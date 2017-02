Inauguration du centre d'entraînement privé Diamond Baseball Academy L.L.







MIRABEL, QC, le 15 févr. 2017 /CNW/ - C'est avec un immense plaisir que nous vous annonçons l'Inauguration de notre centre d'entraînement de baseball privé, situé au 11600, Montée Sainte-Marianne, dans la ville de Mirabel, Québec. Pour souligner sa première année, Diamond Baseball Academy L.L. a créé des infrastructures spécialement pour répondre au besoin de nos jeunes athlètes.

Ce projet porteur, est un chantier important pour fournir un encadrement de pointe bénéfique aux jeunes athlètes; afin de leur assurer d'emblée un niveau de développement soutenu et continu dans leur cheminement sportif.

Diamond Baseball Academy L.L., a comme objectif d'uniformiser l'entraînement et l'enseignement pour tous les joueurs de notre structure. La façon d'atteindre cet objectif clé visé, est de leur offrir un encadrement de premier plan dans un cadre de référence à la fois amusant, structurant et exigeant, ce qui signifie, une approche axée sur la passion, la patience et la persévérance. Avec comme leitmotiv d'organisation :

"Le baseball avant tout !"

L'équipe de Diamond Baseball Academy L.L.

