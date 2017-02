Avis aux médias - L'ASSÉ fera un point de presse avant la manifestation du Front régional de l'ASSÉ à Québec







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'ASSÉ et le Front régional de l'ASSÉ à Québec feront un point de presse avant la manifestation du Front régional de l'ASSÉ à Québec, le jeudi 16 février 2017 au Parc de la Francophonie à 13h. Nous y présenterons nos revendications en lien avec la rémunération de tous les stages effectués par les étudiants et les étudiantes, et la hausse du salaire minimum à 15$ de l'heure.

QUOI : Point de presse

OÙ : Parc de la Francophonie

Grande Allée Est

Entre les rues d'Artigny et des Parlementaires

Québec

QUAND : Le jeudi 16 février 2017, à 13h

QUI : L'Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) et le Front régional de l'ASSÉ à Québec (FRAQ)

SOURCE Association pour une solidarité syndicale étudiante

