de notre rapport de gestion annuel de 2016.

Prêts hypothécaires et biens immobiliers

Notre portefeuille de prêts hypothécaires et de biens immobiliers comprend des immeubles de bureaux, des biens immobiliers industriels, des immeubles de détail et des immeubles d'habitation collective occupés par des locataires représentant des industries diversifiées. Notre plus important portefeuille de biens immobiliers du secteur pétrolier et gazier se trouve en Alberta, où nos biens immobiliers représentaient environ 20 % de notre portefeuille mondial de biens immobiliers et nos prêts hypothécaires non assurés, environ 6 % de notre portefeuille mondial de prêts hypothécaires au 31 décembre 2016. Les données fondamentales du marché dans la province se sont détériorées en raison de la faiblesse persistante des prix de l'énergie, qui a entraîné une hausse des taux d'inoccupation et une baisse des taux de location. Ces tendances, si elles devaient se prolonger, pourraient entraîner des réductions additionnelles des évaluations des biens immobiliers dans la province, particulièrement dans le secteur des immeubles de bureaux.

Il n'y a eu aucune augmentation importante des paiements en souffrance, des défauts sur les prêts hypothécaires et des cas d'insolvabilité de locataires dans notre portefeuille de prêts hypothécaires et de biens immobiliers en Alberta. Nous continuons de surveiller étroitement l'incidence des variations des marchés dans le secteur de l'énergie sur les portefeuilles de biens immobiliers et de prêts hypothécaires.

Titres de créance

Notre portefeuille de titres de créance fait l'objet d'une gestion active reposant sur notre programme courant d'achats et de ventes, qui vise à optimiser le rendement ainsi que la qualité et la liquidité des placements, tout en faisant en sorte que le portefeuille demeure bien diversifié et harmonisé avec les passifs relatifs aux contrats d'assurance au chapitre de la durée. Au 31 décembre 2016, nous détenions des titres de créance qui représentaient 71,9 G$, soit 50,6 % du total des placements, comparativement à 69,9 G$, ou 50,7 %, au 31 décembre 2015. La proportion des titres de créance dotés de la note A ou d'une note supérieure était de 69,6 % du total des titres de créance au 31 décembre 2016, comparativement à 67,9 % au 31 décembre 2015. La proportion des titres de créance dotés de la note BBB ou d'une note supérieure était de 97,6 % du total des titres de créance au 31 décembre 2016, comparativement à 96,9 % au 31 décembre 2015.

Les titres de créance de sociétés qui ne sont pas émis ou garantis par des gouvernements d'État, des gouvernements régionaux ou des administrations municipales représentaient 64,4 % du total de nos titres de créance au 31 décembre 2016, comparativement à 66,0 % au 31 décembre 2015. Au 31 décembre 2016, les titres de créance émis ou garantis par des gouvernements totalisaient 25,6 G$, comparativement à 23,8 G$ au 31 décembre 2015. Notre exposition aux titres de créance d'un seul pays ne dépassait pas 1 % du total des placements présenté à nos états consolidés de la situation financière au 31 décembre 2016, excepté en ce qui a trait à certains pays où nous exerçons des activités, notamment le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et les Philippines.

Le tableau suivant présente la valeur comptable des titres de créance de gouvernements et d'institutions financières, classés selon leur emplacement géographique.

Titres de créance de gouvernements et d'institutions financières par emplacement géographique







31 décembre 2016 31 décembre 2015 (en millions de dollars)



Émis ou garantis par

des gouvernements Secteur financier Émis ou garantis par

des gouvernements Secteur financier1) Canada



17 371 1 476 15 411 1 416 États-Unis



1 890 4 733 1 702 4 828 Royaume-Uni



2 201 1 085 2 561 1 481 Philippines



2 619 15 2 745 15 Zone euro2)



219 697 237 829 Autres



1 305 1 297 1 111 1 231 Total



25 605 9 303 23 767 9 800

1) Notre classement des titres de créance par secteur est fondé sur la classification industrielle mondiale standard établie par S&P Dow Jones Indices. Certains titres de créance liés à des biens immobiliers ont été retirés du secteur financier au 1er septembre 2016. Aux fins de comparaison, en date du 31 décembre 2015, un montant de 2,5 G$ a été retiré du secteur financier pour être reclassé. 2) Nos placements dans les pays de la zone euro incluaient principalement des placements aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne et en France. Nous n'avions pas d'exposition directe à la Grèce. Dans les pays de la zone euro, 99,8 % de nos placements étaient de catégorie investissement et 83,5 % étaient dotés de la note A ou d'une note supérieure au 31 décembre 2016, tandis que 99,1 % de nos placements étaient de catégorie investissement et 77,4 % étaient dotés de la note A ou d'une note supérieure au 31 décembre 2015

Nos pertes latentes brutes sur les titres de créance à la juste valeur par le biais du résultat net et disponibles à la vente se chiffraient à 0,72 G$ et à 0,14 G$, respectivement, au 31 décembre 2016, comparativement à 1,1 G$ et à 0,22 G$, respectivement, au 31 décembre 2015. La diminution des pertes latentes brutes est en grande partie attribuable à l'incidence de la baisse des écarts de taux qui a contrebalancé l'incidence de la hausse des taux d'intérêt.

Nos titres de créance au 31 décembre 2016 comprenaient des placements dans le secteur financier pour un montant de 9,3 G$, soit environ 12,9 % du total de nos titres de créance ou 6,5 % du total de nos placements, comparativement à 9,8 G$, soit 14,0 % de notre portefeuille total de titres de créance ou 7,1 % du total de nos placements, au 31 décembre 2015.

Nos titres de créance au 31 décembre 2016 comprenaient des titres adossés à des créances présentés à la juste valeur pour un montant de 5,9 G$, soit 8,3 % de nos titres de créance ou 4,2 % du total de nos placements, comparativement à 4,9 G$, soit 7,1 % du total de nos titres de créance ou 3,6 % du total de nos placements au 31 décembre 2015. L'augmentation de 1,0 G$ est principalement attribuable à l'achat de titres adossés à des créances de catégorie AAA. Les titres adossés à des créances dotés de la note AAA représentaient 85,5 % du total des titres adossés à des créances au 31 décembre 2016, comparativement à 77,9 % au 31 décembre 2015.

Prêts hypothécaires et autres prêts

Les prêts hypothécaires et autres prêts dont il est question dans la présente rubrique sont présentés à la valeur comptable dans nos états consolidés de la situation financière. Au 31 décembre 2016, nous avions des prêts hypothécaires et d'autres prêts totalisant 40,8 G$, soit 28,6 % du total de nos placements, comparativement à 39,1 G$, ou 28,3 %, au 31 décembre 2015. Notre portefeuille de prêts hypothécaires était constitué presque entièrement de prêts de premier rang, et notre portefeuille de prêts aux entreprises était constitué de placements privés.

Le tableau suivant présente la valeur comptable des prêts hypothécaires et autres prêts, classés selon leur emplacement géographique1).

Prêts hypothécaires et autres prêts par emplacement géographique





31 décembre 2016 31 décembre 2015 (en millions de dollars)

Prêts

hypothécaires Autres prêts

Total Prêts

hypothécaires Autres prêts

Total Canada

8 234 13 120

21 354 8 067 13 271

21 338 États-Unis

7 162 8 562

15 724 6 725 7 442

14 167 Royaume-Uni

-- 803

803 -- 886

886 Autres

-- 2 894

2 894 -- 2 712

2 712 Total

15 396 25 379

40 775 14 792 24 311

39 103

1) L'emplacement géographique correspond à l'emplacement de l'immeuble pour les prêts hypothécaires, et au pays de la société mère du créancier pour les autres prêts.

Au 31 décembre 2016, notre portefeuille de prêts hypothécaires s'établissait à 15,4 G$, comparativement à 14,8 G$ au 31 décembre 2015. Notre portefeuille de prêts hypothécaires se compose entièrement de prêts hypothécaires commerciaux, consentis sur des immeubles de détail, des immeubles de bureaux, des immeubles d'habitation collective, des biens immobiliers industriels et des terrains. Au 31 décembre 2016, une tranche de 27,2 % de notre portefeuille de prêts hypothécaires commerciaux se composait de prêts hypothécaires résidentiels sur des immeubles d'habitation collective. Au 31 décembre 2016, la quotité de financement moyenne pondérée de notre portefeuille de prêts hypothécaires commerciaux non assurés était d'environ 55 %, soit le même pourcentage qu'au 31 décembre 2015. Bien que nous limitions généralement la quotité de financement à 75 % à l'émission, nous pouvons, au Canada, consentir des prêts hypothécaires à quotité de financement plus élevée, à condition que ces prêts soient assurés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (la « SCHL »). Le ratio de couverture de la dette moyen pondéré estimatif pour notre portefeuille de prêts hypothécaires commerciaux non assurés est de 1,75 fois. Des 3,1 G$ de prêts sur des immeubles d'habitation collective que comporte notre portefeuille canadien de prêts hypothécaires commerciaux, 90,7 % sont assurés par la SCHL. Notre portefeuille de prêts hypothécaires ne comporte pas de prêts sur des maisons individuelles.

