Un canot de l'artisan César Newashish sur scène au Palais Montcalm







QUÉBEC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À quelques semaines de l'inauguration de la place des Canotiers, la série Les Trésors de la capitale revisite le rôle du canot dans l'histoire du Québec.

Le lundi 20 février à 19 h 30, le canot de César Newashish servira de point de départ à une exploration de la connaissance transmise entre civilisations. Cette embarcation longue de plus de quatre mètres, faite d'écorce de bouleau, a été fabriquée en 1969 par l'artisan atikamekw César Newashish selon une méthode ancestrale. La culture autochtone sera donc à l'honneur lors de ce spectacle historique, musical et théâtral présenté au Palais Montcalm par la Commission de la capitale nationale du Québec et les Musées de la civilisation.

L'historien Denys Delâge, spécialiste des rapports historiques entre les Premières Nations et les Européens, abordera notamment le rôle de la ville de Québec comme lieu de départ de l'exploration et du commerce et évoquera l'intégration du canot dans la culture des Européens venus en Amérique. Jean Tanguay, chargé de recherche et spécialiste en patrimoine autochtone des Musées de la civilisation, présentera, pour sa part, les techniques de fabrication du canot de même que le rôle de porteur de tradition d'un artisan tel que César Newashish.

Fidèle à la formule des Trésors de la capitale, la soirée fera aussi place au théâtre et à la musique, grâce aux comédiens Frédérique Bradet, Jean-René Moisan, Marie-Hélène Lalande et Paul Fruteau, accompagnés des musiciens François Leclerc (luth et guitare baroque) et Anne Thivierge (flûte traversière baroque). Le chanteur et guitariste atikamekw Sakay Ottawa proposera également quelques pièces de son répertoire.

Rappelons que le public est invité à monter sur scène à la fin de chaque spectacle de la série pour y admirer l'objet vedette de la soirée et pour échanger avec les conservateurs, les musiciens et les comédiens. La programmation complète de la série Les Trésors de la capitale est disponible en ligne au www.capitale.gouv.qc.ca.

Les personnes intéressées peuvent se procurer un mini-abonnement de saison pour les trois derniers spectacles de la série pour 42 $, ou se procurer un billet au coût de 16 $ (10 $ pour les étudiants). Taxes et frais de service du réseau Billetech non inclus. Billets en vente à la billetterie du Palais Montcalm, au 418 641-6040.

