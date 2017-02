Rencontre ultime de 17 artistes internationaux, canadiens et québécois au MNBAQ pour la 8e biennale de Québec







QUÉBEC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Une collaboration exceptionnelle, entre Manif d'art 8 - La biennale de Québec et le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), permet à l'art actuel d'avoir une vitrine inégalée dans la capitale, du 18 février au 14 mai 2017. Plusieurs artistes retenus par la commissaire Alexia Fabre - directrice et conservatrice en chef du Musée d'art contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL), en France - présentent des oeuvres en primeur à Québec, sous le thème L'Art de la joie!, dans les quatre salles temporaires du pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ, qui devient ainsi l'exposition centrale de l'événement.

Grâce à ce premier commissariat international de la biennale, le MNBAQ accueille des artistes d'envergure, qui ont créé, à Québec, des oeuvres magistrales. Pensons entre autres à l'artiste de renom Christian Boltanski, qui poursuit un cycle de création des plus riches, Animitas, une installation réalisée plus tôt cette année dans un désert du Chili et présentée à la Biennale de Venise, cette fois conçue sur l'Île d'Orléans et présentée en exclusivité au MNBAQ. À l'oeuvre hautement spirituelle, s'ajoute donc un volet nordique grâce à la première biennale hivernale de Québec.

Citons aussi la première présence dans la capitale du mexicain Carlos Amorales, qui participera en 2017 à la Biennale de Venise et que le MNBAQ a le privilège d'accueillir en ses murs. Amorales y va d'une création de premier plan qui joue sur la musicalité de langages inventés.

Et n'oublions pas tous les autres artistes internationaux qui côtoient des artistes québécois et canadiens de la trempe des Jacynthe Carrier et l'Orchestre d'hommes-orchestres, Steve Heimbecker ou encore BGL. Tous ces créateurs sont réunis à l'enseigne de la thématique proposée par Mme Fabre, soit L'Art de la joie!

D'autres primeurs dans l'exposition centrale au MNBAQ

Le MNBAQ accueillera pour la première fois Annette Messager, de France, une artiste reconnue pour avoir créé des « mythologies individuelles » se traduisant à travers notamment la dimension domestique et une critique de la condition féminine. Mme Messager présente deux oeuvres iconiques de son répertoire, dont : La danse du scalp, une oeuvre vive sur l'identité.

Dans le même élan, un jeune artiste très en vue, Clément Cogitore (France) s'amène à Québec. Cogitore, dont le travail vient tout juste d'être présenté au prestigieux Palais de Tokyo à Paris, nous offre des installations vidéo à grand déploiement.

L'artiste Morgane Tschiember (France) vient, quant à elle, animer les espaces du MNBAQ d'une performance, qui laissera une trace colorée jusqu'à la toute fin de l'événement, autour d'un personnage bien connu de l'univers du cinéma.

Autre primeur nationale, le trio BGL reprend en nos murs une partie de l'installation gigantesque qu'il a présentée lors de la dernière Biennale de Venise. D'autres Québécois et Canadiens ont impressionné la commissaire internationale, dont Vicky Sabourin, Cynthia Dinan-Mitchell, Pierre&Marie, Coco Guzman et Robbin Deyo, qui proposeront des oeuvres inédites.

Mathieu Valade (Canada), quant à lui, présentera quelques-uns des grands manifestes artistiques de l'époque moderne à la façon d'un générique de film de science-fiction. Son installation multiécrans invitera le spectateur à jouer un rôle actif, à se montrer plus critique, plus curieux aussi, par rapport aux préceptes qui régissent la société dans laquelle il évolue.

Ælab, dans volet art public

Parmi les 17 artistes présentant des oeuvres au MNBAQ, Intersidéral (2016-2017), l'installation lumineuse du collectif montréalais Ælab, accrochée dans le Grand hall du pavillon Pierre Lassonde, se verra depuis la Grande Allée, jusqu'au 19 mars prochain, pour le plus grand plaisir des passants.

Québec vibrera au rythme de l'art contemporain

La huitième biennale de Québec habitera la ville et ses rues commerçantes, de l'avenue Cartier à la rue Saint-Joseph. Près de 50 artistes, en provenance de 9 pays, investiront plus de 30 centres d'artistes de Québec et des environs, galeries privées et musées pour offrir un véritable parcours d'art contemporain dans la ville, conçu pour tous. Les activités satellites, élaborées par l'équipe de la médiation du MNBAQ, viendront agrémenter cet événement d'art actuel de calibre international dans la ville de Québec.

Crédits

Cette exposition est réalisée en collaboration avec Manif d'art. Avec le soutien du Service de Coopération et d'Action Culturelle du Consulat Général de France à Québec.

Commissaire

Alexia Fabre, directrice et conservatrice en chef du Musée d'art contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL), France

Commissaire adjointe et rédaction

Anne-Sophie Blanchet

Direction du projet

Claude Bélanger, directeur général et artistique, Manif d'art

Line Ouellet, directrice et conservatrice en chef, MNBAQ

Coordination

Bernard Lamarche, conservateur de l'art actuel (2000 à ce jour), MNBAQ

Scénographie et graphisme

Marie-France Grondin, designer, MNBAQ

Révision

Bla bla rédaction

Traduction

Colleen Bilodeau

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le Gouvernement du Québec.

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 16:14 et diffusé par :