Huawei s'associe au Pantone Color Institute[TM] pour explorer le langage de la couleur au travers de ses prochains dispositifs

À la clé de ce partenariat : des smartphones de toute beauté et une vraie liberté d'expression

Désireux de rapprocher plus que jamais les univers de la technologie et de la couleur, Huawei Consumer Business Group et le Pantone Color Institute se sont associés pour parer les prochains produits lancés par Huawei des dernières couleurs tendance.

Les compétences pointues de Huawei en ingénierie et la qualité de son travail des métaux de tout premier ordre associées à l'orientation et au leadership éclairé et éprouvé du Pantone Color Institute dans le domaine de la couleur vont permettre aux consommateurs de disposer prochainement de produits tout à la fois incroyablement novateurs et d'une beauté stupéfiante.

Troisième fabricant mondial de smartphones, Huawei CBG a fait son entrée en 2014 dans le prestigieux palmarès Best Global Brands des meilleures marques mondiales selon Interbrand pour se hisser à la 72e place de ce classement en 2016. Le partenariat avec le Pantone Color Institute vise à tirer parti du succès de récents produits, comme les Huawei P9 et P9 Plus, vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde.

Le Pantone Color Institute collabore avec des marques du monde entier. Son objectif étant de les aider à tirer profit de la puissance, des effets psychologiques et de l'émotion que suscitent les couleurs dans leur stratégie de conception. Lieu par excellence dédié à la couleur, le Pantone Color Institute prévoit les futures orientations en matière de couleur en expliquant de quelle façon la couleur influe sur les émotions humaines au travers de prévisions des tendances saisonnières, de la création de couleurs personnalisées et de commentaires sociaux, pour ne citer que la couleur PANTONE de l'année.

Dans le cadre de cet exaltant partenariat avec Huawei, le Pantone Color Institute continuera d'explorer le langage de la couleur afin de permettre aux clients de Huawei d'avoir dans le creux de la main les couleurs les plus tendances et les plus frappantes.

Richard Yu, directeur général de Huawei Consumer Business Group, a déclaré : « En tant que référence mondiale dans le domaine de la couleur, nous sommes ravis de travailler avec le Pantone Color Institute au développement d'une gamme de produits utlra tendance à destination de nos clients. Chez Huawei, nous croyons ferment au pouvoir de la collaboration et de la sagesse collective, aussi ce partenariat va-t-il permettre à nos clients de s'exprimer plus ouvertement au travers du langage universel de la couleur. »

Laurie Pressman, vice-présidente du Pantone Color Institute, a ajouté : « Maintenant que les consommateurs s'expriment plus facilement au travers des couleurs, ces dernières font l'objet d'expérimentations et d'utilisations plus créatives. La couleur est véritablement un moyen de s'exprimer dans un environnement donné. Huawei tient compte de cette évolution de la dynamique des consommateurs et vise, à travers ce nouveau partenariat, à permettre à ses clients de s'affirmer par la couleur. »

Huawei CBG fournira un complément d'informations et dévoilera les détails du partenariat entre Huawei et le Pantone Color Institute lors d'une conférence de presse organisée le dimanche 26 février au Mobile World Congress à Barcelone.

À propos de Huawei Consumer Business Group

Troisième fabricant mondial de téléphones portables en 2014, Huawei propose ses produits et services, utilisés par un tiers de la population mondiale, dans plus de 170 pays. La société dispose de seize centres de recherche et développement aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. Huawei Consumer Business Group est l'une des trois unités commerciales de Huawei et propose des smartphones, dispositifs haut débit portables et des services cloud. Fort de 20 années d'expertise dans le domaine des télécommunications, le réseau mondial de Huawei s'emploie à mettre les dernières avancées technologiques à la disposition des consommateurs du monde entier.

À propos de Pantone et du Pantone Color Institute

PANTONE®, filiale à 100 % de X-Rite, Incorporated, est la référence mondiale en matière de couleur et le fournisseur leader de standards de couleur professionnels destinés aux secteurs de la conception. À l'heure actuelle, 100 millions de professionnels de la conception à travers le monde utilisent le langage universel de la couleur de Pantone pour accéder aux tendances en matière de couleur, communiquer leurs choix de couleur et s'assurer de la cohérence des couleurs sur toutes les surfaces, textures, matériaux et finitions imaginables.

Par l'intermédiaire du Pantone Color Institute, Pantone s'emploie aujourd'hui plus que jamais à anticiper les futures orientations en matière de couleur et à étudier la manière dont la couleur influe sur les mécanismes de la pensée humaine, les émotions et les réactions physiques. Pantone n'a de cesse que de chercher à aider les professionnels à mieux comprendre la couleur et à l'exploiter plus efficacement. Source inépuisable d'inspiration chromatique, Pantone propose également aux consommateurs des produits et services inspirés par des designers. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.pantone.com. Pour vous tenir au fait des dernières actualités, tendances, informations et conversations, suivez Pantone sur Instagram, Facebook, Twitter et Pinterest.

