/R E P R I S E -- Avis des medias - Lancement officiel du protocole commun visant la réussite des élèves (PCRE)/







OTTAWA, 13 févr., 2017 /CNW/ - Le protocole commun visant la réussite des élèves (PCRE) décrit en détail l'engagement entre les Conseils scolaire d'Ottawa et La Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa (CASO) dans leurs efforts continus pour accroitre le rendement scolaire et le bien-être des élèves de la maternelle à la 12e année.

Grace a une collaboration positive entre le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario et La Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa, nous nous engageons à améliorer les résultats scolaires de tous les enfants et jeunes qui sont pros en charge, ou qui reçoivent des services.

QUOI : Lancement du protocole commun visant la réussite des élèves (PCRE)



OÙ : Hôtel de Ville d'Ottawa, salle Jean Piggot

110 avenue Laurier West



QUAND : jeudi, le 16 février 2017

7 h 30 - rafraichissements

8 h 15 - lancement officiel

9 h - photos et entrevues

www.casott.on.ca

SOURCE Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 12:00 et diffusé par :