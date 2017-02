La Banque Nationale du Canada annonce le remboursement par anticipation au comptant des billets à moyen terme série 7 d'un capital de 1 milliard $







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui son intention de rembourser par anticipation, le 11 avril 2017, la totalité de ses billets à moyen terme série 7 en circulation (titres secondaires) portant intérêt à 3,261 % et venant à échéance le 11 avril 2022 (les « billets »).

Conformément aux conditions et modalités relatives aux billets, le 11 avril 2017, la Banque peut rembourser par anticipation les billets à un prix égal à 100 % du montant du capital, plus les intérêts courus et impayés jusqu'à cette date, mais excluant la date de remboursement.

Entièrement financé par la Banque à même ses fonds généraux, ce rachat fait partie de la gestion continue de la Banque à l'égard de son capital réglementaire.

Un avis officiel de rachat sera transmis aux détenteurs de ces billets conformément aux conditions et modalités relatives aux billets. Ce remboursement par anticipation demeure sujet à l'approbation finale du Bureau du surintendant des institutions financières.

La Banque recommande aux détenteurs de billets de consulter leur conseiller fiscal pour déterminer le traitement fiscal approprié de ce remboursement par anticipation ainsi que son incidence à cet égard.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, notamment, les intentions de la Banque à propos du remboursement par anticipation des billets. En raison de leur nature, ces déclarations font l'objet de risques, d'incertitudes et de changements de circonstances importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque, notamment l'obtention de l'approbation réglementaire requise pour procéder au remboursement par anticipation proposé. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elle ou en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans les présentes et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 232 milliards de dollars au 31 octobre 2016, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle emploie plus de 21 000 personnes et est un employeur de choix reconnu. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

