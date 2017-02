L'arrondissement de Ville-Marie demande le maintien de la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Ville-Marie ont adopté, à l'unanimité, une motion demandant le maintien de la circonscription électorale provinciale de Sainte-Marie-Saint-Jacques, mardi lors de la séance ordinaire du mois de février. Présentée par le maire de Montréal et de Ville-Marie, M. Denis Coderre, la motion était appuyée par M. Richard Bergeron, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques et responsable de la stratégie pour le centre-ville au comité exécutif, ainsi que par Mme Valérie Plante, conseillère de la Ville pour le district de Sainte-Marie et chef de l'opposition officielle à la Ville de Montréal.

« On envoie un message que l'arrondissement de Ville-Marie est d'accord à ce qu'on rouvre les consultations et qu'on veut protéger Sainte-Marie-Saint-Jacques, a déclaré le maire. C'est non partisan. C'est une question de considération pour Montréal, mais avant tout pour le Centre-Sud, qu'on puisse conserver cette voix cohérente. »

La motion propose :

que l'arrondissement de Ville-Marie fasse part à la Commission de la représentation électorale de son total désaccord avec la proposition qui éliminerait la circonscription de Sainte-Marie - Saint-Jacques ;

fasse part à la Commission de la représentation électorale de son total désaccord avec la proposition qui éliminerait la circonscription de - ; que l'arrondissement demande que ce projet soit soumis à de véritables consultations;

que dans le cadre de ces consultations, l'arrondissement puisse faire des représentations pour faire valoir les raisons pour lesquelles il juge que la circonscription de Sainte Sainte-Marie-Saint-Jacques doit être conservée.

L'arrondissement transmettra la résolution signée dès aujourd'hui au Directeur général des élections du Québec.

Le texte complet de la motion est disponible sur le site de l'arrondissement.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

