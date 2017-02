Invitation aux médias - Annonce concernant le patrimoine religieux dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean







QUÉBEC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, et le député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Serge Simard, convient les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera faite une annonce concernant le patrimoine religieux dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Date : Le jeudi 16 février 2017

Heure : 9 h 30

Lieu : Église Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception

6157, rue Notre-Dame

Saguenay (secteur Laterrière) (Québec) G7N 1P7

