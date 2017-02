Le chef Vasily Petrenko et le violoniste Alexandre Da Costa - Deux grands maîtres au Conservatoire en février







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Au programme de la série de cours de maître proposés par le Conservatoire de musique de Montréal, le chef Vasily Petrenko viendra diriger une répétition publique de l'Orchestre symphonique du Conservatoire le vendredi 24 février à 14 h. L'Orchestre travaillera à cette occasion Jeu de cartes d'Igor Stravinski à la salle de répétition du Conservatoire. Toujours le 24 février mais à 17 h 30, c'est au tour du violoniste Alexandre Da Costa d'offrir un cours de maître aux élèves à la salle de concert du Conservatoire.

Un jeune chef en pleine ascension

Le chef russe Vasily Petrenko est à la tête du Royal Liverpool Philharmonic Orchestra depuis plus de dix ans. Il est également chef principal de l'Orchestre Philharmonique d'Oslo depuis 2013. Il a reçu le Classical BRIT Award Male Artist en 2010 et en 2012 et il travaille également avec de nombreux orchestres parmi les meilleurs du monde, tels que London Philharmonic, Philharmonia Orchestra, Russian National Orchestra, Netherlands Radio Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra, Czech Philharmonic Orchestra, Vienna Symphony Orchestra, Sydney Symphony Orchestra, Israel Philharmonic Orchestra et Los Angeles Philharmonic Orchestra.

Notons qu'on pourra également entendre l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) sous la direction de Vasily Petrenko, le mercredi 22, le jeudi 23 et le samedi 25 février, 20 h, à la Maison Symphonique.

Un virtuose d'exception

Gagnant de nombreux premiers prix nationaux et internationaux, Alexandre Da Costa a donné près de deux mille concerts et récitals en tant que soliste en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. Il a joué dans les plus grandes salles avec des orchestres prestigieux tels que l'Orchestre Philharmonique Royal de Londres, l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre Symphonique de Berlin, l'Orchestre Symphonique de Vienne, la Philharmonique de Prague et l'Orchestre Symphonique de Toronto, sous la baguette de chefs dont Rafael Frühbeck de Burgos, Leonard Slatkin, Vasily Petrenko et Yannick Nézet-Séguin. Menahem Pressler et Elizabeth Leonskaya figurent parmi ses collègues de musique de chambre.

Il a enregistré plus de 20 disques solos dont les concertos pour violon de Michael Daugherty avec l'Orchestre symphonique de Montréal, sous étiquette Warner Classics International. Cet album a gagné le Prix JUNO 2012 pour « Album Classique de l'Année ». Il enregistre maintenant pour Spectra et SONY Classical. Alexandre Da Costa est aussi chef de département et professeur associé à l'Université Edith Cowan, directeur du développement musical de la Fondation Canimex, et directeur artistique du Festival Classique des Hautes-Laurentides. Alexandre Da Costa a fait ses études au Conservatoire de musique de Montréal de 1988 à 1998.

AUTRE COURS DE MAÎTRE À VENIR

BENEDETTO LUPO, PIANO

Mardi 14 mars, à 10 h

En collaboration avec l'Orchestre symphonique de Montréal

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Depuis près de 75 ans, le Conservatoire de musique de Montréal forme des artistes en interprétation, en chant, en direction d'orchestre et en composition, sous le signe de l'excellence. Suivez-le aussi sur Facebook.

