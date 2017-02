Fortis Inc. annonce son dividende pour le deuxième trimestre de 2017







ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 15 fév. 2017) - Le conseil d'administration de Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS) a déclaré les dividendes suivants :

0,3063 $ par action privilégiée de premier rang de série F de la Société, payable le 1er juin 2017 aux actionnaires inscrits au 19 mai 2017 à la fermeture des marchés;



0,2427 $ par action privilégiée de premier rang de série G de la Société, payable le 1er juin 2017 aux actionnaires inscrits au 19 mai 2017 à la fermeture des marchés;



0,15625 $ par action privilégiée de premier rang de série H de la Société, payable le 1er juin 2017 aux actionnaires inscrits au 19 mai 2017 à la fermeture des marchés;



0,119125 $ par action privilégiée de premier rang de série I de la Société, payable le 1er juin 2017 aux actionnaires inscrits au 19 mai 2017 à la fermeture des marchés;



0,2969 $ par action privilégiée de premier rang de série J de la Société, payable le 1er juin 2017 aux actionnaires inscrits au 19 mai 2017 à la fermeture des marchés;



0,2500 $ par action privilégiée de premier rang de série K de la Société, payable le 1er juin 2017 aux actionnaires inscrits au 19 mai 2017 à la fermeture des marchés;



0,25625 $ par action privilégiée de premier rang de série M de la Société, payable le 1er juin 2017 aux actionnaires inscrits au 19 mai 2017 à la fermeture des marchés;



0,40 $ par action ordinaire émise et en circulation entièrement libérée de la Société, payable le 1er juin 2017 aux actionnaires ordinaires inscrits au 19 mai 2017 à la fermeture des marchés.

La Société a choisi de rendre les dividendes sur les actions ordinaires et les dividendes sur les actions privilégiées admissibles aux crédits d'impôt pour dividendes fédéral et provincial.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif de plus de 47 milliards de dollars canadiens. Ses 8 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 16:03 et diffusé par :