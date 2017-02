Crise de l'eau potable sur l'île centrale aux Îles-de-la-Madeleine - La Ville de Montréal offre son soutien technique à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a frôlé la catastrophe dimanche et lundi en raison d'une succession de bris dans les conduites d'eau potable. Le volume d'eau dans le réservoir d'alimentation en eau potable de l'île centrale est descendu à un niveau si bas qu'il a fallu décréter les mesures d'urgence et interdire toute utilisation et consommation d'eau potable à partir du réseau d'aqueduc. Les villages de Cap-aux-Meules, de Fatima et de L'Étang-du-Nord sont touchés, soit 85% de la population de l'archipel. La Municipalité a dû demander aux citoyens de s'approvisionner en eau dans le village voisin et a réquisitionné l'eau embouteillée dans les différents commerces de l'archipel afin de répondre aux besoins.

À l'heure actuelle, la situation revient lentement à la normale. Plusieurs bris ont été colmatés, mais une analyse plus poussée du système d'aqueduc devra être réalisée rapidement afin de détecter les anomalies possibles.

Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, est sensible à la situation et n'a pas tardé à réagir. « Une équipe de spécialistes de détection de fuites de la Ville de Montréal se rendra sur l'archipel la semaine prochaine. Ils mettront à contribution leur expertise afin d'analyser l'état du réseau d'aqueduc », a-t-il déclaré.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, M. Jonathan Lapierre, se réjouit de cette intervention. « Je suis heureux que notre équipe technique puisse profiter d'une telle expertise. Les liens que nous avons tissés dans le cadre de l'entente Les Îles-Montréal se traduisent ici par des actions concrètes. Nous avions entrepris des démarches auprès de firmes privées et cette aide arrive donc à point nommé. Au nom de la population, je tiens à remercier le maire Denis Coderre pour sa sensibilité à la problématique à laquelle nous faisons face présentement. »

Enfin, le gouvernement du Québec suit la situation de près. Les ministres Martin Coiteux et Sébastien Proulx ainsi que le député des Îles à l'Assemblé nationale, Germain Chevarie, ont déployé tous les efforts pour s'assurer que la communauté insulaire obtienne les appuis nécessaires pour remédier à cette situation.

