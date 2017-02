Un second versement de 9,5 millions de dollars en soutien aux éleveurs de porcs







LÉVIS, QC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les éleveurs de porcs du Québec recevront prochainement une seconde avance de près de 9,5 millions de dollars versée dans le cadre du Programme d'assurance des revenus agricoles. Cette somme viendra s'ajouter au précédent versement de 33 millions de dollars effectué à la fin de l'année 2016.

Ces déboursés, effectués en vertu du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles, permettront aux éleveurs d'avoir accès à des liquidités rapidement. Le versement de ces indemnités s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de soutenir et de promouvoir l'essor économique de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois.

« Cette deuxième avance permettra aux entreprises porcines d'avoir accès rapidement à des indemnités d'ici le règlement du paiement final qui aura lieu à la fin du mois d'avril 2017 », déclare M. Ernest Desrosiers, président-directeur général par intérim de La Financière agricole du Québec.

En offrant des produits et des services de qualité en matière de financement, d'assurance et de protection du revenu, La Financière agricole du Québec favorise le développement et la stabilité de plus de 25 000 entreprises agricoles et forestières québécoises. De plus, elle place la relève agricole au coeur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité. Avec des valeurs assurées qui s'élèvent à 4,2 milliards de dollars et un portefeuille de garanties de prêts qui atteint 4,8 milliards de dollars, elle participe activement à l'essor économique du Québec et de ses régions.

