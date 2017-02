Le premier ministre Trudeau salue l'approbation par le Parlement européen de l'Accord économique et commercial global et de l'Accord de partenariat stratégique







OTTAWA, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, le Parlement européen a voté en faveur de la mise en oeuvre de l'Accord économique et commercial global (AECG) et de l'Accord de partenariat stratégique (APS) entre le Canada et l'Union Européenne.

L'AECG fixe la barre pour les accords commerciaux progressistes qui créent de bons emplois pour la classe moyenne, donnent davantage de choix aux consommateurs, et protègent à la fois les travailleurs et l'environnement.

Le premier ministre Justin Trudeau s'est réjouis d'apprendre que cette étape importante avait été franchie puisqu'elle rapproche l'AECG de sa ratification intégrale. Le Canada et l'UE complèteront maintenant leurs processus législatifs et réglementaires respectifs, de façon à assurer l'entrée en vigueur de presque tous les éléments importants de l'Accord d'ici le printemps 2017.

Le Canada salue également le vote favorable du Parlement européen sur l'APS, qui permettra d'approfondir et de renforcer la coopération déjà solide entre le Canada et l'UE dans une large gamme de dossiers, notamment les droits de la personne, la paix et la sécurité internationale, ainsi que l'environnement.

« Le Canada se réjouit que le Parlement européen ait voté en faveur de l'AECG et de l'APS. Le vote d'aujourd'hui marque une étape importante afin que les Canadiens et les Européens puissent profiter des retombées de ces accords progressistes de libre-échange et de partenariat. Ces accords préparent le terrain à une relation encore plus forte avec l'UE, ce qui se traduira par de plus grandes possibilités pour la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le premier ministre Justin Trudeau , ainsi que Donald Tusk, président du Conseil européen, et Jean-Claude Juncker , président de la Commission européenne, ont signé l'AECG lors du Sommet des dirigeants de l'Union européenne et du Canada, le 30 octobre 2016.

, ainsi que Donald Tusk, président du Conseil européen, et , président de la Commission européenne, ont signé l'AECG lors du Sommet des dirigeants de l'Union européenne et du Canada, le 30 octobre 2016. Le projet de loi C-30 pour mettre en oeuvre l'AECG au Canada a été déposé à la Chambre des communes le 31 octobre 2016. Le projet de loi C-30 a été adopté en troisième lecture à la Chambre des communes le 14 février 2017; et a été confié au Sénat le 14 février.

a été confié au Sénat le 14 février. C'est aussi demain que pour la première fois un premier ministre canadien s'adressera au Parlement européen.

