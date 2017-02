Avis aux médias - Conférence de Manon Massé à La Pocatière sur le salaire minimum à 15$/h

LA POCATIÈRE, QC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et porte-parole par intérim de Québec solidaire, Manon Massé, participera à une...

MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Un an après le transfert des femmes détenues à la Maison Tanguay vers l'Établissement de détention Leclerc, plusieurs organisations sont préoccupées par les problèmes de fond qui persistent et portent...