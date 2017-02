La communauté d'affaires se réjouit du couronnement de Montréal comme première ville universitaire au monde







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain se réjouit du couronnement de Montréal comme meilleure ville universitaire au monde par Quacquarelli Symonds (QS), un institut international de renom. Détrônant Paris, la métropole passe du septième au premier rang de ce classement annuel, ce qui confirme les nombreux atouts de la métropole. En plus d'être louée pour son multiculturalisme, Montréal se distingue par son essor économique et la croissance prévue en 2017, mais aussi pour ses nombreux pôles de recherche de renommée mondiale, dont celui en intelligence artificielle.

« Nous pouvons être fiers de cette reconnaissance mondiale, car c'est le fruit du travail d'excellence de nombreuses organisations phares de notre métropole. Une récente étude de la Chambre démontrait d'ailleurs la contribution économique et sociale de nos universités à notre prospérité. Ce classement confirme que Montréal attire pour sa diversité, sa vie culturelle animée et sa qualité de vie des étudiants de partout dans le monde », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Dans un contexte où le Québec fait face à des enjeux de productivité et de vieillissement de la population, c'est un atout crucial. Les étudiants internationaux, qui représentent 15 % de l'effectif étudiant montréalais, sont des ressources potentielles pour nos entreprises. Nous devons poursuivre nos efforts pour la rétention de ces talents internationaux qui contribueront à notre richesse collective », a conclu Michel Leblanc.

