Véhicules en libre-service au centre-ville : une autre stratégie inefficace de l'administration Coderre

MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son passage devant la Commission de l'aménagement et du territoire aujourd'hui, la FCEI s'est dite inquiète que les municipalités puissent se retrouver avec de nouveaux pouvoirs de taxation,...

OTTAWA, le 15 févr. 2017 /CNW/ - L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, fera une annonce à l'appui du secteur de l'automobile. Le député d'Oakville, John Oliver, se joindra au ministre Bains....

RAMALLAH, Palestine, February 15, 2017 /PRNewswire/ -- Arab Palestinian Investment Company (APIC) a annoncé ses résultats financiers préliminaires non vérifiés pour l'année 2016. Selon les résultats déclarés, APIC a réalisé un bénéfice net après...