Au 31 décembre 2016, nous avions des prêts aux entreprises totalisant 25,4 G$, comparativement à 24,3 G$ au 31 décembre 2015. Dans le contexte actuel de faibles taux d'intérêt, notre stratégie demeure axée sur les nouveaux actifs liés à des placements privés. Les actifs liés à des placements privés assurent la diversification selon le type de prêt, le secteur de marché et la qualité du crédit de l'emprunteur. Le portefeuille de prêts se compose de prêts garantis et non garantis de premier rang accordés à de moyennes et grandes entreprises, d'obligations titrisées au titre de contrats de location et de prêts garantis au moyen de divers actifs, ainsi que de prêts destinés au financement de projets dans des secteurs comme l'énergie et les infrastructures.

Au 31 décembre 2016, 97,0 % de notre portefeuille total de prêts aux entreprises était de catégorie investissement, comparativement à 97,1 % au 31 décembre 2015.

Le tableau suivant présente la valeur comptable et la provision pour pertes relatives aux prêts hypothécaires et autres prêts échus ou dépréciés.

Prêts hypothécaires et autres prêts échus ou dépréciés



31 décembre 2016

Valeur comptable brute

Provision pour pertes (en millions de dollars) Prêts

hypothécaires

Autres

prêts

Total

Prêts

hypothécaires

Autres

prêts

Total Non échus 15 378

25 379

40 757

--

--

-- Échus :











--









Échus depuis moins de 90 jours 2

--

2

--

--

--

Échus depuis 90 jours ou plus --

--

--

--

--

-- Dépréciés 39

7

46

231)

7

30 Total1) 15 419

25 386

40 805

23

7

30

31 décembre 2015

Valeur comptable brute

Provision pour pertes (en millions de dollars) Prêts

hypothécaires

Autres

prêts

Total

Prêts

hypothécaires

Autres

prêts

Total Non échus 14 690

24 279

38 969

--

--

-- Échus :























Échus depuis moins de 90 jours 7

32

39

--

--

--

Échus depuis 90 jours ou plus --

--

--

--

--

-- Dépréciés 137

7

144

421)

7

49 Total1) 14 834

24 318

39 152

42

7

49

1) Comprend des provisions sectorielles de 21 M$ au 31 décembre 2016, soit le même montant qu'au 31 décembre 2015.

Le montant de nos prêts hypothécaires et autres prêts dépréciés, déduction faite de la provision pour pertes, s'élevait à 16 M$ au 31 décembre 2016, comparativement à 95 M$ au 31 décembre 2015. Cette diminution de 79 M$ est principalement attribuable au remboursement et à la vente de prêts hypothécaires dépréciés au cours de l'exercice. Tous les prêts hypothécaires dépréciés se trouvent aux États-Unis.

Provision pour insuffisance de l'actif

Nous constituons des provisions au titre des incidents de crédit futurs éventuels dans la détermination de nos passifs relatifs aux contrats d'assurance. Le montant de la provision pour insuffisance de l'actif, inclus dans les passifs relatifs aux contrats d'assurance, est fondé sur une diminution possible du rendement futur des placements, qui peut varier en fonction de facteurs comme les catégories d'actifs, la qualité de crédit de l'actif (notation), la durée et le pays d'origine. Lorsqu'un actif est radié ou cédé, toute somme mise de côté dans les passifs relatifs aux contrats d'assurance pour couvrir une éventuelle insuffisance de cet actif est libérée.

Notre provision pour insuffisance de l'actif tient compte de la provision pour incidents de crédit futurs liés aux actifs à revenu fixe actuellement détenus par la Compagnie et soutenant les passifs relatifs aux contrats d'assurance. Au 31 décembre 2016, notre provision pour insuffisance de l'actif s'établissait à 2 247 M$ pour les pertes liées aux incidents de crédit futurs possibles touchant les placements à revenu fixe actuellement détenus par la Compagnie à l'appui de ses passifs relatifs aux contrats d'assurance, comparativement à 2 077 M$ au 31 décembre 2015. Cette augmentation de 166 M$ est principalement attribuable aux hausses de la provision pour actifs achetés, déduction faite des cessions mais incluant l'incidence des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016, partiellement contrebalancées par la reprise de provisions pour actifs à revenu fixe soutenant nos passifs relatifs aux contrats d'assurance.

Instruments financiers dérivés

Les valeurs relatives à nos instruments dérivés sont présentées dans le tableau suivant. Les montants notionnels servent au calcul des paiements aux termes des contrats dérivés et ne sont pas échangés.

Instruments dérivés











(en millions de dollars)

31 décembre 2016

31 décembre 2015 Juste valeur nette

(904)

(1 512) Montant notionnel total

54 350

57 845 Montant en équivalent-crédit1)

510

607 Montant en équivalent-crédit pondéré en fonction des risques

5

7

1) Les montants présentés n'incluent pas les garanties reçues.

Le montant notionnel total de nos dérivés a diminué, pour s'établir à 54,4 G$ au 31 décembre 2016, comparativement à 57,8 G$ au 31 décembre 2015. La diminution du montant notionnel total est principalement attribuable à une baisse de 2,2 G$ au titre des contrats de taux d'intérêt, liée aux activités d'harmonisation des durées, et à une baisse de 1,0 G$ au titre des contrats de change couvrant des actifs en monnaie étrangère.

La juste valeur nette des dérivés constituait un passif net de 904 M$ au 31 décembre 2016, comparativement à un passif net de 1 512 M$ au 31 décembre 2015. Cette variation de la juste valeur nette est principalement attribuable à l'incidence de l'appréciation du dollar canadien contre le dollar américain sur les contrats de change.

Gestion du capital

Notre capital total se compose des titres de créance subordonnés et des autres instruments de capital, des capitaux propres attribuables aux titulaires de contrat avec participation et du total des capitaux propres attribuables aux actionnaires, lequel comprend les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et les capitaux propres attribuables aux actionnaires privilégiés. Au 31 décembre 2016, notre capital total s'élevait à 26,9 G$, en hausse par rapport à 24,6 G$ au 31 décembre 2015. L'augmentation du capital total s'explique principalement par un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 2 485 M$ et par l'émission de débentures subordonnées représentant un capital de 1 350 M$, décrite ci-après, facteurs contrebalancés en partie par l'incidence d'une perte de change de 806 M$ en ce qui touche les autres éléments de bénéfice global (de perte globale) et par le paiement de dividendes de 986 M$ sur les actions ordinaires.

L'entité juridique, soit la FSL inc. (la société mère ultime), et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive disposaient de trésorerie et d'autres actifs liquides qui se chiffraient à 1 616 M$ au 31 décembre 2016 (990 M$ au 31 décembre 2015). L'augmentation de la trésorerie et des actifs liquides de ces sociétés de portefeuille au cours de 2016 est principalement attribuable à l'émission de titres de créance subordonnés représentant un capital de 1 350 M$, décrite ci-après, partiellement contrebalancée par notre investissement dans une participation supplémentaire dans la BSLI et par d'autres exigences opérationnelles. Les actifs liquides dont il est question ci­dessus comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et les titres négociés sur le marché.

Le 19 février 2016, la FSL inc. a émis des débentures non garanties subordonnées de série 2016-1 à un taux variable différé de 3,10 %, représentant un capital de 350 M$ et venant à échéance en 2026. Le produit net a servi à financer en partie l'acquisition des affaires d'assurance collective aux États-Unis en mars 2016 et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Le 19 septembre 2016, la FSL inc. a émis des débentures non garanties subordonnées de série 2016-2 à un taux variable différé de 3,05 %, représentant un capital de 1 000 M$ et venant à échéance en 2028. Le produit net de cette émission de débentures est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, y compris des investissements dans des filiales et le remboursement de dettes.

Le 30 septembre 2016, 1,1 million d'actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux rajusté tous les cinq ans de catégorie A, série 10R (les « actions de série 10R ») ont été converties en actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable de catégorie A, série 11QR (les « actions de série 11QR ») au gré des porteurs, à raison de une contre une. Après la conversion, 6,9 millions d'actions de série 10R et 1,1 million d'actions de série 11QR étaient en circulation. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 15 de nos états financiers consolidés annuels.

Le 19 décembre 2016, nous avons annoncé que le nombre d'actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux rajusté de catégorie A, série 12R (les « actions de série 12R ») que les porteurs avaient choisi de convertir en actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable de catégorie A, série 13QR (les « actions de série 13QR ») était inférieur au nombre de un million d'actions requis pour la réalisation de la conversion et que, par conséquent, aucune action de série 12R n'avait été convertie en action de série 13QR.

Le 4 janvier 2017, la FSL inc. a annoncé son intention de rembourser, le 2 mars 2017, la totalité des débentures non garanties subordonnées de série 2012-1 à taux variable différé de 4,38 % en circulation, qui représentent un capital de 800 M$. Le remboursement sera financé à partir de la trésorerie et des actifs liquides existants.

