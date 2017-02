Christiane Bergevin rejoint le Conseil de Surveillance de RATP Dev







Christiane Bergevin est la première administratrice nord-américaine à rejoindre le Conseil de Surveillance de RATP Dev.

PARIS, France, le 15 févr. 2017 /CNW/ - RATP Dev est heureuse d'annoncer l'arrivée de Christiane Bergevin à son Conseil de Surveillance depuis le 1er janvier 2017. Madame Bergevin a occupé plusieurs postes de direction, notamment ceux de Présidente de SNC-Lavalin Capital et de Vice-Présidente Exécutive Partenariats et Développement des Affaires, bureau de la Présidence du groupement financier coopératif Desjardins, avant de fonder sa société de consultation en 2016. Au sein de cette coopérative financière - la plus grande du Canada -, elle a notamment dirigé des investissements s'élevant à plus de 2 milliards de dollars (USD), réalisant des acquisitions et partenariats au Canada, aux Etats-Unis et en Europe.

Canadienne et originaire de Montréal, Madame Bergevin avait auparavant dirigé la croissance et les activités de la filiale en conseil et ingénierie financière de SNC-Lavalin - l'un des plus importants groupes d'ingénierie et de construction au monde. Elle a notamment dirigé la stratégie et le montage financier pour le système de transport léger sur rail Canada Line à Vancouver, réalisé en mode partenariat public-privé. Au cours de sa carrière, elle a réalisé des montages financiers totalisant plusieurs milliards de dollars dans différents secteurs dans plus de 80 pays, sur tous les continents.

Christiane Bergevin est la première Vice-Présidente du Conseil d'administration de la Chambre de commerce du Canada et a également été membre du comité exécutif du Conseil de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ainsi que des conseils d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de la Banque de développement du Canada et des sociétés cotées en bourse Talisman Energy et Fiera Capital.

Administratrice indépendante de Groupe AGF depuis 2015 et de Yamana Gold depuis 2014, Christiane Bergevin est également engagée aux côtés de plusieurs organisations philanthropiques, comme la Fondation du centre des femmes de Montréal et la Fondation de l'institut de cardiologie de Montréal.

Trilingue anglais, français, espagnol et titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill, à Montréal, Christiane Bergevin est diplômée de la prestigieuse Wharton School of Business de l'Université de Pennsylvanie. Elle a été reconnue dans le Top 100 des Canadiennes les plus influentes de Women's Executive Network.

« L'expertise de Christiane Bergevin en matière financière et de stratégie de développement, sa compréhension du secteur industriel du transport et des projets d'infrastructures, sa connaissance approfondie de l'Amérique du Nord et son profil très international sont autant d'atouts précieux pour la croissance de notre groupe, a déclaré Laurence Batlle, Présidente du Directoire de RATP Dev. Nous sommes honorés qu'elle rejoigne le Conseil de Surveillance de RATP Dev. »

Le Conseil de Surveillance de RATP Dev compte désormais huit membres, dont quatre indépendants et quatre femmes. Il est présidé par Elisabeth Borne, Présidente-Directrice Générale du groupe RATP.

À propos du groupe RATP

Avec 14 millions de passagers transportés quotidiennement dans le monde, le groupe RATP est le 5ème opérateur de transports urbains au monde. Avec ses 14 lignes de métro (dont deux automatiques), ses deux lignes de RER, ses 7 lignes de tramway, ses 350 lignes de bus et ses services de navettes en direction des deux aéroports de la région parisienne, le réseau multimodal exploité par la RATP en région parisienne est le plus important réseau multimodal au monde à être géré par une seule entreprise.

Le groupe RATP est capable d'imaginer, de concevoir et de mener à bien des projets de développement d'infrastructures, d'exploiter et de maintenir des réseaux, quel que soit le mode de transport (métro, train régional, tramway, bus), ou encore de développer des services innovants d'aide à la mobilité (information voyageurs, télé-billettique, tarification, marketing client). L'automatisation de la ligne 1 du métro, achevée fin 2012, qui constitue une première mondiale, a une nouvelle fois prouvé la capacité du groupe RATP à réaliser des projets particulièrement complexes.

Le groupe RATP exporte ses savoir-faire partout dans le monde, en ingénierie via sa filiale Systra (filiale commune avec SNCF), en matière d'exploitation et de maintenance, au travers de sa filiale RATP Dev (dont il est actionnaire à 100%), ou encore en matière de service innovants d'aide à la mobilité via sa filiale IXXI.

Le groupe RATP, qui compte près de 60 000 collaborateurs à travers le monde, a réalisé un chiffre d'affaires de 5 556 millions d'euros en 2015.

RATP Dev

Filiale du groupe RATP, créée en 2002, RATP Dev est en charge d'exporter et de développer les savoir-faire du Groupe en matière d'exploitation et de maintenance, en dehors du réseau historique exploité par la RATP en région parisienne. Implantée dans 15 pays et sur 4 continents (Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Etats-Unis, Brésil, Inde, Chine, Corée du Sud, Philippines et Qatar). RATP Dev a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 1,1 milliard d'euros en 2015.

