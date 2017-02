AGRIS-Cooperative Ltd. reçoit le prix d'agrodétaillant en gérance des nutriments 4B de 2016







BANFF, AB, 15 févr. 2017 /CNW/ - AGRIS-Cooperative Ltd. recevra aujourd'hui le prix d'agrodétaillant en gérance des nutriments 4B au Congrès annuel de la Canadian Association of Agri-Retailers (CAAR). AGRIS-Cooperative Ltd. est un chef de file canadien dans l'adoption de la gérance des nutriments fondée sur les 4B (la bonne source à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit).

« Grâce à la gérance des nutriments fondée sur les 4B, nous pouvons aider nos clients à réaliser pleinement les avantages du programme. Le cadre s'harmonise parfaitement avec la planification responsable, efficace et rentable que nous offrons à nos clients. Si nous pouvons aider les agriculteurs à optimiser le rendement des cultures, et apporter des contributions durables au secteur agroalimentaire du Canada, tout le monde y gagne », Jim Campbell, directeur général d'AGRIS-Cooperative Ltd.

AGRIS-Cooperative Ltd. constitue un lauréat incontesté du prix d'agrodétaillant en gérance des nutriments 4B. Les principes qui sous-tendent la gérance des nutriments 4B sont profondément ancrés dans la culture organisationnelle de l'entreprise, alors que 14 de ses 22 conseillers en cultures agréés ont terminé la formation en ligne de Fertilisants Canada sur la gérance des nutriments 4B. De plus, tout le personnel a suivi une formation d'introduction sur les éléments clés de la gérance des nutriments fondée sur les 4B. Plus récemment, le conseil d'administration d'AGRIS-Cooperative Ltd. a souscrit à la gérance des nutriments 4B.

« Le prix de reconnaissance de la CAAR souligne le dévouement exceptionnel, et récompense l'excellence à l'échelle de l'industrie. AGRIS-Cooperative Ltd. contribue de façon active et créative à expliquer la durabilité agricole et à faire connaître la gérance des nutriments 4B », a affirmé Delaney Ross Burtnack, président et directeur général de la CAAR.

AGRIS-Cooperative Ltd. travaille de concert avec d'autres intervenants de l'Ontario, notamment Fertilisants Canada, à faire avancer l'adoption de la gérance des nutriments 4B pour protéger et maintenir la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes de la province.

« Nous saluons les réalisations d'AGRIS-Cooperative Ltd. C'est ce genre de leadership qui propulse la gérance des nutriments 4B dans tout notre pays et qui exemplifie la démarche des agrodétaillants canadiens en matière d'agriculture durable », a affirmé Garth Whyte, président et directeur général de Fertilisants Canada.

