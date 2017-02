Création de deux fonds pour la croissance internationale et le transfert à la relève des entreprises québécoises







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce la création des Fonds Croissance CDPQ et Fonds Relève CDPQ qui viennent bonifier son offre existante aux entreprises québécoises. Ces fonds, qui totalisent 500 millions de dollars, viendront appuyer les entreprises qui souhaitent poursuivre leur croissance par des projets d'expansion à l'international ou qui arrivent à l'étape du transfert à la relève.

« Nous accompagnons les entreprises du Québec dans leurs projets d'expansion à l'international depuis déjà plusieurs années. Plus récemment, dans le cadre de différents dossiers, nous avons constaté à quel point l'activation de nos réseaux et les maillages entre nos partenaires, nos entreprises en portefeuille et nos experts sur le terrain peuvent faire une différence. Nous avons renforcé nos équipes pour pouvoir aller encore plus loin dans notre offre d'accompagnement, au-delà des dimensions financières. Par la création de ce fonds, nous avons voulu structurer et systématiser notre approche et réunir des ressources pour véritablement accélérer la croissance des entreprises québécoises sur les marchés mondiaux », a indiqué Christian Dubé, premier vice-président, Québec, à la Caisse.

« Nous avons aussi décidé de mettre sur pied un fonds dédié au transfert d'entreprise, un créneau où nous voulons jouer un rôle encore plus actif. En sachant que 30 % des propriétaires d'entreprises québécoises prendront leur retraite et devront se tourner vers la relève d'ici six ans, ce fonds nous apparaît essentiel. Nous voulons apporter des solutions concrètes et offrir un accompagnement personnalisé à ces entreprises pour en assurer la pérennité et le succès », a ajouté M. Dubé.

Fonds Croissance CDPQ

Le Fonds Croissance CDPQ, qui totalise 250 millions de dollars, investira par tranche de 10 à 100 millions de dollars, sous la forme du véhicule financier le mieux adapté à la situation de l'entreprise. Le Fonds ciblera les sociétés ouvertes et fermées répondant aux critères suivants :

Revenus annuels de 50 à 500 millions de dollars

Équipe de direction bien établie

Bon historique de performance

Stratégie de croissance internationale claire

Tous les secteurs d'activité sont admissibles à l'exception du secteur immobilier.

Les projets de croissance visés incluent, par exemple, des acquisitions qui permettraient à une entreprise de se rapprocher de ses clients actuels et potentiels et d'atteindre une masse critique dans son secteur.

Fonds Relève CDPQ

Le Fonds Relève CDPQ, qui totalise 250 millions de dollars, visera des investissements dans des projets de transition ou de transfert vers la relève. Les montants investis seront de 10 à 100 millions de dollars, principalement sous la forme de capital-actions, dans des sociétés ouvertes et fermées répondant aux critères suivants :

Revenus annuels de 50 à 500 millions de dollars

Bon historique de performance

Plan de transition bien défini

Structure d'investissement qui permet à la Caisse d'être un partenaire de long terme pour la pérennité de l'entreprise

Tous les secteurs d'activité sont admissibles à l'exception du secteur immobilier.

Ce fonds pourra financer, par exemple, un projet de transfert d'une entreprise permettant ainsi à son fondateur de sécuriser une partie de son patrimoine tout en appuyant la relève - qu'elle soit familiale ou autre - dans la transition. La Caisse proposera des solutions d'investissement et d'accompagnement sur mesure pour faciliter le transfert.

« Ces deux nouveaux fonds constituent pour nous des leviers supplémentaires pour contribuer à bâtir la prochaine génération de champions québécois tout en générant un rendement qui répond aux besoins de nos déposants », a conclu M. Dubé.

