Place Shamrock - Retour sur la consultation publique : les citoyens sondés souhaitent une rue piétonne verdie et animée







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie dresse un bilan positif de la consultation publique menée à l'automne 2016 sur l'aménagement de la place Shamrock, un espace public situé dans le secteur de la Petite Italie, aux abords du marché Jean-Talon. Plus de 1 850 usagers, commerçants et riverains ont pris part à l'une ou l'autre des 14 activités de consultation, desquelles ont émané les grandes orientations suivantes : la création d'une véritable rue piétonne verdie, conviviale et animée offrant des espaces de détente, du mobilier confortable et des installations interactives.

« Nous sommes très satisfaits de la réponse des participants, ils ont été nombreux à enrichir la réflexion en donnant leur avis sur les installations temporaires ou encore en proposant de nouvelles idées qui nous permettront de leur offrir, en 2018, un espace piéton orienté sur leurs besoins, affirme le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau. Les orientations et les principes d'aménagement issus de la consultation nous serviront de guide dans l'élaboration, avec nos partenaires, du projet permanent. »

Télécharger le Rapport sur la consultation publique

Un projet soutenu par le milieu

« La Corporation de Gestion des Marchés publics de Montréal appuie l'aménagement de la rue Shamrock, qui permet d'offrir aux citoyens et aux clients du marché Jean-Talon un espace convivial pour prendre une pause et profiter d'animations culturelles et gastronomiques », souligne la directrice de la Corporation de Gestion des Marchés publics de Montréal, Josée Tétrault.

L'aménagement de la place Shamrock fait suite à une demande de la Société de développement commercial de la Petite Italie-Marché Jean-Talon qui, depuis plusieurs années, souhaite la création d'un lien fort entre le marché Jean-Talon et le boulevard Saint-Laurent.

L'urbanisme participatif

Mandaté par l'Arrondissement pour la réalisation de la consultation publique, le Centre d'écologie urbaine de Montréal a mis de l'avant une approche éprouvée dans l'aménagement de quartiers à échelle humaine, soit l'urbanisme participatif. Un kiosque de consultation mobile, des entrevues individuelles avec des commerçants, une marche exploratoire et un atelier de codesign ouvert à tous sont parmi les 14 activités organisées pour interpeller les différents publics concernés.

Les grandes orientations issues de la démarche

Créer une véritable esplanade piétonne accessible aux véhicules de services seulement. Assurer un cheminement sécuritaire des piétons du boulevard Saint-Laurent au marché Jean-Talon. Maintenir un espace dégagé et modulable qui offre une perspective visuelle vers les extrémités de la place. Concentrer les activités les plus animées dans le secteur adjacent au marché Jean-Talon. Augmenter le nombre de places pour s'asseoir par une offre variée de lieux de détente. Inviter les passants à s'arrêter sur la place par la présence d'installations récréatives interactives. Déminéraliser le site par de la végétation diversifiée adaptée à l'hiver. Intégrer les besoins des quatre saisons dans la conception de l'espace et du mobilier urbain. Choisir un éclairage d'ambiance adapté à l'utilisation proposée.

L'Arrondissement choisira prochainement la firme qui sera responsable de proposer un concept d'aménagement tenant compte des grandes orientations identifiées par les participants à la consultation publique. Le concept sera dévoilé au printemps 2017 et les travaux requis seront réalisés à l'été 2018.

Rues piétonnes et partagées

Le projet d'aménagement de la place Shamrock fait partie des projets retenus en 2016 dans le cadre du Programme d'implantation de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal. Il s'agit d'un programme qui mise sur l'énorme potentiel des rues locales pour créer davantage d'espaces publics de proximité et favoriser l'expérience de la marche. Ce projet a bénéficié d'une aide financière conjointe de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie.

Programme d'implantation de rues piétonnes et partagées

Historique

Entamé en 2014, le projet de la place Shamrock vise à établir une connectivité entre le marché Jean-Talon et le boulevard Saint-Laurent par l'aménagement d'un espace où les piétons et les déplacements actifs occupent une place prépondérante. L'objectif est d'offrir aux citoyens un espace quatre saisons dédié à la socialisation, à la détente et au divertissement, sans nuire au bon voisinage.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 11:59 et diffusé par :