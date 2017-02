La pièce en argent Au coeur de mon pays de la Monnaie royale canadienne : un remarquable souvenir du 150e anniversaire du Canada







OTTAWA, le 15 févr. 2017 /CNW/ - En cette année du 150e anniversaire du Canada, alors que les gens de partout au Canada réfléchissent à ce que signifie pour eux ce pays, la Monnaie royale canadienne lance une nouvelle pièce de collection riche en symboles authentiquement canadiens. Ornée de points d'attrait, d'animaux et d'artefacts qui définissent notre culture, cette pièce en argent pur à 99,99 % ne coûte que 19,95 $ et est en vente dès aujourd'hui.

« Le gouvernement du Canada se réjouit que la Monnaie royale canadienne vienne bonifier les célébrations du Jour du drapeau 2017 avec une nouvelle pièce en argent ayant pour thème Canada 150 et qui rend hommage à notre drapeau canadien, ainsi qu'à beaucoup d'autres icônes qui nous relient au Canada, a déclaré l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. Au moment où Canada 150 rassemble les Canadiens pour célébrer tout au long de l'année, la pièce de collection Au coeur de mon pays de la Monnaie royale canadienne est un moyen inspirant et précieux qui nous permet de garder toujours à l'esprit les diverses façons dont nous aimons notre pays. »

« Nous avons toujours eu à coeur de mettre en valeur le patrimoine canadien, et nous sommes heureux de contribuer aux célébrations du 150e anniversaire du Canada en déployant un important programme de pièces qui saura combler toutes les attentes des collectionneurs, ajoute Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne. La pièce Au coeur de mon pays donnera aux Canadiens de tous âges la chance d'immortaliser leurs souvenirs de cet anniversaire, et de s'initier aux plaisirs de la numismatique. »

Artiste et conceptrice de pièces accomplie, Laurie McGaw, de Guelph, en Ontario, a créé un collage amusant et inspirant de symboles typiquement canadiens, qui ornent cette pièce en argent pur à 99,99 % offerte pour seulement 19,95 $ CA. En vedette au revers de la pièce : le populaire unifolié, un canot en écorce de bouleau, de classiques casiers à homards, un inukshuk, un épi de blé, les majestueuses Rocheuses, des bâtons de hockey et bien d'autres éléments indissociables de qui nous sommes.

La pièce de 3 $ en argent fin 2017 - Au coeur de mon pays peut être commandée directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en visitant le www.monnaie.ca. Elle est également vendue dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa, à Winnipeg et à Vancouver, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, et dans les établissements de Postes Canada participants.

On peut consulter des images de la pièce ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Titulaire de la certification ISO 9001?2008, la Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le site www.monnaie.ca.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 13:00 et diffusé par :