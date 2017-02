La Corporation des entrepreneurs généraux souligne son 20e anniversaire







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Plus de 400 personnes participent au Grand rendez-vous des entrepreneurs généraux qui déroule du 15 au 17 février au Château Frontenac. Plus de 40 conférences qui portent sur tous les aspects de la gestion des projets de construction sont au programme.

« Qui croyait en 1996 que notre association soulignerait un jour son 20e anniversaire et prendrait autant de place dans le monde associatif de l'Industrie de la construction la plus réglementée de la planète », souligne son président exécutif Luc Martin.

Depuis 20 ans, la CEGQ soulève des problématiques et provoque des réflexions et parfois même des débats pour défendre l'intégrité des marchés publics, les coûts concurrentiels et la saine gestion des fonds publics. La CEGQ se démarque par la qualité de ses interventions, supportées par des études et des faits documentés. La CEGQ est d'ailleurs à l'origine d'un grand nombre de recherches en gestion de la construction pour améliorer la réalisation des projets de construction et rendre cette importante industrie productive, concurrentielle et attrayante pour les investisseurs privés et les organismes publics.

La CEGQ est également fière de ses mémoires déposés devant les commissions parlementaires et de façon particulière de son Livre blanc sur l'octroi et la gestion des contrats publics déposé devant la Commission Charbonneau. D'ailleurs, la majorité de ses recommandations ont été retenus, dont la création d'une autorité des marchés publics et les recours des concurrents durant les périodes d'appel d'offres.

La CEGQ a encore plusieurs défis à relever, indique le président du conseil d'administration Fouad Geara :

L'adoption du projet de loi 108 sur l'Autorité des marchés publics (AMP) et de la recommandation de la Commission Charbonneau à l'effet de que l'AMP fixe les règles et le fonctionnement du Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ).

L'application des appels d'offres en deux étapes par certains organismes publics qui transforment les appels d'offres publics en appel d'offres sur invitation.

Une législation pour contrer les retards de paiements dans l'Industrie de la construction.

La juridiction des métiers de la Loi R-20 qui multiplie la sous-traitance, alourdit considérablement la réalisation des projets de construction, augmente les risques des entrepreneurs généraux ainsi que les coûts de construction.

L'implantation du BIM qui changera les façons de faire de l'Industrie. La modélisation des bâtiments avant la construction contribuera réduire les échéanciers, améliorer la qualité des travaux et impliquer davantage les entrepreneurs généraux dans la réalisation des projets.

La CEGQ remercie ses membres qui ont cru et croient toujours en leur association, de même que ses partenaires qui rendent possible cet événement avec qui elle collabore pour améliorer notre industrie.

