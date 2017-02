Kayaks, Kayaks de pêche et SUPs - Collection 2017 de Pelican dévoilée







Pelican International est heureux de lancer sa collection 2017 qui compte de nouveaux kayaks, kayaks de pêche, planches à pagaie (SUPs) et accessoires spécialement conçus pour les mordus de plein air et de pêche.

La Collection 2017 de Pelican est pour les personnes qui veulent être sur l'eau et partager des moments mémorables ensemble. Nos SUPs sont pour ceux qui veulent profiter du plein air d'une manière différente, que ce soit pour s'amuser, pour découvrir de nouveaux endroits ou pour une séance de yoga. Nos kayaks de pêche plus légers, plus rigides et plus durables sont pour ceux qui recherchent un nouvel endroit où pêcher la prochaine grosse prise, et notre gamme colorée de kayaks est pour ceux qui veulent pagayer avec style.

« Nous sommes fiers de notre collection 2017. Nous l'avons conçue avec un objectif en tête : inspirer tous les amateurs de plein air à créer des souvenirs mémorables à partager avec tous » a déclaré Antoine Elie, PDG et copropriétaire de Pelican International. « Nous savons que vous trouverez l'embarcation parfaite pour vous. Partez à l'aventure avec votre famille et vos amis et profiter de chaque minute du temps passé sur l'eau. »

Au fil des ans, Pelican a été un chef de file mondial dans la fabrication d'embarcations récréatives. Avec sa collection 2017, Pelican propose une offre inégalée d'embarcations. Les débutants apprécieront leur stabilité, tenue de cap et manoeuvrabilité, tandis que les pagayeurs plus avancés apprécieront leurs caractéristiques et leurs performances.

Il n'a jamais été aussi facile de rester actif. On se voit bientôt sur l'eau !

Voir la Collection 2017 de Pelican.

À propos de Pelican International : Pelican est un leader mondial dans la conception et la fabrication de kayaks, de canots, de pédalos et de bateaux de pêche. Depuis 1968, nous avons misé sur notre maîtrise du thermoformage pour offrir des produits durables, de qualité, à des prix abordables. Un engagement envers l'innovation, des investissements dans une technologie de pointe et des normes rigoureuses en contrôle de la qualité sont les pierres angulaires de notre philosophie d'entreprise. Notre principe directeur est simple et durable : mettre à la portée des mordus de plein air des produits de qualité.

