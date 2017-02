Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail à Québec - Inscrivez-vous tôt pour économiser!







QUÉBEC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La santé et la sécurité de vos collègues vous tient à coeur? Le 3 mai, prenez part au Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail et développez vos compétences en prévention!

Joignez-vous au millier d'employeurs et de travailleurs de la grande région de Québec qui seront réunis au Centre des congrès de Québec pour l'événement incontournable du printemps.

Invitez collègues, employés et membres de votre réseau à faire de même pour que le plus de gens possible soient sensibilisés à l'importance d'éliminer les risques dans les milieux de travail.

Réservez tôt pour profiter du tarif hâtif

Inscrivez-vous d'ici le 24 mars pour bénéficier du tarif hâtif, qui vous permet d'économiser 50 $ sur le volet colloque de l'événement. Plus vous vous inscrivez rapidement, plus vous avez de chances d'obtenir une place aux conférences de votre choix. Faites vite!

Entre autres au programme : la lombalgie chez les policiers du Québec, le changement organisationnel, la clientèle agressive et l'intervention d'un inspecteur en santé et sécurité du travail. De plus, deux nouveaux formats de conférences s'ajoutent cette année, soit une entrevue en direct ainsi qu'un panel d'experts et de leaders en santé et sécurité du travail. C'est à ne pas manquer!

Pour vous inscrire : grandrendezvous.com.

Notez que chaque inscription payante aux conférences constitue une activité de formation répondant aux exigences de la Loi sur les compétences (« Loi du 1 % »).

GRATUIT : Chantal Lacroix en conférence d'ouverture!

Commencez la journée en force avec la populaire animatrice, productrice, philanthrope, femme d'affaires et conférencière Chantal Lacroix, qui sera cette année à la barre de la conférence d'ouverture de l'événement. En se basant sur son propre parcours, elle démontre que c'est lorsqu'on ose et qu'on sort de sa zone de confort que tout devient possible. De quoi donner le goût d'investir dans votre bonheur et dans celui de votre entourage!

- - -

Le Grand Rendez-vous est organisé par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Il s'agit de l'événement par excellence pour découvrir les dernières tendances et les meilleures pratiques pour rendre votre milieu de travail sain et sécuritaire.

Source : CNESST

Direction des communications et des relations publiques

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 13:30 et diffusé par :