Le ratio du MMPRCE de la Sun Life du Canada était de 226 % au 31 décembre 2016, comparativement à 240 % au 31 décembre 2015. Cette diminution du ratio du MMPRCE de la Sun Life du Canada au cours de 2016 est principalement attribuable à l'acquisition des affaires d'assurance collective aux États-Unis, partiellement contrebalancée par l'apport du bénéfice enregistré, déduction faite des dividendes.

Le ratio du MMPRCE de la FSL inc. était de 253 % au 31 décembre 2016. La principale différence entre le ratio du MMPRCE de la FSL inc. et celui de la Sun Life du Canada a trait à la trésorerie et aux actifs liquides de 1 616 M$ détenus à l'échelon des sociétés de portefeuille, comme il est indiqué ci-dessus, ainsi qu'au capital lié à certaines filiales d'assurance détenues directement par la FSL inc.

Le 12 septembre 2016, le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF ») a publié sa ligne directrice intitulée Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie, laquelle remplacera l'actuelle ligne directrice sur le MMPRCE lors de son entrée en vigueur en 2018. Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique « Gestion du risque - Changements récents apportés à la réglementation ».

Le 1er juin 2016, la FSL inc. a remboursé les débentures de premier rang non garanties de série B à taux variable différé de 4,95 % en circulation, représentant un capital de 950 M$, conformément aux modalités de remboursement qui s'y rattachaient. Le remboursement n'a eu aucune incidence sur les ratios du MMPRCE de la Sun Life du Canada ou de la FSL inc. étant donné que ces débentures de premier rang ne pouvaient être incluses dans le capital disponible. En outre, un groupe distinct d'actifs avait été mis de côté afin de soutenir le remboursement de ces débentures. Par conséquent, le remboursement n'a eu aucune incidence sur les actifs liquides détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive.

Gestion du risque

La Compagnie a élaboré un cadre de gestion du risque afin de faciliter l'identification, l'évaluation, la gestion et la surveillance des risques, ainsi que la communication de l'information s'y rapportant. Le cadre de gestion du risque couvre tous les risques, et ceux-ci ont été regroupés en six catégories principales : les risques de crédit, les risques de marché, les risques d'assurance, les risques d'entreprise et les risques stratégiques, les risques opérationnels et les risques de liquidité.

Par l'intermédiaire de nos processus de gestion des risques d'entreprise, nous surveillons les divers facteurs de risque établis dans le cadre de gestion du risque et en faisons rapport à la haute direction et aux comités du conseil d'administration au moins une fois par trimestre. Nos processus de gestion des risques d'entreprise et les facteurs de risque sont décrits dans notre rapport de gestion annuel et notre notice annuelle.

Les références aux fonds distincts dans la présente rubrique incluent les garanties liées aux fonds distincts, les rentes à capital variable et les produits de placement, ainsi que le portefeuille fermé de réassurance du secteur de l'Organisation internationale.

Sensibilités au risque de marché

Notre résultat subit l'incidence de l'évaluation de nos obligations envers les titulaires de contrat aux termes des contrats d'assurance et de rentes. Ces montants sont déterminés d'après des modèles d'évaluation internes et sont comptabilisés dans nos états financiers consolidés annuels principalement comme passifs relatifs aux contrats d'assurance. L'évaluation de ces obligations exige de la direction qu'elle pose des hypothèses en ce qui concerne le niveau futur du rendement des marchés des actions, des taux d'intérêt, des écarts de taux et des écarts de swap ainsi que d'autres facteurs pour la durée de ces contrats. Les états financiers consolidés annuels tiennent compte des différences entre nos résultats réels et nos hypothèses les plus probables. Se reporter à la rubrique « Mises en garde additionnelles et hypothèses clés relatives aux sensibilités » pour obtenir des renseignements additionnels importants concernant ces estimations.

La valeur de marché de nos placements dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres varie en fonction des fluctuations des taux d'intérêt et des marchés des actions. La valeur de marché des titres à revenu fixe désignés comme disponibles à la vente et détenus principalement dans notre excédent augmente lorsque les taux d'intérêt diminuent et diminue lorsque les taux d'intérêt augmentent. La valeur de marché des titres de capitaux propres désignés comme disponibles à la vente et détenus principalement dans notre excédent augmente (diminue) en fonction de la hausse (baisse) des marchés des actions. Les variations de la valeur de marché des actifs disponibles à la vente sont inscrites dans les autres éléments du résultat global et ne sont comptabilisées dans le bénéfice net qu'à leur réalisation au moment de la vente, ou lorsque les actifs sont considérés comme s'étant dépréciés. Le montant du profit réalisé (de la perte réalisée) comptabilisé dans le bénéfice net pour une période donnée correspond au montant du profit latent (de la perte latente) ou au montant inscrit dans les autres éléments du résultat global au début de la période, augmenté de la variation de la valeur de marché au cours de la période considérée, et ce, jusqu'au moment de la vente pour les titres qui ont été vendus au cours de la période. La vente ou la dépréciation d'actifs disponibles à la vente détenus dans l'excédent peut par conséquent donner lieu à une modification de la sensibilité du bénéfice net.

Nous avons réalisé un profit net (avant impôt) de 41 M$ à la vente d'actifs disponibles à la vente pour le quatrième trimestre de 2016 et de 223 M$ (avant impôt) pour 2016 (39 M$ et 228 M$ avant impôt pour le quatrième trimestre de 2015 et pour 2015, respectivement). Le profit net latent ou le montant inscrit dans les autres éléments du résultat global à l'égard des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres disponibles à la vente s'établissait à 86 M$ et à 125 M$ après impôt, respectivement, au 31 décembre 2016 (43 M$ et 182 M$ après impôt, respectivement, au 31 décembre 2015).

Le tableau suivant présente l'incidence immédiate estimative de certaines fluctuations instantanées des taux d'intérêt et des cours des marchés des actions sur le bénéfice net, sur les autres éléments du résultat global de la Compagnie ainsi que sur le ratio du MMPRCE de la Sun Life du Canada, au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015, ou la sensibilité de ces éléments à de telles fluctuations.

Sensibilités aux taux d'intérêt et aux marchés des actions



















Au 31 décembre 20161)

(en millions de dollars,

sauf indication contraire)















Sensibilité aux taux d'intérêt2), 6) Diminution de

100 points de base

Diminution de

50 points de base

Augmentation de

50 points de base

Augmentation de

100 points de base



Incidence possible sur le

















bénéfice net3), 6) (200) $ (100) $ 50 $ 50 $

Incidence possible sur les autres

















éléments du résultat global 550 $ 250 $ (250) $ (500) $

Incidence possible sur le MMPRCE4) Diminution de

8 points de

pourcentage

Diminution de 3 points de

pourcentage

Augmentation de

4 points de

pourcentage

Augmentation

de 7 points de

pourcentage

Sensibilité aux marchés des actions5) Diminution de

25 %

Diminution de

10 %

Augmentation de

10 %

Augmentation de

25 %



Incidence possible sur le

















bénéfice net3) (300) $ (100) $ 100 $ 250 $

Incidence possible sur les autres

















éléments du résultat global (150) $ (50) $ 50 $ 150 $

Incidence possible sur le MMPRCE4) Diminution de

3 points de

pourcentage

Diminution de

1 point de

pourcentage

Augmentation de

2 points de

pourcentage

Augmentation de

4 points de

pourcentage

Au 31 décembre 20151

(en millions de dollars, sauf

indication contraire)















