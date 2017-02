Sécurité de l'autoroute 50 - Le gouvernement doit passer à la vitesse supérieure, exige la CAQ







QUÉBEC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Coalition Avenir Québec a appuyé, mercredi, une motion à l'Assemblée nationale demandant au gouvernement libéral de passer à la vitesse supérieure dans le dossier entourant la sécurité de l'autoroute 50. Les députés Mario Laframboise et Sylvie D'Amours exigent par ailleurs l'ajout immédiat de travaux de sécurité pour les tronçons les plus à risque de l'autoroute.

Le porte-parole de la Coalition Avenir Québec pour la région de l'Outaouais, Mario Laframboise, a déploré les tergiversations du gouvernement libéral dans le dossier, qui ont considérablement ralenti le projet. Selon M. Laframboise, il est plus que temps que l'élargissement de l'autoroute 50 figure au Plan québécois d'infrastructures (PQI).

«?Le gouvernement libéral tient de belles paroles depuis son élection, mais n'a toujours pas agi dans ce dossier. Quand c'est rendu que les députés libéraux de la région sont obligés de faire une sortie publique pour demander une rencontre avec un ministre libéral, on a un méchant problème. Nous espérons que la motion adoptée mercredi servira à réveiller le gouvernement. Comptez sur nous pour pousser le gouvernement libéral à avancer rapidement?», a déclaré le député de Blainville, Mario Laframboise.

Des mesures immédiates pour renforcer la sécurité

De son côté, la porte-parole de la CAQ en matière de famille, Sylvie D'Amours, a rappelé que sa formation politique a fait plusieurs propositions constructives au gouvernement libéral au cours des derniers mois, notamment en plaidant pour la bonification de l'éclairage de certains tronçons la nuit, l'ajout d'espaces de répit et de séparateurs dans les virages problématiques, en plus de travaux immédiats pour améliorer la sécurité sur l'autoroute 50. Laurent Lessard doit se saisir dès aujourd'hui du dossier et présenter un plan précis et détaillé avant que d'autres tragédies humaines ne surviennent et fasse les manchettes.

«?C'est une bonne nouvelle que le gouvernement se branche et finisse par inclure le projet d'élargissement au PQI. Mais cela ne dédouane pas le ministre des Transports de sa responsabilité d'assurer la sécurité des Québécois sur cette autoroute. Nos familles québécoises méritent l'accès à des infrastructures routières sécuritaires. C'est la moindre des choses. Ils n'ont pas à craindre le pire chaque fois qu'ils prennent le volant pour circuler sur l'autoroute 50. Je demande au ministre de ne pas attendre l'étude du projet au PQI pour agir afin de renforcer la sécurité?», déclare Sylvie D'Amours.

