FiREapps nomme le directeur général de l'EMEA







SCOTTSDALE, Arizona, 15 février 2017 /PRNewswire/ -- FiREapps, leader dans l'Analytique des devises sensibles pour les multinationales, a annoncé aujourd'hui la promotion de Daniel Elsawey au poste de directeur général de l'EMEA. Entre autres responsabilités, Elsawey va mener les partenariats de FiREapps et dynamiser et étoffer l'activité commerciale dans la région EMEA.

Elsawey a rejoint FiREapps en début 2016, ayant déjà travaillé chez Bain & Co, Bloomberg et, plus récemment, Barclays Investment Bank faisant la structuration des indices de titres à revenu fixe et la gestion des risques multisupports, avec une connaissance approfondie des dérivés Forex.

« L'expansion de notre présence mondiale comme leader dans l'Analytique des devises est un principal objectif pour l'entreprise et je pense que Daniel est à la hauteur pour remplir la tâche. Son dynamisme et ambition étaient évident quand il nous a rejoint l'année dernière et je m'attends à ce que cela ne fera que croître allant de l'avant en 2017. Avec la volatilité des devises à un niveau record, il est plus important que jamais de disposer de personnes chevronnées pour aider nos entreprises clientes à gérer leurs risques Forex », a déclaré Wolfgang Koester, PDG de FiREapps.

« Je crois que la capacité de FiREapps d'offrir aux clients un processus clair en trois étapes pour la gestion de leurs risques Forex a été un facteur déterminant de notre succès. Premièrement en comprenant le risque résultant des actifs et des passifs monétaires à court terme, et deuxièmement en analysant les recettes et les dépenses, qui fournit les données et la confiance nécessaire pour augmenter les ratios de couverture et pour améliorer l'efficacité du programme de couverture des flux de trésorerie », a déclaré Elsawey. « Je suis impatient de discuter les risques géopolitiques avec les directeurs financiers en 2017 et de les aider à gérer leurs risques Forex à l'aide d'analyses de données ; du point de vue du Forex, rendant leur saison de bénéfices plus prévisible ».

À propos de FiREapps

FiREapps est le premier fournisseur de l'Analytique des devises sensibles et des technologies de la gestion de l'exposition Forex. Créée en 2005, FiREapps a développé la première solution pour automatiser la gestion de l'exposition au risque de change pour les multinationales. Grâce à une combinaison de solutions logicielles et d'analyses d'experts, FiREapps aide les sociétés à s'assurer qu'elles mesurent et gèrent précisément leurs expositions Forex. Un grand nombre d'entreprises Fortune 500 reposent sur la technologie FiREapps pour les aider à réduire le risque Forex et à accroître leur efficacité au quotidien.

FiREapps a son siège social à Scottsdale, en Arizona, avec des bureaux à Portland, Londres et Francfort.

CONTACT MÉDIAS : John Vaupel, +1 480 865 2880, media@fireapps.com.

