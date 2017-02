Ressources GFK annonce le début d'un programme de forage au diamant sur ses propriétés







UPPER TANTALLON, NOVA SCOTIA et MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 15 fév. 2017) - Ressources GFK inc. ("GFK" ou la "Société") (TSX CROISSANCE:GFK) est heureuse d'annoncer le début d'un programme de forage au diamant de 3000 mètres répartis sur une quinzaine de sondages sur les propriété Vezza Extension, Vezza Nord, Bachelor Extension et WinWin. Ce programme a comme objectif le forage de cibles à haute priorité, identifiées par la compilation de travaux historiques, ainsi que la vérification de nouvelles cibles, récemment identifiées par géophysique.

Les propriétés Vezza Extension et Vezza Nord sont situées à quelques kilomètres à l'ouest et au nord de la mine d'or Vezza, qui est actuellement en production; la propriété Bachelor Extension est située à environ sept kilomètres à l'est de la mine d'or Bachelor, qui est également en production. La propriété WinWin est située directement dans l'extension nord du projet Monster Lake (Iamgold/Tomagold) dans le secteur de Chibougamau. Toutes ces propriétés sont facilement accessibles par la route.

Le chef de la direction, Louis Morin, a déclaré : « C'est avec un grand intérêt que nous débutons cette nouvelle campagne de forages puisque qu'elle nous permettra tout d'abord de visiter une série de cibles qui, par le passé, ont généré des résultats très encourageants. Nous aurons aussi l'opportunité d'aller tester de toutes nouvelles cibles, développées suite à des levés de polarisation provoquée (P.P.) complétés en 2016»

Tony Brisson, géo., agit en tant que personne qualifiée pour GFK selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

À propos de GFK : Ressources GFK est une société d'exploration minière qui concentre ses activités à l'exploration pour la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité, dans des propriétés situées stratégiquement près des camps miniers reconnus, parfois près des mines existantes, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, située au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des secteurs les plus prolifiques dans le monde pour ses gisements d'or. GFK détient des propriétés dans les secteurs de Val-d'Or, de Matagami et de Chibougamau. La propriété Bachelor Extension est adjacente à la mine d'or Bachelor, de Ressources Metanor Inc., les propriété Vezza Extension et Vezza Nord sont situées à quelques kilomètres à l'ouest et au nord de la mine Vezza, qui est actuellement en production par la compagnie privée Ressources Nottaway Inc. Plus récemment, GFK a acquis de nouvelles propriétés, toutes aisément accessibles par un bon réseau de routes : la propriété Fecteau, située dans le canton Urban Barry, qui est actuellement très actif ; la propriété Winwin qui est située directement dans l'extension nord du projet Monster Lake de Iamgold et la propriété Grizzly située dans le camp minier de Chibougamau.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités de GFK ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle de GFK. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. GFK ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 12:03 et diffusé par :