Sensibilité aux taux d'intérêt2), 6) Diminution de

100 points de base

Diminution de

50 points de base

Augmentation de

50 points de base

Augmentation de

100 points de base



Incidence possible sur le

















bénéfice net3), 6) (300) $ (100) $ 50 $ 50 $

Incidence possible sur les autres

















éléments du résultat global 500 $ 250 $ (250) $ (500) $

Incidence possible sur le MMPRCE4) Diminution de

10 points de

pourcentage

Diminution de

4 points de

pourcentage

Augmentation de

4 points de

pourcentage

Augmentation de

7 points de

pourcentage

Sensibilité aux marchés des actions5) Diminution de

25 %

Diminution de

10 %

Augmentation de

10 %

Augmentation de

25 %



Incidence possible sur le

















bénéfice net3) (350) $ (100) $ 100 $ 300 $

Incidence possible sur les autres

















éléments du résultat global (150) $ (50) $ 50 $ 150 $

Incidence possible sur le MMPRCE4) Diminution de

4 points de

pourcentage

Diminution de

1 point de

pourcentage

Augmentation de

2 points de

pourcentage

Augmentation de

4 points de

pourcentage



1) Les sensibilités du bénéfice net et des autres éléments du résultat global ont été arrondies au multiple de 50 M$ le plus proche. Les sensibilités ne tiennent pas compte de l'incidence des marchés sur le bénéfice tiré des coentreprises et des entreprises associées, qui est comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence. 2) Les sensibilités aux taux d'intérêt supposent une variation uniforme des taux d'intérêt présumés sur l'ensemble de la courbe de rendement au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015 et aucune variation du taux de réinvestissement ultime publié par le CNA. Les variations des rendements réalisés découlant de facteurs comme les différences au chapitre de la durée à courir jusqu'à l'échéance et des emplacements géographiques pourraient donner lieu à des sensibilités réelles qui diffèrent de façon importante des sensibilités présentées ci-dessus. Les sensibilités comprennent l'incidence du rééquilibrage des couvertures de taux d'intérêt pour les programmes de couverture dynamique à des intervalles de 10 points de base (pour les variations de 50 points de base des taux d'intérêt) et à des intervalles de 20 points de base (pour les variations de 100 points de base des taux d'intérêt). 3) Les sensibilités au risque de marché tiennent compte de l'effet d'atténuation estimatif de nos programmes de couverture en vigueur au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015. Elles tiennent également compte des affaires nouvelles réalisées et des modifications apportées aux produits avant ces dates. 4) Les sensibilités du MMPRCE illustrent l'incidence pour la Sun Life du Canada au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015. Sont exclues les incidences sur les actifs et les passifs qui sont inclus pour la FSL inc., mais non pour la Sun Life du Canada. 5) Variation respective sur tous les marchés des actions au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015. En présumant que les placements réels en actions suivent de façon constante et précise l'ensemble des marchés des actions. Étant donné que, en pratique, les placements réellement effectués sur les marchés des actions diffèrent habituellement des indices boursiers généraux (en raison de l'incidence de la gestion active, du risque de corrélation et d'autres facteurs), les sensibilités réelles pourraient différer considérablement de celles présentées ci-dessus. Les sensibilités comprennent l'incidence du rééquilibrage des couvertures des actions pour les programmes de couverture dynamique à des intervalles de 2 % (pour les fluctuations de 10 % des marchés des actions) et à des intervalles de 5 % (pour les fluctuations de 25 % des marchés des actions). 6) La majeure partie de la sensibilité aux taux d'intérêt, après couverture, est attribuée aux produits d'assurance individuelle. Nous avons également une sensibilité aux taux d'intérêt, après couverture, attribuable à nos produits de rentes à capital fixe et de fonds distincts.

Les sensibilités de notre bénéfice net et du MMPRCE aux taux d'intérêt et aux marchés des actions ont changé depuis le 31 décembre 2015. La baisse de la sensibilité aux taux d'intérêt découle principalement des modifications des hypothèses et des mesures de la direction, ce qui comprend l'incidence des niveaux accrus de couverture. La diminution de la sensibilité aux marchés des actions découle principalement des modifications des hypothèses et des mesures de la direction, déduction faite de l'incidence des fluctuations des marchés des actions en 2016.

Les sensibilités aux taux d'intérêt n'incluent pas l'incidence des variations du taux de réinvestissement ultime publié par le CNA. En 2014, le Conseil des normes actuarielles (le « CNA ») a apporté des modifications aux normes de pratique actuarielle canadiennes relativement aux hypothèses de réinvestissement économique utilisées pour l'évaluation des passifs relatifs aux contrats d'assurance. Les modifications ont trait aux taux d'intérêt futurs présumés, aux écarts de taux et à l'utilisation d'éléments d'actif à revenu non fixe afin de soutenir des obligations fixes. Lorsque le CNA a publié ces modifications, il avait l'intention de réviser ces hypothèses tous les cinq ans, ou à intervalles plus fréquents si les circonstances le justifiaient. Compte tenu de la faiblesse continue des taux d'intérêt, nous nous attendons à ce que le CNA révise ces hypothèses de réinvestissement en 2017, mais l'ampleur des changements pouvant résulter de ce processus demeure incertaine. Selon les hypothèses actuelles, au 31 décembre 2016, notre sensibilité estimative à une diminution de 10 points de base du taux de réinvestissement ultime se serait traduite par une diminution d'environ 75 M$ du bénéfice net déclaré et du bénéfice d'exploitation net. L'incidence réelle pourrait différer de l'estimation de la Compagnie. Les énoncés sur les variations prévues du taux de réinvestissement ultime constituent de l'information prospective.

Sensibilités aux écarts de taux et aux écarts de swap

Nous avons estimé l'incidence immédiate de certaines variations instantanées des écarts de taux et des écarts de swap sur notre bénéfice net attribuable aux actionnaires, ou la sensibilité de cet élément à de telles variations. Les sensibilités aux écarts de taux représentent l'incidence des variations des écarts de taux sur les évaluations de nos actifs et de nos passifs (y compris les placements à revenu fixe non souverains, les obligations de gouvernements provinciaux, les obligations de sociétés et les autres placements à revenu fixe). Les sensibilités aux écarts de swap représentent l'incidence des variations des écarts de taux sur les positions en dérivés fondés sur des swaps et sur les évaluations des passifs.

Sensibilités aux écarts de taux (en millions de dollars, après impôt)

Sensibilité du bénéfice net1), 2)

Diminution de 50 points de base



Augmentation de 50 points de base

31 décembre 2016

(125) $

125 $ 31 décembre 2015

(100) $

75 $

1) Les sensibilités ont été arrondies au multiple de 25 M$ le plus proche. 2) Dans la plupart des cas, il est supposé que les écarts de taux reviennent à ceux retenus dans les hypothèses à long terme liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance, généralement sur une période de cinq ans.

Sensibilités aux écarts de swap (en millions de dollars, après impôt)

Sensibilité du bénéfice net1)

Diminution de 20 points de base



Augmentation de 20 points de base

31 décembre 2016

25 $

(25) $ 31 décembre 2015

50 $

(50) $

1) Les sensibilités ont été arrondies au multiple de 25 M$ le plus proche.

Les sensibilités aux écarts de taux et aux écarts de swap présument une variation uniforme des écarts indiqués sur l'ensemble de la structure par terme. Les variations des écarts réalisés découlant de différences au chapitre de la durée à courir jusqu'à l'échéance, des emplacements géographiques, des catégories d'actifs et des types de dérivés, des fluctuations des taux d'intérêt sous-jacents et des notations de crédit pourraient donner lieu à des sensibilités réelles qui diffèrent de façon importante des sensibilités présentées ci-dessus. Les estimations au chapitre de la sensibilité aux écarts de taux excluent l'incidence des écarts de taux associés aux actifs détenus dans les fonds distincts. Les sensibilités aux écarts sont présentées pour l'entité consolidée, et elles pourraient ne pas être proportionnelles dans tous les secteurs à présenter. Se reporter à la rubrique « Mises en garde additionnelles et hypothèses clés relatives aux sensibilités » pour obtenir des renseignements additionnels importants concernant ces estimations.

Produits d'assurance et de rentes liés au fonds général

La majeure partie de notre sensibilité attendue aux fluctuations des taux d'intérêt et environ les deux tiers de notre sensibilité attendue aux fluctuations des marchés des actions ont trait à nos produits d'assurance et de rentes liés au fonds général. Nous avons adopté des stratégies de gestion du risque de marché afin d'atténuer une partie du risque de marché lié à nos produits d'assurance et de rentes liés au fonds général.

Les produits d'assurance individuelle comprennent l'assurance-vie universelle et d'autres produits d'assurance-vie et d'assurance-maladie à long terme. L'exposition des produits d'assurance individuelle au risque de marché découle en grande partie du risque de réinvestissement lié aux primes futures des contrats à primes périodiques, du risque de réinvestissement des actifs pour les contrats à primes périodiques et à prime unique, ainsi que du coût garanti de l'assurance. Le risque de taux d'intérêt visant les produits d'assurance individuelle est habituellement géré en fonction de la durée et de fourchettes de tolérance énoncées dans la politique ou les lignes directrices applicables en matière de placement. Les cibles et les limites sont établies de façon à ce que le niveau d'exposition résiduelle tienne compte de notre appétence pour le risque. Les expositions au risque font l'objet d'un suivi régulier et, au besoin, les actifs sont rééquilibrés au moyen d'une combinaison d'actifs et d'instruments dérivés afin que les limites établies soient respectées. Une partie des flux de trésorerie à long terme est adossée à des titres de capitaux propres et à des immeubles.

Dans le cas des produits d'assurance avec participation et d'autres produits d'assurance assortis de caractéristiques d'ajustabilité, la stratégie de placement a pour objectif de procurer un taux de rendement global en fonction d'un profil de risque constant à long terme.

Les produits de rentes à capital fixe offrent généralement au titulaire de contrat un taux de rendement garanti. Le risque de taux d'intérêt associé à ces produits est habituellement géré en fonction de la durée et de fourchettes de tolérance énoncées dans les lignes directrices applicables en matière de placement. Les cibles et les limites sont établies de façon à ce que le niveau d'exposition résiduelle tienne compte de notre appétence pour le risque. Les expositions font l'objet d'un suivi régulier et sont rééquilibrées, au besoin, au moyen d'une combinaison d'actifs à revenu fixe et d'instruments dérivés afin de demeurer conformes aux seuils de tolérance prescrits.

Certains produits d'assurance et de rentes sont assortis de garanties de taux d'intérêt minimaux. Des stratégies de gestion du risque de marché sont mises en oeuvre afin de restreindre les pertes financières pouvant découler de baisses des taux de rendement des actifs associés aux garanties contractuelles. Ces stratégies prévoient généralement l'application de stratégies de couverture reposant sur des dérivés de taux d'intérêt comme des garanties de taux plancher, des swaps et des swaptions.

