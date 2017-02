Rappel : Hyundai Motor dévoile la toute nouvelle Accent en première mondiale au Salon de l'Auto de Toronto







MARKHAM, ON, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Hyundai Auto Canada Corp. sera l'hôte de la première mondiale de la toute nouvelle sous-compacte Accent 2018 demain au Salon de l'Auto de Toronto.

La toute nouvelle voiture seront dévoilés lors de la conférence de presse de Hyundai qui se tiendra le 16 février à 9h35 (HE) dans l'édifice Nord du Metro Toronto Convention Centre. Le constructeur diffusera également le dévoilement en direct sur la page Facebook: www.Facebook.com/HyundaiCanada.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company of Korea. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 210 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir au Canada un véhicule électrique à émission zéro à pile à combustible, le Tucson FCEV. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

