Informé de pratiques et d'enseignement illégaux - L'Ordre des chiropraticiens du Québec rappelle à l'ordre les massothérapeutes, les kinésithérapeutes, les orthothérapeutes et les ostéopathes







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Ayant été informé que des institutions d'enseignement de massothérapie, de kinésithérapie, d'orthothérapie et d'ostéopathie intègrent la pratique de manipulations vertébrales et articulaires à leur curriculum - pratique qui constitue une activité réservée à certains professionnels dont les chiropraticiens - l'Ordre des chiropraticiens du Québec (OCQ) a demandé aux institutions d'enseignement de la massothérapie et de l'ostéopathie de cesser immédiatement l'enseignement des manipulations vertébrales et articulaires auprès de leurs étudiants.

Dans une lettre envoyée récemment auxdites institutions, le président du Comité sur l'exercice illégal de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, le Dr Jean-Philip Hudon-Dionne, chiropraticien, leur rappelait que la pratique de manipulations vertébrales et articulaires est une activité qui, en vertu de la Loi sur la chiropratique, du Code des professions et de la Loi médicale, est réservée aux chiropraticiens, aux physiothérapeutes détenteurs d'une attestation de formation continue à cet effet et aux médecins et que l'exercice illégal de la chiropratique expose les contrevenants à des poursuites pénales et à des amendes pouvant aller jusqu'à 20,000$ pour une personne physique et 40,000$ pour une personne morale dans le cas d'une première offense. De plus, une institution d'enseignement qui inciterait ses étudiants à exercer illégalement une activité réservée, notamment en l'enseignant, contreviendrait au Code des professions et s'exposerait également à des poursuites pénales et aux amendes précitées.

Après avoir enjoint les différentes institutions d'enseignement visées à transmettre copie de sa lettre à tous les étudiants et à tous les diplômés à qui aurait été enseignée la pratique des manipulations vertébrales et articulaires, le Dr Hudon-Dionne a tenu à mentionner que «l'Ordre prend ce dossier très au sérieux car il met en danger la santé des patients en les exposant à des traitements potentiellement inappropriés. À titre d'ordre professionnel, nous avons le devoir de veiller à l'excellence de la pratique par nos membres, mais également à faire en sorte que seuls les professionnels autorisés par la loi et dûment formés pratiquent ce type d'activité. Nous sommes d'ailleurs déterminés à user de tous les recours existants pour qu'il en soit ainsi», a poursuivi le Dr Hudon-Dionne.

Les établissements ciblés ont reçu une première sommation indiquant que les contrevenants s'exposent à une poursuite pénale et ainsi qu'à l'amende prévue par la loi.

De son côté, le président de l'OCQ, le Dr Jean- François Henry, chiropraticien, a tenu à réaffirmer la détermination de l'Ordre d'enrayer tout exercice illégal de la chiropratique et qu'une nouvelle Loi sur la chiropratique lui facilitera grandement la tâche. « La protection du public est notre mandat, notre priorité. Sans cesse, nous déployons tous les moyens nécessaires afin de faire respecter la Loi sur la chiropratique. Cependant, cette dernière est désuète et elle doit impérativement être modernisée pour que les activités réservées aux chiropraticiens soient précisées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis l'automne dernier, nous avons redoublé d'efforts en interpelant élus et fonctionnaires à Québec afin que ce dossier se règle dans les meilleurs délais pour la protection du public ».

Les organisations suivantes ont reçu copies des lettres envoyées aux institutions d'enseignement de massothérapie, de kinésithérapie, d'orthothérapie et d'ostéopathie :

Association des massothérapeutes du Québec

Fédération québécoise des massothérapeutes agréés

Mon réseau plus

Fédération canadienne des orthothérapeutes

Association des kinésiologues, kinésithérapeutes, orthothérapeutes et massothérapeutes du Québec

Association québécoise des ostéopathes

Ostéopathie Québec

Société des ostéopathes du Québec

Corporation des professionnels ostéopathes du Québec

Société canadienne pour la tradition de l'ostéopathie

Association canadienne des ostéopathes de degré maîtrise

Qualita

L'Ordre des chiropraticiens du Québec

L'Ordre des chiropraticiens du Québec est un ordre professionnel d'exercice exclusif constitué en vertu du Code des professions et qui regroupe plus de 1300 chiropraticiens au Québec. Sa mission est d'assurer la protection du public en veillant à la qualité et à l'excellence de l'exercice de la chiropratique et en soutenant le développement des compétences de ses membres. Sa vision est d'être une référence incontournable en santé neuromusculosquelettique et d'être le chef de file dans le domaine des manipulations vertébrales et articulaires.