Certains produits d'assurance et de rentes sont assortis de caractéristiques permettant aux titulaires de contrat de racheter leur contrat à sa valeur comptable. Des stratégies de gestion du risque de marché sont mises en oeuvre afin de restreindre les pertes financières pouvant découler des fluctuations des taux d'intérêt et des changements de comportement des titulaires de contrat. Ces stratégies prévoient généralement l'application de stratégies de couverture telles que la reproduction dynamique d'options et l'achat de swaptions de taux d'intérêt.

Certains produits offrent des taux de conversion en rente minimaux garantis. Des stratégies de gestion du risque de marché sont mises en oeuvre afin de restreindre les pertes financières éventuelles, et elles prévoient généralement le recours à des actifs à revenu fixe, à des swaps de taux d'intérêt et à des swaptions.

Garanties liées aux fonds distincts

Environ le tiers de notre sensibilité au risque lié aux marchés des actions et une petite partie de notre sensibilité au risque de taux d'intérêt au 31 décembre 2016 avaient trait aux produits de fonds distincts. Ces produits fournissent des garanties liées au rendement des fonds sous-jacents qui peuvent s'appliquer en cas de décès, d'arrivée à échéance, de retrait ou de conversion en rente. Le coût que nous assumons pour offrir ces garanties est incertain et dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment des conditions générales des marchés financiers, de nos stratégies de couverture, du comportement des titulaires de contrat et des résultats au chapitre de la mortalité, et chacun de ces facteurs pourrait avoir une incidence négative sur le bénéfice net et le capital.

Le tableau suivant présente de l'information sur les garanties fournies relativement aux produits de fonds distincts.

31 décembre 2016















(en millions de dollars)

Valeur des fonds

Montant du

risque1)

Valeur des

garanties2)

Passifs relatifs

aux contrats

d'assurance3) FSL Canada

12 354

348

10 961

499 FSL États-Unis

4 361

430

4 681

171 Activités de réassurance fermées4)

2 695

494

1 864

469 Total

19 410

1 272

17 506

1 139

















31 décembre 2015















(en millions de dollars)

Valeur des fonds

Montant du

risque1)

Valeur des

garanties2)

Passifs relatifs

aux contrats

d'assurance3) FSL Canada

12 304

424

11 109

575 FSL États-Unis

5 400

509

5 789

275 Activités de réassurance fermées4)

2 950

569

2 129

570 Total

20 654

1 502

19 027

1 420

1) Le « montant du risque » correspond à l'excédent de la valeur des garanties sur la valeur des fonds pour tous les contrats pour lesquels la valeur des garanties excède la valeur des fonds. Le montant du risque n'est pas exigible actuellement puisque les garanties sont payables seulement en cas de décès, d'arrivée à échéance, de retrait ou de conversion en rente si la valeur des fonds demeure inférieure à la valeur des garanties. 2) Pour les garanties de retrait à vie, la « valeur des garanties » correspond à la valeur actualisée des retraits futurs maximaux, en présumant que les conditions des marchés demeurent inchangées par rapport aux conditions actuelles. La valeur de toutes les autres garanties est déterminée en présumant que la totalité des règlements sont effectués à la date d'évaluation. 3) Les passifs relatifs aux contrats d'assurance représentent les provisions de la direction pour les coûts futurs liés à ces garanties et comprennent une provision pour écart défavorable conformément aux normes de pratique actuarielle canadiennes. 4) Les activités de réassurance fermées comprennent les risques pris en charge au moyen de la réassurance de produits de rentes à capital variable émis par différentes compagnies d'assurance d'Amérique du Nord entre 1997 et 2001. Cette branche d'activité fait partie d'un portefeuille de contrats de réassurance fermé qui est inclus dans le secteur de l'Organisation internationale.

Les variations des éléments présentés dans le tableau ci-dessus entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 s'expliquent principalement par les facteurs suivants :

i) la valeur totale des fonds a baissé en raison des rachats nets liés aux anciens produits et de l'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain; ii) le montant du risque a baissé en raison des rendements positifs des fonds, des rachats nets liés aux anciens produits et de l'appréciation du dollar canadien; iii) la valeur totale des garanties a baissé en raison des rachats nets liés aux anciens produits et de l'appréciation du dollar canadien; iv) le total des passifs relatifs aux contrats d'assurance a baissé en raison de l'augmentation des taux d'intérêt, des fluctuations favorables des marchés des actions et des rachats nets liés aux anciens produits.

Programme de couverture pour les contrats de fonds distincts

Nos programmes de couverture font appel à des instruments dérivés afin d'atténuer l'exposition de nos contrats de fonds distincts aux risques liés aux taux d'intérêt et aux marchés des actions. Au 31 décembre 2016, plus de 90 % de nos contrats de fonds distincts, évalués selon les valeurs des fonds associés, étaient couverts par un programme de couverture. Une part importante des contrats est couverte par le programme de couverture, mais notre exposition au risque de marché sur ces contrats n'est pas entièrement couverte. Pour les contrats de fonds distincts faisant partie du programme de couverture, nous couvrons généralement la valeur des coûts nets futurs prévus des règlements et les marges afférentes.

Le tableau suivant illustre l'incidence de notre programme de couverture relativement à notre sensibilité à des diminutions de 50 points de base et de 100 points de base des taux d'intérêt ainsi que de 10 % et de 25 % des marchés des actions pour les contrats de fonds distincts au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015.

Incidence du programme de couverture pour les contrats de fonds distincts

31 décembre 2016









(en millions de dollars)

Variations des taux d'intérêt3) Variations des marchés des actions4) Sensibilité du bénéfice net1), 2)

Diminution de

50 points de base Diminution de

100 points de base Diminution de

10 % Diminution de

25 % Avant couverture

(250) (550) (200) (550) Incidence de la couverture

250 550 150 450 Après couverture

-- -- (50) (100)











31 décembre 2015









(en millions de dollars)

Variations des taux d'intérêt3) Variations des marchés des actions4) Sensibilité du bénéfice net1), 2)

Diminution de

50 points de base Diminution de

100 points de base Diminution de

10 % Diminution de

25 % Avant couverture

(200) (450) (200) (600) Incidence de la couverture

200 500 150 500 Après couverture

-- 50 (50) (100)

1) Les sensibilités du bénéfice net ont été arrondies au multiple de 50 M$ le plus proche. 2) Comme la juste valeur des prestations couverte diffère généralement de la valeur inscrite aux états financiers (en raison des différentes méthodes d'évaluation et de l'inclusion des marges d'évaluation relativement aux valeurs inscrites aux états financiers), cela donnera lieu à l'inscription au résultat déclaré et dans le capital d'une valeur correspondant à la volatilité résiduelle découlant de perturbations des taux d'intérêt et des marchés des actions. La disponibilité générale et le coût de ces instruments de couverture peuvent subir l'incidence défavorable de certains facteurs, notamment la volatilité, la détérioration des marchés des actions et la diminution des taux d'intérêt. 3) Représente une variation uniforme des taux d'intérêt présumés sur l'ensemble de la courbe de rendement au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015, et aucune variation du taux de réinvestissement ultime publié par le CNA. Les variations des rendements réalisés découlant de facteurs comme les différences au chapitre de la durée à courir jusqu'à l'échéance et des emplacements géographiques pourraient donner lieu à des sensibilités réelles qui diffèrent de façon importante des sensibilités présentées ci-dessus. Les sensibilités comprennent l'incidence du rééquilibrage des couvertures de taux d'intérêt pour les programmes de couverture dynamique à des intervalles de 10 points de base (pour les variations de 50 points de base des taux d'intérêt) et à des intervalles de 20 points de base (pour les variations de 100 points de base des taux d'intérêt). 4) Variation sur tous les marchés des actions au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015. En présumant que les placements réels en actions suivent de façon constante et précise l'ensemble des marchés des actions. Étant donné que, en pratique, les placements réellement effectués sur les marchés des actions diffèrent habituellement des indices boursiers généraux (en raison de l'incidence de la gestion active, du risque de corrélation et d'autres facteurs), les sensibilités réelles pourraient différer considérablement de celles présentées ci-dessus. Les sensibilités comprennent l'incidence du rééquilibrage des couvertures des actions pour les programmes de couverture dynamique à des intervalles de 2 % (pour les fluctuations de 10 % des marchés des actions) et à des intervalles de 5 % (pour les fluctuations de 25 % des marchés des actions).

