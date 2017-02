Le Collège CDI offre deux bourses d'études à un couple de réfugiés syriens







QUÉBEC, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Janet Jiji, Nabih Sabeh et leurs deux jeunes enfants font partie des premiers réfugiés syriens qui sont arrivés au Québec en décembre 2015.

Après une année complète passée à améliorer leur français, Janet et Nabih se sentent maintenant prêts à contribuer à la société québécoise en se joignant à la population active.

Malgré la formation en droit de Janet et celle de Nabih en informatique, retourner sur les bancs d'école constitue une étape essentielle du processus d'intégration à leur nouvelle société d'accueil, histoire de se familiariser avec les approches particulières et les spécificités de la société québécoise.

S'étant établi dans la ville de Québec dès leur arrivée l'an dernier, le couple a choisi de se tourner vers le Collège CDI pour apprendre les manières de faire propres au Québec dans le but de faciliter leur transition vers le marché du travail. Ce choix fut d'autant plus facile que, dans un élan compassionnel, le Collège CDI a décidé d'octroyer deux bourses d'études complètes au couple.

« Nous avons été profondément touchés par l'histoire de Janet et de Nabih, notamment par leur incroyable détermination à tout recommencer à zéro dans l'espoir de fournir un avenir meilleur à leurs enfants, » dit Andre Souza, vice-président aux opérations du Collège CDI. « Dans cette optique, l'octroi de ces bourses d'études allait entièrement de soi. S'établir dans un nouveau pays à titre de réfugié n'est pas une mince tâche et nous sommes heureux de pouvoir contribuer concrètement au processus d'intégration de cette famille tissée serrée. »

« Janet et Nabih m'ont beaucoup impressionnée, » dit Line Angrignon, directrice du campus du Collège CDI à Québec. « La qualité de leur français est particulièrement remarquable pour des gens qui sont arrivés au Québec il y a seulement un an. Il s'agit de personnes qui ont dû fuir leur pays à cause de la guerre qui faisait rage en Syrie et qui font preuve d'une ténacité exceptionnelle tous les jours. Je suis convaincue qu'ils vont réussir. »

Janet est inscrite au programme de Techniques juridiques - JCA.1F et Nabih, de son côté, est inscrit au programme de Gestionnaire en réseautique : Spécialiste sécurité - LEA.AE. Une fois leurs études terminées dans quelques mois, Janet pourra convoiter un emploi dans un cabinet d'avocats ou une étude de notaires et Nabih pourra envisager faire carrière en réseautique.

À titre de rappel, le Québec, de concert avec la communauté internationale, s'était engagé à accueillir 7 300 personnes réfugiées syriennes dans le but de résoudre la crise humanitaire en Syrie. Les personnes qui souhaitent faire leur part peuvent consulter le site Web du Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.

Pour en savoir plus au sujet du périple de Janet et Nabih, consultez cette vidéo : http://bit.ly/2lIyMBo