Risque immobilier

Le risque immobilier est la possibilité que nous subissions des pertes financières en raison des fluctuations de la valeur de nos placements immobiliers ou des flux de trésorerie futurs qui y sont associés. Nous sommes exposés au risque immobilier et pourrions subir des pertes financières en raison de la propriété directe de placements immobiliers ou de telles pertes pourraient découler indirectement de placements dans des titres à revenu fixe garantis par des biens immobiliers, de droits de tenure à bail, de loyers fonciers et d'opérations d'achat et de cession-bail. Le risque de prix lié aux biens immobiliers peut découler de conditions des marchés externes, d'une analyse inadéquate d'un immeuble, d'une couverture d'assurance insuffisante, de l'évaluation inappropriée des biens immobiliers ou de l'exposition au risque environnemental. Nous détenons des placements immobiliers directs qui soutiennent le passif du fonds général et l'excédent, et les fluctuations de valeur influeront sur notre rentabilité et sur notre situation financière. Une hausse importante et soutenue des taux d'intérêt pourrait entraîner une détérioration de la valeur des biens immobiliers. Une diminution instantanée de 10 % de la valeur de nos placements immobiliers directs au 31 décembre 2016 diminuerait notre bénéfice net1) d'environ 200 M$ (diminution de 175 M$ au 31 décembre 2015). À l'inverse, une augmentation instantanée de 10 % de la valeur de nos placements immobiliers directs au 31 décembre 2016 augmenterait notre bénéfice net d'environ 200 M$ (augmentation de 175 M$ au 31 décembre 2015).

______________________ 1) Les sensibilités du bénéfice net ont été arrondies au multiple de 25 M$ le plus proche.

Mises en garde additionnelles et hypothèses clés relatives aux sensibilités

Nos sensibilités au risque de marché constituent des mesures de la variation estimative de notre bénéfice net et des autres éléments de notre résultat global qui tiennent compte des fluctuations des taux d'intérêt et des cours des marchés des actions présentées ci-dessus, en fonction des taux d'intérêt, des cours des marchés des actions et de la répartition des affaires aux dates de calcul respectives. Ces sensibilités sont évaluées séparément pour chaque facteur de risque, en présumant généralement que toutes les autres variables liées aux risques demeurent constantes. Les sensibilités ne tiennent pas compte des incidences indirectes comme les incidences potentielles sur la dépréciation du goodwill ou les réductions de valeur applicables aux actifs d'impôt différé. Les sensibilités sont présentées pour l'entité consolidée, et elles pourraient ne pas être proportionnelles dans tous les secteurs à présenter. Les résultats réels peuvent différer de façon significative de ces estimations pour plusieurs raisons, notamment les différences dans la structure et la distribution des perturbations du marché, l'interaction entre ces facteurs de risque, les erreurs de modélisation ou les modifications des autres hypothèses comme la répartition des affaires, les taux d'imposition effectifs, le comportement des titulaires de contrat, les taux de change et les autres variables du marché liées à ces hypothèses sous-jacentes au calcul de ces sensibilités. L'écart entre les résultats réels et les fourchettes indicatives présentées est généralement accentué par des fluctuations plus importantes des marchés financiers. Nos sensibilités au 31 décembre 2015 ont été incluses à des fins comparatives seulement.

Nous avons également fourni des mesures de la sensibilité de notre bénéfice net aux variations instantanées des écarts de taux, des écarts de swap et des prix des biens immobiliers, ainsi que des sensibilités du capital aux variations des taux d'intérêt et des cours des marchés des actions. Les sensibilités liées aux biens immobiliers sont des mesures financières non définies par les IFRS. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS ». Les mises en garde de la présente rubrique s'appliquent également aux sensibilités relatives aux écarts de taux, aux écarts de swap, aux biens immobiliers et au ratio du MMPRCE. Plus particulièrement, ces sensibilités sont fondées sur les taux d'intérêt, les écarts de taux et les écarts de swap, les cours des marchés des actions et les prix des biens immobiliers aux dates de calcul respectives, en présumant que toutes les autres variables liées aux risques demeurent constantes. Des fluctuations des taux d'intérêt, des écarts de taux et des écarts de swap, des cours des marchés des actions et des prix des biens immobiliers au-delà des variations présentées pourraient donner lieu à une variation de l'incidence autre qu'une variation proportionnelle.

Ces sensibilités au risque de marché reflètent une incidence immédiate sur le bénéfice net, les autres éléments du résultat global et le ratio du MMPRCE de la Sun Life du Canada; elles ne tiennent pas compte des incidences à plus long terme telles que l'effet sur les produits tirés des honoraires provenant de nos affaires de gestion d'actifs.

Les sensibilités reflètent la composition de nos actifs et de nos passifs au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015, respectivement. Des changements de ces positions par suite de nouvelles souscriptions ou d'échéances, de l'achat ou de la vente d'actifs ou d'autres mesures de la direction pourraient donner lieu à des écarts significatifs par rapport aux sensibilités présentées. Plus particulièrement, ces sensibilités reflètent l'incidence prévue des activités de couverture en fonction des programmes de couverture en place à la date de calcul, le 31 décembre. L'incidence réelle des activités de couverture peut différer considérablement de l'incidence prévue lors de la détermination des sensibilités indicatives en raison des activités continues de rééquilibrage des couvertures, des modifications de l'envergure et de la portée des activités de couverture, des variations du coût ou de la disponibilité générale des instruments de couverture, du risque de corrélation (le risque que les couvertures ne reproduisent pas de façon exacte les résultats des portefeuilles sous-jacents), du risque de modèle et des autres risques opérationnels associés à la gestion continue des programmes de couverture ou encore de l'incapacité potentielle des contreparties d'obtenir les résultats prévus.

Les sensibilités sont évaluées en fonction de méthodes et d'hypothèses en vigueur en date du 31 décembre 2016 et du 31 décembre 2015, selon le cas. Des modifications apportées à l'environnement de réglementation, aux méthodes d'évaluation comptable ou actuarielle, aux modèles ou aux hypothèses (y compris les modifications du taux de réinvestissement ultime publié par le CNA) après ces dates pourraient donner lieu à des écarts significatifs par rapport aux sensibilités présentées. Des fluctuations des taux d'intérêt et des cours des marchés des actions au-delà des fourchettes présentées pourraient donner lieu à une variation de l'incidence autre qu'une variation proportionnelle.

Nos programmes de couverture peuvent eux-mêmes nous exposer à d'autres risques, incluant le risque de corrélation (le risque que les couvertures ne reproduisent pas de façon exacte les résultats des portefeuilles sous-jacents) et le risque de crédit lié aux contreparties, et à une augmentation des risques de liquidité, de modèle et des autres risques opérationnels. Ces facteurs peuvent avoir une incidence défavorable sur l'efficacité nette, les coûts et la viabilité financière du maintien de ces programmes de couverture et, par conséquent, une incidence défavorable sur notre rentabilité et notre situation financière. Bien que nos programmes de couverture soient destinés à atténuer ces effets (par exemple, le risque de crédit lié aux contreparties est géré par une grande diversification, en faisant principalement affaire avec des contreparties affichant une excellente cote de crédit et en négociant conformément à des accords de l'International Swaps and Derivatives Association habituellement assortis d'annexes sur le soutien du crédit), un risque résiduel persiste, et la volatilité du résultat déclaré et du capital est toujours possible.

Pour les raisons susmentionnées, nos sensibilités devraient être perçues uniquement comme des estimations directionnelles quant à la sensibilité sous-jacente de chacun des facteurs de ces hypothèses spécialisées et ne devraient pas être interprétées comme des prévisions des sensibilités futures de notre bénéfice net, des autres éléments de notre résultat global et de notre capital. Étant donné la nature de ces calculs, nous ne pouvons donner aucune garantie que l'incidence réelle correspondra aux estimations présentées.

L'information concernant la sensibilité au risque de marché ainsi que les garanties liées aux produits de fonds distincts doit être lue en parallèle avec l'information figurant aux rubriques « Perspectives » et « Méthodes et estimations comptables critiques » de notre rapport de gestion annuel. Des renseignements supplémentaires sur le risque de marché sont présentés à la note 6 de nos états financiers consolidés annuels de 2016 et à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle.

Des renseignements supplémentaires sur les facteurs de risque sont présentés à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle.

Rapprochement de mesures financières non définies par les IFRS

Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation de mesures non définies par les IFRS, y compris la définition du bénéfice d'exploitation net (de la perte d'exploitation nette) et du bénéfice net sous-jacent (de la perte nette sous-jacente), se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non définies par les IFRS » du présent document.

Le tableau ci-après présente les montants exclus de notre bénéfice d'exploitation net (perte d'exploitation nette), de notre bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente), de notre bénéfice d'exploitation par action et de notre bénéfice par action sous-jacent, ainsi qu'un rapprochement entre ces montants et notre bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) et notre bénéfice par action déclaré selon les IFRS.

Rapprochements de certaines mesures du bénéfice net



Résultats trimestriels Résultats sur l'exercice (en millions de dollars, sauf indication contraire) T4 16 T3 16 T2 16 T1 16 T4 15 2016 2015 Bénéfice net déclaré 728 737 480 540 536 2 485 2 185

Certaines couvertures de la FSL Canada ne remplissant















pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture 8 6 (6) (13) 10 (5) 21

Ajustements de la juste valeur de droits à des paiements















fondés sur des actions attribués par la MFS 10 (7) 20 7 (6) 30 (9)

Acquisitions, intégrations et restructurations (22) (12) (8) 15 (66) (27) (80) Bénéfice d'exploitation net (perte d'exploitation nette) 732 750 474 531 598 2 487 2 253

Incidence des marchés 162 57 (72) (40) (36) 107 (43)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction 10 54 (8) (11) (12) 45 (9) Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 560 639 554 582 646 2 335 2 305 Bénéfice par action déclaré (dilué) (en dollars) 1,18 1,20 0,78 0,88 0,87 4,03 3,55

Certaines couvertures de la FSL Canada ne remplissant pas















les conditions requises pour la comptabilité de couverture















(en dollars) 0,01 0,01 (0,01) (0,02) 0,02 (0,01) 0,03

Ajustements de la juste valeur de droits à des paiements















fondés sur des actions attribués par la MFS (en dollars) 0,02 (0,01) 0,03 0,01 (0,01) 0,05 (0,01)

Acquisitions, intégrations et restructurations (en dollars) (0,03) (0,02) (0,01) 0,02 (0,11) (0,04) (0,13)

Incidence des titres convertibles sur le bénéfice dilué par















action (en dollars) (0,01) -- -- -- (0,01) (0,02) (0,02) Bénéfice d'exploitation par action (dilué) (en dollars) 1,19 1,22 0,77 0,87 0,98 4,05 3,68

Incidence des marchés (en dollars) 0,26 0,09 (0,12) (0,06) (0,05) 0,18 (0,07)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction















(en dollars) 0,02 0,09 (0,01) (0,02) (0,02) 0,07 (0,01) Bénéfice par action sous-jacent (dilué) (en dollars) 0,91 1,04 0,90 0,95 1,05 3,80 3,76

La direction a également recours aux mesures financières non définies par les IFRS suivantes :

Rendement des capitaux propres. Les IFRS n'exigent pas le calcul du rendement des capitaux propres et, par conséquent, aucune mesure comparable n'existe en vertu des IFRS. Pour déterminer le rendement des capitaux propres déclaré, le rendement d'exploitation des capitaux propres et le rendement des capitaux propres sous­jacent, le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée), le bénéfice d'exploitation net (la perte d'exploitation nette) et le bénéfice net sous-jacent (la perte nette sous-jacente), respectivement, sont divisés par le total moyen pondéré des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période.

Produits ajustés. Cette mesure constitue une autre mesure des produits et permet de procéder à des comparaisons plus efficaces entre différentes périodes en excluant l'incidence : i) des variations des taux de change découlant de la conversion des monnaies fonctionnelles en dollars canadiens aux fins de comparaison (l'« ajustement au titre du change »); ii) des variations de la juste valeur et des taux de change touchant les actifs et les passifs (l'« ajustement au titre de la juste valeur »); iii) de la réassurance pour les activités assurées des GC de la FSL Canada (l'« ajustement au titre de la réassurance aux GC de la FSL Canada »).





Résultats trimestriels Résultats sur l'exercice (en millions de dollars)

T4 16 T3 16 T2 16 T1 16 T4 15 2016 2015 Produits

2 366 7 892 9 533 8 782 5 567 28 573 19 274

Ajustement au titre du change

(30) (111) (135) 88 -- 432 --

Ajustement au titre de la juste valeur

(4 902) 1 182 3 223 2 730 (788) 2 233 (1 961)

Ajustement au titre de la réassurance aux GC

















de la FSL Canada

(695) (696) (679) (688) (1 171) (2 758) (4 684) Produits ajustés

7 993 7 517 7 124 6 652 7 526 28 666 25 919

Primes et versements ajustés. Cette mesure constitue une autre mesure des primes et versements, et permet de procéder à des comparaisons plus efficaces entre différentes périodes en excluant l'incidence i) de l'ajustement au titre du change et ii) de l'ajustement au titre de la réassurance aux GC de la FSL Canada.





Résultats trimestriels Résultats sur l'exercice (en millions de dollars)

T4 16 T3 16 T2 16 T1 16 T4 15 2016 2015 Primes et versements1)

42 422 40 176 38 035 37 826 33 120 158 459 136 150

Ajustement au titre du change

(76) (846) (1 146) 854 -- 4 355 --

Ajustement au titre de la réassurance aux GC

















de la FSL Canada

(695) (696) (679) (688) (1 171) (2 758) (4 684) Primes et versements ajustés

43 193 41 718 39 860 37 660 34 291 156 862 140 834

1) Au deuxième trimestre de 2016, nous avons modifié notre méthode de présentation des souscriptions à l'égard des activités de gestion de placements immobiliers de Bentall Kennedy, pour la faire passer d'une présentation selon les activités liées aux immeubles de placement à une présentation selon les flux de trésorerie tirés des clients, afin qu'elle soit conforme à la méthode utilisée pour nos activités de gestion d'actifs existantes. Les données des périodes précédentes ont été retraitées pour tenir compte de ce changement.

Ratio de la marge d'exploitation avant impôt de la MFS. Ce ratio sert à évaluer la rentabilité de la MFS, et il exclut l'incidence des ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS, les produits tirés des placements et certaines commissions versées qui sont de nature compensatoire. Ces montants sont exclus afin de neutraliser leur incidence sur le ratio de la marge d'exploitation avant impôt et ils n'ont aucune incidence sur la rentabilité de la MFS. Il n'y a aucune mesure définie par les IFRS qui soit directement comparable.

Incidence du change. Plusieurs mesures financières sont présentées compte tenu de l'ajustement au titre du change afin d'exclure l'incidence des fluctuations des taux de change. Ces mesures sont calculées en fonction du taux de change moyen ou du taux de change de clôture, selon le cas, en vigueur à la date de la période comparative.

Sensibilités aux prix des biens immobiliers. Les sensibilités aux prix des biens immobiliers sont des mesures financières non définies par les IFRS, pour lesquelles il n'existe aucune mesure définie par les IFRS qui soit directement comparable. Il n'est donc pas possible de présenter un rapprochement entre ces montants et les mesures définies par les IFRS les plus directement comparables.

Autres. La direction utilise également les mesures financières non définies par les IFRS suivantes pour lesquelles il n'existe aucune mesure financière définie par les IFRS qui soit comparable : i) les équivalents de primes et de versements SAS, les souscriptions de titres d'organismes de placement collectif, les souscriptions de parts de fonds gérés, les souscriptions d'assurance-vie et d'assurance-maladie et le total des primes et versements; ii) l'actif géré, l'actif des organismes de placement collectif, l'actif des fonds gérés, les autres éléments de l'actif géré et l'actif administré; iii) les taux d'imposition effectifs sur le bénéfice d'exploitation net et le bénéfice net sous-jacent; iv) la valeur des affaires nouvelles, qui est utilisée pour mesurer la rentabilité globale estimative des nouvelles souscriptions et qui est fondée sur des calculs actuariels et (v) les sources de bénéfices, qui constituent un choix de présentation de nos comptes consolidés de résultat permettant de dégager et de quantifier les diverses sources de bénéfices. Le BSIF, principal organisme de réglementation de la Compagnie, oblige cette dernière à présenter ses sources de bénéfices.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent : i) les énoncés se rapportant à nos stratégies de croissance; ii) les énoncés relatifs à l'incidence prévue des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis en 2016 sur le bénéfice par action, excluant les coûts de transaction et d'intégration et les synergies avant impôt prévues; iii) les énoncés relatifs aux initiatives sur le plan de la productivité et des charges, aux initiatives de croissance et aux autres objectifs d'affaires; iv) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention de conditions ou d'événements futurs; v) les énoncés dans le présent document figurant à la rubrique « Gestion du risque - Sensibilités aux taux d'intérêt et aux marchés des actions » et vi) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « viser », « prévoir », « hypothèse », « croire », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « but », « avoir l'intention de », « peut », « objectif », « initiatives », « perspectives », « planifier », « projeter », « chercher à », « devrait », « stratégie », « s'efforcer de », « cibler », « fera », ou d'autres expressions semblables. Entrent dans les énoncés prospectifs les possibilités et hypothèses présentées relativement à nos résultats d'exploitation futurs. Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Les résultats et la valeur pour l'actionnaire futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans les énoncés prospectifs en raison, notamment, des facteurs traités aux rubriques « Sommaire financier - Incidence de la faiblesse des taux d'intérêt », « Gestion du capital » et « Gestion du risque » du présent document et à la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle de la FSL inc., et des facteurs décrits dans d'autres documents déposés par la FSL inc. auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedar.com et au www.sec.gov, respectivement.

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et estimations, ainsi que nos attentes et nos prévisions, soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs présentés dans le présent document sont indiqués ci-après. La réalisation de nos énoncés prospectifs dépend essentiellement du rendement de notre entreprise, qui est assujetti à de nombreux risques. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats escomptés comprennent notamment : les risques de crédit - les risques liés aux émetteurs des titres de notre portefeuille de placements, aux débiteurs, aux titres structurés, aux réassureurs, aux contreparties, à d'autres institutions financières et à d'autres entités; les risques de marché - les risques liés au rendement des marchés des actions; à la fluctuation ou à la volatilité des taux d'intérêt, des écarts de taux et des écarts de swap; aux placements immobiliers; et aux fluctuations des taux de change; les risques d'assurance - les risques liés à la mortalité, à la morbidité et à la longévité, ainsi qu'au comportement des titulaires de contrat; à la conception des produits et à la fixation des prix; à l'incidence de dépenses futures plus élevées que prévu; et à la disponibilité, au coût et à l'efficacité de la réassurance; les risques d'entreprise et les risques stratégiques - les risques liés aux conjonctures économique et politique mondiales; aux changements se produisant dans les canaux de distribution ou le comportement des clients, y compris les risques liés aux pratiques commerciales des intermédiaires et des agents; à l'incidence de la concurrence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies d'entreprise; à l'évolution des environnements juridique et réglementaire, y compris les exigences en matière de capital et les lois fiscales; aux questions d'ordre fiscal, y compris les estimations faites et le jugement exercé dans le calcul des impôts; au rendement de nos placements et des portefeuilles de placements qui sont gérés pour les clients, tels que les fonds distincts et les organismes de placement collectif; à nos activités internationales, y compris nos coentreprises; aux conditions de marché ayant une incidence sur notre situation sur le plan du capital ou sur notre capacité à mobiliser des capitaux; à la révision à la baisse des notes de solidité financière ou de crédit; et à l'incidence des fusions, des acquisitions et des cessions; les risques opérationnels - les risques liés aux atteintes à la sécurité informatique et à la protection des renseignements personnels et aux défaillances à ces égards, y compris les cyberattaques; à notre capacité d'attirer et de fidéliser des employés; à la réalisation des fusions, des acquisitions et des cessions, et aux activités d'intégration qui s'y rattachent; à l'observation des prescriptions légales et réglementaires et aux pratiques commerciales, y compris l'incidence des demandes de renseignements et des enquêtes liées à la réglementation; à notre infrastructure de technologies de l'information; aux défaillances des systèmes informatiques et des technologies fonctionnant sur Internet; à la dépendance à l'égard de relations avec des tiers, y compris les contrats d'impartition; à la poursuite des affaires; aux erreurs de modélisation; à la gestion de l'information; à l'environnement, ainsi qu'aux lois et aux règlements et aux politiques de tiers en matière environnementale; et les risques de liquidité - la possibilité que nous soyons dans l'incapacité de financer la totalité de nos engagements en matière de flux de trésorerie à mesure qu'ils arrivent à échéance.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

Conférence téléphonique portant sur les résultats

Les résultats financiers de la Compagnie pour le quatrième trimestre de 2016 seront présentés lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le jeudi 16 février 2017 à 10 h, heure de l'Est. Pour écouter la webémission de la conférence en direct, visualiser les diapositives de la présentation et obtenir de l'information connexe, veuillez accéder à l'adresse www.sunlife.com et cliquer sur le lien vers les résultats du quatrième trimestre à partir de la rubrique « Investisseurs » figurant à la page d'accueil, 10 minutes avant le début de la conférence. Nous encourageons les gens qui participent à la conférence en mode écoute seulement à se connecter à la webémission. La webémission et la présentation seront par la suite archivées sur le site Web de la Compagnie et accessibles à l'adresse www.sunlife.com jusqu'à la clôture du quatrième trimestre de 2018. Pour écouter la conférence par téléphone, composez le 647-427-2311 (appels internationaux) ou le 1-866-521-4909 (numéro sans frais pour l'Amérique du Nord). Il sera possible de réécouter la conférence téléphonique à compter du jeudi 16 février 2017 à 13 h, heure de l'Est, jusqu'à 23 h 59, heure de l'Est, le jeudi 2 mars 2017, en composant le 404­537-3406 ou le 1-855-859-2056 (numéro sans frais pour l'Amérique du Nord) et en utilisant le code de conférence 49330145.

Comptes consolidés de résultat



Pour les trimestres clos les1)

Pour les exercices clos les2)

(en millions de dollars canadiens, à l'exception

des montants par action) 31 décembre

2016

31 décembre

2015

31 décembre

2016

31 décembre

2015

Produits

















Primes

















Montant brut 5 592 $ 5 163 $ 19 427 $ 16 824 $

À déduire : primes cédées 1 173

1 612

4 379

6 429

Primes nettes 4 419

3 551

15 048

10 395

Produits nets tirés des placements (pertes nettes















de placements) :



















Produits d'intérêts et autres produits tirés



















des placements 1 366

1 327

5 489

5 288





Variations de la juste valeur et des taux de



















change touchant les actifs et les passifs (4 902)

(788)

2 233

(1 961)





Profits nets (pertes nettes) sur les actifs



















disponibles à la vente 41

39

223

228



Produits nets tirés des placements (pertes nettes

















de placements) (3 495)

578

7 945

3 555



Produits tirés des honoraires 1 442

1 438

5 580

5 324

Total des produits 2 366

5 567

28 573

19 274

Prestations et charges

















Montant brut des règlements et des prestations versés 4 003

3 679

15 210

14 086



Augmentation (diminution) des passifs relatifs aux

















contrats d'assurance (4 371)

669

5 391

1 261



Diminution (augmentation) des actifs au titre des

















cessions de réassurance 450

(125)

133

(505)



Augmentation (diminution) des passifs relatifs aux

















contrats de placement (39)

10

(13)

(29)



Charges (recouvrements) de réassurance (1 073)

(1 508)

(4 313)

(6 146)



Commissions 652

566

2 372

2 100



Virement net aux (des) fonds distincts (133)

(3)

(307)

(43)



Charges d'exploitation 1 678

1 383

6 000

5 037



Taxes sur primes 90

75

339

292



Charges d'intérêts 80

80

316

322

Total des prestations et charges 1 337

4 826

25 128

16 375

Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 1 029

741

3 445

2 899



À déduire : charge (économie) d'impôt sur le résultat 201

180

619

599

Bénéfice net total (perte nette totale) 828

561

2 826

2 300



À déduire : bénéfice net (perte nette) attribuable aux

















titulaires de contrat avec participation et à la

















participation ne donnant pas le contrôle 77

1

245

15

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires 751

560

2 581

2 285



À déduire : dividendes aux actionnaires privilégiés 23

24

96

100

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux















actionnaires ordinaires 728 $ 536 $ 2 485 $ 2 185 $ Bénéfice (perte) par action

















De base 1,19 $ 0,88 $ 4,05 $ 3,57 $

Dilué(e) 1,18 $ 0,87 $ 4,03 $ 3,55 $

1) Les chiffres trimestriels ne sont pas audités. 2) Tiré des états financiers consolidés annuels audités.

États consolidés de la situation financière





Aux (en millions de dollars canadiens)1)

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Actif











Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres à court terme



8 642 $

8 983 $

Titres de créance

71 887

69 896



Titres de capitaux propres

5 774

5 313



Prêts hypothécaires et autres prêts

40 775

39 103



Actifs dérivés

1 608

1 866



Autres placements

3 931

3 111



Avances sur contrats

3 141

3 151



Immeubles de placement

6 592

6 540



Placements

142 350

137 963



Autres actifs

5 109

4 567



Actifs au titre des cessions de réassurance

5 144

5 386



Actifs d'impôt différé

1 448

1 372



Immobilisations incorporelles

1 703

1 479



Goodwill

5 317

4 646



Total de l'actif du fonds général

161 071

155 413



Placements pour le compte des titulaires de contrat lié











à des fonds distincts

97 167

91 440

Total de l'actif



258 238 $

246 853 $







Passif et capitaux propres





Passif







Passifs relatifs aux contrats d'assurance



115 057 $

110 227 $

Passifs relatifs aux contrats de placement

2 913

2 913



Passifs dérivés

2 512

3 378



Passifs d'impôt différé

687

405



Autres passifs

12 399

12 332



Débentures de premier rang

1 299

2 248



Titres de créance subordonnés

3 836

2 492



Total du passif du fonds général

138 703

133 995



Contrats d'assurance pour le compte des titulaires de











contrat lié à des fonds distincts

90 388

83 670



Contrats de placement pour le compte des titulaires











de contrat lié à des fonds distincts

6 779

7 770

Total du passif



235 870 $

225 435 $







Capitaux propres







Capital social émis et surplus d'apport



10 943 $

10 900 $

Bénéfices non distribués attribuables aux actionnaires











et cumul des autres éléments du résultat global

11 013

10 350



Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires



21 956 $

21 250 $

Capitaux propres attribuables aux titulaires de contrat avec











participation et participation ne donnant pas le contrôle

412

168

Total des capitaux propres

22 368 $

21 418 $ Total du passif et des capitaux propres



258 238 $

246 853 $

1) Tiré des états financiers consolidés annuels audités.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2016, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 903 G$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site au www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Renseignements pour les médias :

Julie Bourbonnière

Conseillère principale, relations publiques et relations média

Téléphone : 514-713-9502

julie.bourbonniere@sunlife.com

Renseignements pour les investisseurs :

Gregory Dilworth

Vice-président, relations avec les investisseurs

Téléphone : 416-979-6230

relations.investisseurs@sunlife.com

SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 17:02 et diffusé par :